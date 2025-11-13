  1. Моя Слобода
Ангел позвал: как тулячка взялась за восстановление уникального храма в Веневском районе

Представительница фонда «Белый Ирис» Наталья Внукова рассказала, как ей удалось сохранить жизнь храму с архангелом.

Ангел позвал: как тулячка взялась за восстановление уникального храма в Веневском районе
Фото Александра Панова и фонда «Белый Ирис».

В крошечном селе Аксиньино Веневского района Тульской области живет чуть больше ста жителей. Но именно здесь притаилось настоящее чудо — уникальный храм Спаса Нерукотворного Образа. В России он такой один: церковь венчает не традиционный крест, а скульптура Архангела Михаила.

zTDYFPmQk0GHOd1Y9MbtELmZWeJsLgExcRFO6-PkhY4-_9F5GqYv3zIYoPZnpV2Du6JlYBlStlc73F0LeQXnOfU3.jpeg

С 2016 года фонд «Белый Ирис» делает все, чтобы вернуть величественному зданию былую жизнь. Поговорили с Натальей Внуковой, которая представляет фонд в Тульской области и восстанавливает храм в Аксиньино.

65eeabe2-7113-44ce-8597-a619c56ca02b.png

В копилке фонда — пять законсервированных храмов. Эти святыни больше не будут разрушаться и, может быть, обретут вторую жизнь.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/df/e2/c29e-922a-4e16-bd3d-f6eaadd23cf5/3064467f-6cda-4d2c-8c29-e53f679d437f.jpg

Все зависит от нас самих

С создателем фонда «Белый Ирис» Наталья познакомилась на просторах интернета:

— Мы с Ольгой Шитовой начали общаться в группе «Сельские храмы». Под одним из постов люди подняли хай: мол, государство плохое, потому что не берется за восстановление старинных зданий. Я отношусь к жизни более позитивно и считаю, что многое зависит от нас самих.

В скором времени Ольга создала фонд для восстановления Казанского храма, построенного в 1770 году, в ярославском селе Курба.

eRfHQRnekPBrtCFenzw08FpDtV2u2Bgz8zBwyt251MBiLNtnjbxiEgCyOPMzfFh1-edm3--jK7WuioQCm-p5nOCL.jpegШестнадцатилепестковый план храма не имеет аналогов в русской архитектуре.
p0pJRwX_4d-HjgIsBz-1RsVqM5qLluoq2aq7wswVR7Gqd04ABBWa1xw5jy7DPMzxJSyY2lKoAhftJt3vD7oG15vV.jpeg
Здесь сохранились уникальные фрески русских художников. 

Когда Ольга создавала фонд, ее единственной целью было вдохнуть жизнь в Казанский храм. У нее не было в планах охватить всю страну. Наталья же и помыслить не могла о том, чтобы ввязаться в эту авантюру:

— Я тогда не думала, что буду заниматься восстановлением храмов, и если бы кто-то мне сказал об этом, я бы посмеялась ему в лицо!

Сейчас здание Казанского храма законсервировано, восстановительные работы продолжаются. В нем часто снимают фильмы и сериалы.

Ангел нашел спасителя

Наталья много лет работала в сфере туризма, поэтому думала, что знает все достопримечательности Тульской области. В 2016 году она наткнулась на фотографии храма в Аксиньино в одном из блогов:

— Я была потрясена его красотой! Не могла поверить, что это наш регион! С того момента Спасская церковь стала попадаться мне в новостях. Я решила, что это провидение, и совершенно неожиданно начала заниматься судьбой храма в Аксиньино.

KA-sBLH_6iBiYiV7Nd9451qbPHH8u5eX6RQ34ScnnISPtHXfQeu6DRBF1bVMyz_3XvWKb-rwgS4V3Vl-dDcFGoBp.jpeg

В первую очередь Наталья нашла контакты батюшки.

— Первая встреча со священником была настороженной. Он с подозрением смотрел на меня и только задавал вопросы: «Что вам нужно? Зачем вам все это?» После этого мы с Ольгой организовали встречу с местными жителями, которые не восприняли всерьез наши начинания: мол, в селе нет газа и дорог, а тут...

Уже в 2017 году благодаря привлечению местных и федеральных СМИ в Аксиньино построили новую дорогу, ведущую к селу. Позже там появился фельдшерский пункт, интернет и даже газ. Формула «деревня оживает, когда в ней возрождается храм» сработала!

Есть что спасать: славная история Спасской церкви

В 1762 году земли в Тульской области приобрело известное семейство Давыдовых. От усадьбы дворянского рода осталась лишь Спасская церковь с колокольней, мавзолей и придорожный обелиск.

Больше всего прославился Евграф Давыдов — знаменитый генерал-майор, переломивший ход событий войны 1812 года с Наполеоном.

Когда-то в Аксиньино была и роскошная усадьба Давыдовых, но от нее ничего не осталось, можно только предположить, где территориально она находилась. Последнюю постройку — флигель — растащили в 1980-е годы на стройматериалы.

scale_1200.jpeg
Флигель усадьбы Давыдовых (не сохранился). 

