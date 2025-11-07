Тульский князь водил дружбу с Моцартом и устраивал оргии

Дворец в селе Урусово Веневского района называют то домом князей Волконских, то усадьбой маркиза Кампанари, то домом Ильина… И правы все!

Усадьба в селе Урусово построена 250 лет назад. Сейчас это просто развалины... В 1989 году сюда приезжал наследник замка Александр Кампанари. Он готов был спонсировать местное сельское хозяйство взамен на родовое имение, но замок не отдали...

Остатки роскоши

Усадьбу называют поместьем Волконских. Князь Никита Волконский выяснил, что усадьба когда-то принадлежала дворянам Урусовым, и вернул селению историческое название Урусово. Это он еще не знал, что местечко это в XVI в. называлось Брежнево… А когда в XIX в. здесь построили храм Архангела Михаила, село стали звать Михайловским.

Редкий снимок середины 70-х годов прошлого века: несколько лет спустя башня храма обрушилась...

Ну а после свадьбы местной помещицы и маркиза Владимира Кампанари усадьбу в народе стали называть усадьбой Кампанари… Сокровищ здесь было столько, что большевики вывозили их четыре года, распределяя по музеям и хранилищам. Это случилось в 1922 г., когда Наркомат просвещения снял усадьбу с финансирования… Сейчас величественное когда-то здание смотрит пустыми окнами на поле. Остатки роскоши!

В 1984 году рядом с усадьбой строили коровник. Ребята из стройотряда нашли склад итальянской медной посуды XVIII века!

«Рюриковичи мы!»

Князь Александр Белосельский-Белозерский, имевший замок в Урусово Тульской губернии, славу себе стяжал не фамилией, которая относится к 19-му колену Рюриковичей, а исключительно талантом, и лишь иногда – скандальным эпатажем...

Потомок великого Рюрика князь Александр Белосельский-Белозер­ский (1752-1809 гг.).

Александр Михайлович был уникальным человеком: сказочно богатый, родовитый, очень красивый и широко образованный. Князь всю жизнь прожил в богатстве, занимал высокие должности, был любим окружающими и обласкан императорами. Его дети были талантливы, его произведения – остроумны и интересны.

Александр получил отличное домашнее образование, но в 16 лет он отправился за границу «для усовершенствования в науках». Юный князь жил в Европе и много путешествовал. Александр увлекался литературой, историей и философией, писал письма Вольтеру, Руссо и Канту, и те ему отвечали, восхищаясь слогом и передовыми взглядами князя. Александр скупал шедевры изобразительного искусства, а всю свою коллекцию (одну из лучших в России!) он потом разместил в родовом замке в Урусово.

Друг Моцарта

Белозерский увлекался писательским трудом и активно переписывался с философами, в Европе выходили его стихи и научные труды по истории литературы и искусства. Одно из писем Белосельского попало в руки Екатерины II – императрица в восторге от такого таланта и определяет князя в дипломатический корпус. Так в 27 лет Белозерский стал русским посланником в Дрездене, затем в Вене, в Сардинии и Турине.

Князь пропагандирует русскую культуру: в Турине он заказал гравюры известных русских деятелей – Петра Великого, Ломоносова, Сумарокова, митрополита Платона и др. В его дрезденском доме собираются великие умы того времени и неоднократно музицирует сам Моцарт!

Работая в Турине, Белосельский много пишет о Французской революции: подробно описывает гильотину, якобинский террор, предсказывает скорую гибель короля и королевы… Последнее было перебором: терпение российской императрицы лопнуло, и Белосельский получил отставку. Тогда князь и построил замок в Урусово, усадьбу в стиле классицизма – лучший в губернии усадебный комплекс!

