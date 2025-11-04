Из многоэтажки в Глушанках выпал мужчина

Его тело было обнаружено утром, 4 ноября.

Фото: "Тула. Жесть".

Трагедия произошло у многоэтажки №9 по ул. Майской. Утром под окнами дома было обнаружено тело мужчины. Прибывшие на место медики констатировали его смерть.

По информации Myslo, мужчина страдал тяжелым заболеванием.