Загадка: как Евграф стал Денисом 

Портрет Евграфа Давыдова был нарисован рукой известного художника Ореста Кипренского и стал одной из лучших его работ. Около 140 лет считали, что на картине изображен другой герой Отечественной войны 1812 года — Денис Давыдов.

Дело в том, что Орест не оставил на холсте инициалов, а просто написал «портрет Давыдова» (в то время и так было понятно, кто изображен на холсте). А вот потомки запутались: оба Давыдовых были гусарами, оба воевали с Наполеоном.

scale_1200.jpeg
Картина Ореста Кипренского «Портрет Давыдова» хранится в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге.

Только в 1948 году в реестре работ Кипренского обнаружили инициалы «Ев. В.», и стало понятно, что на картине наш земляк — Евграф. Не доказано, но говорят, что Кипренский писал портреты и других членов семейства Давыдовых.

Строительство длиной в 70 лет

Спасскую церковь предположительно начали строить в 1784 году. Появление храма связывают с Прасковьей Алексеевной — вдовой капитана Владимира Давыдова.

— В этом храме воплотилась вся любовь жены к умершем мужу. Думаю, это здание — память о нем, а сам Архангел Михаил — это охранник села и семьи Давыдовых. Мне кажется, он неразрывно связан с этой историей, — рассказала Наталья Внукова.

16805_20120614_114303.jpeg

После смерти Прасковьи за строительство храма взялся наследник Давыдовых — Алексей. Здание было готово уже в 1830 году. После Алексея храм дообустраивал Павел Кремешной, который на тот момент уже разорился, но чудом довел дело до конца в 1863 году. В общей сложности храм Спаса Нерукотворного Образа возводили по кирпичику около 70 лет!

Внутри здания было множество росписей, лепнины, отделка золотом, алтарь в форме ротонды.

scale_1200.jpeg

У Архангела Михаила в руках крест, но как вы можете заметить, на нем лишь одна перекладина. Наталья Внукова рассказала красивую легенду о том, куда делась часть креста:

— Немцы стояли в Аксиньино всего три дня, на исходе 1941 года. Один из солдат выстрелил в церковный крест и отстрелил перекладину.

По рассказам местных жителей, наутро солдат был мёртв — кто-то говорит, что покончил с собой, кто-то верит, что его настигла карма.

По большим праздникам в Спасской церкви проходили службы даже после революции. Но как только в 1950 году умер батюшка, храм оказался заброшенным.

«За Родину обидно»

В 2012 году Наталья побывала в Германии и вернулась из поездки с острым чувством несправедливости:

— Когда нас привезли в Дрезден и я увидела шикарные немецкие соборы, которые восстановили еще в 1950 году, мне стало горестно. Ведь мы — народ-победитель, а у нас разруха! Все эти руины — наследие наших предков, которое надо сохранить для будущих поколений.

внукова 3.jpg

Наталья взялась восстанавливать храм в Аксиньино, чтобы показать, что активная жизненная позиция способна творить чудеса и совсем не обязательно ругать местные власти и ждать милости от государства.

— Сбор пожертвований исторически сложен в нашей стране. Мы выросли в Советском Союзе, где укоренилась мысль, что «государство должно». Я же считаю, что государство не обязано всем раздавать деньги, — потребностей слишком много, оно физически не может обеспечить всех.

Именно для поддержки инициатив и был создан Фонд президентских грантов — когда люди просят денег на конкретные нужды, а государство их выделяет.

Как выглядит храм в Аксиньино сейчас

Главное достижение «Белого Ириса»: храм теперь законсервирован и не разрушается дальше. Каменный ангел закрыт коробом, вокруг возведены строительные леса, чтобы не рухнули стены, каждый кирпич обработан от плесени. Все отвесы закрыты, чтобы в здание не попадала влага.

IMG_7116.jpg

В храме проходят церковные службы — в нем снова зарождается жизнь. А местные жители пересмотрели свои взгляды на деятельность фонда:

— В прошлом году батюшке даже принесли старинную икону из этого храма, которую все это время бережно хранили. Ее уже отреставрировали — это знак доверия и того, что процесс пошел, — рассказала Наталья.

У фонда собрался круг единомышленников. А от старосты села Юрия Алексеевича, Наталья получает колоссальную поддержку. Жители с удовольствием участвуют в субботниках и сборах.

Сейчас храм выглядит так:

IMG_6689.jpg

Тяжелые старинные железные двери с массивными щеколдами:

IMG_6899.jpg

Над входом — сохранившийся лик ангела.

IMG_6864.jpg

А это иконостас в виде ротонды:

IMG_6780_1.jpg

Старинный Спасский некрополь:

IMG_6711.jpg

Вековое место с удивительной атмосферой — намоленное, наполненное умиротворяющей энергетикой.

IMG_6757.jpg

Сейчас церковь «охраняет» рыжий кот Барсик. Местные жители подкармливают его. Кот рад гостям и совсем не боится людей.

IMG_7073.jpg

сегодня, в 10:24