Ученый «матерщинник»

В 1800 году Белосельский-Белозерский стал членом нескольких академий: Петербургской академии наук, Российской академии словесности, Академии художеств, Болонской академии, Академии словесности в Нанси и Кассельской академии древностей! К 1809 году он дослужился до чина «обер-шенк» (хранитель царских вин) – одного из высочайших придворных чинов! Белосельский покупает обычный дом на Фонтанке (напротив апартаментов императора) и перестраивает его. Здание в народе сразу прозвали красным дворцом: дом был красного цвета, да и за его стенами творилось такое, что вогнало бы в краску любого.

Здание на Фонтанке в Санкт-Петербурге, дом князя Белосельского. Павел I даже не догадывался о здешних скандальных вечеринках, а Александр III заходил «на огонек» и играл до утра в вист, пока его супруга танцевала...

Князь обожал «матерщинные» стихи Баркова (и даже переводил их на французский!) и сам сочинял пьесы фривольного содержания, показывая их в домашних театрах знатных особ. По словам современников, князь даже горничных набирал, «больше похожих на балерин». Стоит ли говорить, что подобные спектакли заканчивались дикими разгулами, слухи о которых докатывались до Зимнего дворца?! Сколь веревочке ни виться…

Про очередную комическую пьесу «Олинька» прознал император и потребовал представить ему текст пьесы. Белосельский попросил Николая Карамзина срочно исправить пьесу, в «очищенном» виде отдал ее в печать и избежал беды. Князь и умер красиво: он ушел из жизни в Рождественскую ночь, 26 декабря 1809 года.

Княгиня с Тверской

Пушкин именовал ее царицей муз и красоты, а Виктор Гюго – Северной Коринною. Она крутила роман с Александром I и не ответила взаимностью Николаю I, который признавался ей в любви…

Имя этой женщины – княгиня Зинаида Волконская, помещица села Урусово. Зинаида, или княжна Зизи, как звали ее в светских кругах, была седьмым, младшим ребенком Александра Белосельского-Белозерского.

Русский художник Карл Брюллов написал этот портрет в Риме – тогда княгине Зизи исполнилось 50 лет!

В 20 лет она исполнила волю умершего отца, выйдя замуж за человека, которого не любила. Этим человеком был князь Никита Григорьевич Волконский, личный адъютант императора Александра I. Император их и познакомил: очаровательная княгиня к тому времени уже завоевала его особое расположение: поговаривали, будто умерший сын Зинаиды – от императора! Сохранилось любовное послание императора к Волконской: «Верьте, княгиня, в мою привязанность до конца жизни!»

Она вошла в историю как хозяйка литературно-музыкального салона в Москве на Тверской (сейчас – «Елисеевский магазин»).

Итальянские страсти

В салоне Волконской бывали поэты Мицкевич, Баратынский, Веневитинов, частенько заезжал и Александр Пушкин, который посвятил ей стихотворение «Среди рассеянной Москвы»…

Лучше всех о салоне княжны Зизи сказал в одном из своих писем Петр Вяземский: «Мысли, чувства, разговор, движения – все было пение». Волконская обладала дивным оперным голосом и прекрасно пела – ее таланты в сочетании с яркой красотой делали ее настоящей светской львицей. Ею она и была! Княгиня в совершенстве знала несколько иностранных языков, сочиняла музыку, стихи и прозу на французском и русском языках… Сколько сердец она разбила? Да кто ж это считал! Много. Не уберегла она и свое сердце…

Княгиня отбила мужа у своей подруги Екатерины Луниной (любимой певицы Наполеона). По версии современников, Зинаида увлеклась красавцем-графом Миниато Риччи в отместку лучшей подруге, которая имела неосторожность рассказать ей о своем разговоре с мужем. На вопрос Луниной: «Нравится ли тебе княгиня Зизи?» – Миниато будто бы ответил: «Не особенно!» Волконская такого стерпеть не могла и, прошипев: «Ах, так!», решила во что бы то ни стало завоевать графа. Интрижка переросла в бурный роман: граф бросил Лунину и поклялся всю жизнь посвятить Зизи. Обещание граф исполнил. А Волконская решила принять католичество, чтобы быть с графом одной веры, – теперь ее в России ничто не держало…

Москва – Урусово – Рим

Братом мужа Зинаиды был Сергей Волконский, декабрист. Княгиня тоже была близка к декабристам, и после расправы с ними это стало очевидно: Николай I откровенно преследовал сторонников и род­ственников первых русских революционеров.

