Из многоэтажки в Глушанках выпал мужчина

Его тело было обнаружено утром, 4 ноября.

Из многоэтажки в Глушанках выпал мужчина
Фото: "Тула. Жесть".

Трагедия произошло у многоэтажки №9 по ул. Майской. Утром под окнами дома было обнаружено тело мужчины. Прибывшие на место медики констатировали его смерть. 

По информации Myslo, мужчина страдал тяжелым заболеванием. 

вчера, в 16:31 0