Отношения с властью у княгини окончательно испортились: любимый император умер (она положила на его гроб букет незабудок и сочинила в память о нем кантату), декабристы потерпели поражение, а тут еще ее скандальный роман и смена религии… Волконская понимает: надо уезжать из России (называть это «побегом» было неприятно, но по сути это и был побег).

Путь «отступления» княгиня точно просчитала. Император­ский Указ лишал всех эмигрантов имущества в России, поэтому Волконская переписала усадьбу в Урусово на сына Александра. Но это был только первый шаг. Княгиня Зизи наняла лучших художников, привезла их в Урусово, и те сделали копии всех картин из отцовской коллекции – несколько десятков полотен! Приглашенный архитектор обмерил здание: княгиня хотела поставить в Риме копию родительской усадьбы… Взяв с собою оригиналы картин, княгиня уехала в Италию. Навсегда.

Загородная вилла Волконских в Риме, точная копия дворца в Урусово. Сейчас здесь английское посольство и музей. На снимке – наследник виллы Александр Кампанари.

Кстати

Волконская в Риме

Княгиня Волконская купила под Римом участок земли и построила точную копию урусовского замка прямо на бывших сельхозугодьях: теперь «вулкан культурной жизни» будет бить здесь! Она оставила только древний акведук (водопровод), приказав его отреставрировать, и создала на вилле прекрасный парк и две специальные аллеи – аллею Мертвых и аллею Памяти. Статуи и римские амфоры украшали сад. Среди этого великолепия на колонне из красного гранита стоял бюст царя Александра I – от сада мало что осталось, а бюст еще цел!

Жили Волконские в центре Рима у фонтана Треви, а салонные встречи и балы проходили на их загородной вилле. Римская вилла княгини Волконской не пустовала: здесь проводили время художники и писатели. Стендаль, Вальтер Скотт и Джеймс Фенимор Купер здесь частые гости. Гоголь обдумывал сюжет «Мертвых душ». Княгиня дружила с Глинкой и Доницетти, позировала Карлу Брюллову… А в русском Урусово Александр Волконский срочно переписал замок на Надежду Ильину, дочь своего управляющего: у князя не было детей, и он удочерил Надежду, нашел ей в Италии жениха – маркиза Кампанари – и эмигрировал в Рим вслед за матерью.

Княгиня Волконская умерла в 1862 году от простуды: она на улице отдала свое пальто нищенке и переохладилась…



Центр Рима, фонтан Треви на одноименной площади.

Владения урусовской помещицы княгини Зинаиды Волконской. Княгиня похоронена в соборе напротив фонтана.

Крестьянская смекалка

Веневские села отличаются от сел соседних областей обилием каменных домов. До революции Веневский уезд был центром кирпичного производства. Нужная глина в изобилии была в здешних местах, и крестьяне устраивали семейный бизнес: ставили горн для обжига и делали кирпич! Формально считалось, что кирпич покупается у «кирпичного короля» графа Шереметева, который ставил на продукцию клейма «ГШ». Дворец в Урусово и все село построено из этого кирпича.

Еще один отличный бизнес веневских крестьян – «мятные заводы». В конце XIX в. краевед Михаил Яблочков писал: «В Урусово 9 домохозяев занимаются разведением мяты с целью перегонки в мятное масло. Доход достигает 1000 руб.». В то время 3 руб. стоила корова, так что 1000 руб. – целый капитал! На черноземе мята росла отличная, а крестьянской семье выдавался участок земли в два га. Полученное масло крестьяне продавали парфюмерам…



Рисунок усадьбы Урусово на декоративной тарелке, которую в Риме отыскал корреспондент ТАСС.