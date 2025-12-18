  1. Моя Слобода
  2. Город
  3. Тула историческая
  4. Ностальгия
  5. «Все – на выборы!»: как и кого выбирали в СССР - MySlo.ru
Тула
Тула
Регистрация

«Все – на выборы!»: как и кого выбирали в СССР

Незамысловатым, но очень точным слоганом советское государство побуждало своих граждан прийти на избирательные участки и проголосовать за народных депутатов.

«Все – на выборы!»: как и кого выбирали в СССР
Подробности избирательной системы в стране старшеклассники в СССР узнавали из курса «Основы Советского государства и права». Кадр из диафильма учебного курса, студия «Диафильм» (1986).

Что еще использовали для агитации, как проходили выборы и кого выбирали, – читаем в новой ностальгии.

«Эй! Идет голосование!»

– споет много лет спустя, в конце девяностых, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров в популярной комедии «День выборов». И это будет редкая цензурная строчка песни музыканта про выборы, кандидатов и избирательные бюллетени! Ну а пока все мы жили в стране советов, и голосование за народных депутатов было обязательным упражнением для граждан СССР.

Хоть это действие и называлось повсеместно выборами, но на самом деле к настоящим демократическим советские выборы имели весьма отдаленное отношение: в бюллетенях не было вариантов «за» и «против», а вместо этого подтверждали единственного предложенного кандидата в народные депутаты. Кандидатов чаще всего выдвигали из числа партактива или работников-общественников различных государственных предприятий и учреждений.

…Середина восьмидесятых. Солнечное летнее утро выходного дня. Но взрослые ведут себя не как всегда: мне приготовили лучшую рубашку, погладили светлые брюки… И тут я впервые в жизни услышал слово «выборы». Оказалось, что дедушка уже сходил с самого утра и вернулся (значит, наверное, недалеко!).

Выходим из дома – и правда недалеко (километр от силы). Так я в первый раз попал в здание по адресу ул. Кутузова, 100. Сегодня здесь комплекс зданий с гостиницей и рестораном японской кухни, а в восьмидесятые тут располагалось учреждение со сложновыговариваемым названием «Центрметаллург­ремонт», а также местная кулинария.

На подходе обращала на себя внимание громкая музыка, флаги, шарики… «Да это же демонстрация, как на Первое мая!» – подумал я. Но вместо колонн трудящихся в фойе и в небольшом зале стояли нарядные и приветливые женщины. Они мельком взглянули на бабушкин и мамин паспорт и выдали им какие-то листочки, которые взрослые свернули пополам и аккуратно положили в небольшого размера ящик, рядом с которым стояли красные бархатные флаги с профилем Ленина, а позади висел его большой портрет.

Все голосование (так это называлось) заняло минут пять. А потом мы с мамой прошли в соседний зал, где вкусно пахло жареной рыбкой и пирожными, – все это было выложено в витрине и на подносах, вместе с бутербродами с колбасой, эклерами, ситро, ромовыми бабами и еще чем-то вкусным, название чего я тогда даже еще не знал! Мы купили немного этой дефицитной еды и сразу отправились домой. Перепрыгивая с плитки на плитку, чтобы не наступить на стык, я радостно думал про выборы, как это здорово и как будет теперь недалеко и удобно ходить в эту чудо-кулинарию за вкусной едой!..photo_2025-12-03_20-46-09.jpg


Пиво и рыба: только на выборах!

Иногда выборы народных депутатов в «союзе советских» проходили в учебных заведениях – школах, техникумах и профтехучилищах, реже – в высших учебных учреждениях.
О том, как в «союзе советских» проходили выборы народных депутатов, чем привлекали работников предприятий к участию в них, вспоминает туляк Илья Кравец, 47 лет:

 

– Мне было лет десять, когда взрослые брали нас с сестрой, и мы все вместе ходили на выборы народных депутатов в школу 
№ 12 в Заречен­ском районе, неподалеку от нашего дома. Помню избирательный уча­сток, украшенный шарами, лентами и цветами – по своей сути выборы народных депутатов были в те годы настоящим праздником. С утра все одевались, что называется, в парадно-выходную одежду и отправлялись на участок.

Голосование за народных депутатов в «союзе советских», как правило, происходило в выходной. Избирательные участки открывались в шесть часов утра и работали до восьми вечера.

– Мне было непонятно, зачем идти на участок в такую рань. Ответ на этот вопрос сам собой пришел как-то раз от моего дедушки, который после ночной смены был первым проголосовавшим на участке!
Явку в те времена тотального дефицита продуктов питания советская власть обеспечивала организацией в местах голосования буфетов с широким ассортиментом: от пирожков с повидлом для самых маленьких до бутылочного пива для старшей категории избирателей (пенный напиток, как правило, заканчивался уже к полудню).

– В буфете были котлеты, пирожки, жареная рыба, бутерброды с дефицитной сырокопченой колбаской, тушенка, сгущенка, фрукты, вкусные фруктовые соки и ситро в зеленых и коричневых стеклянных бутылках. Если по каким-то причинам голосующие приходили на уча­сток без детей, они старались купить здесь гостинцы для домашних, ведь такое продуктовое изобилие было в те годы большой редкостью!

 Как выступали на выборах

Выборы тех лет были в определенном смысле и большим культурным событием – в особенности для русских народных ансамблей и самодеятельных коллективов.

– В спортивном зале школы, в которой проходило само голосование, играл оркестр, выступали коллективы местной самодеятельно­сти, артисты и танцоры – было очень интересно и весело! Проголосовал – послушал музыку, посмотрел на танцоров и культурно отдохнул. Голосовали в те годы просто, по предъявлению паспорта. Рядом с урной стоял пионер, одетый в парадную форму, с пилоткой на голове – он салютовал каждому, положившему бюллетень в ящик. На этом процедура волеизъявления считалась завершенной.

На выходе с избирательного участ­ка в советские годы было принято вручать голосующим впервые (чаще всего, комсомольцам) различные книги – приятный, идеологически выдержанный бонус. Ведь книга – лучший подарок, даже если ты – начинающий строитель коммунизма!photo_2025-12-03_20-58-46.jpg

А знаете ли вы, что…

…правоохранители не препят­ствовали голосованию по чужим паспортам; нормой считалось проголосовать за членов своей семьи по их документам;
…голосовали в СССР повсемест­но – там, где застала дата волеизъявления: в аэропортах, на вокзалах, в поездах, в портах;
…за неучастие в выборах в СССР могли запросто лишить премии, сделать выговор и даже исключить из комсомола или из партии.

Только цифры


* 5 лет – таким был срок полномочий народных депутатов Верховного Совета СССР по Конституции 1977 года.
* 31,3% депутатов Верховного совета СССР девятого созыва были женщины.
* 99,99% избирателей приняли участие в выборах депутатов Верховного Совета СССР одиннадцатого созыва.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 09:00 +4
Другие статьи по темам
Событие
выборы
Погода в Туле 18 декабря: от -3 до +2 и гололедица
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 18 декабря: от -3 до +2 и гололедица
сегодня, в 07:00, 212 2666 2
В Тулу прибыли новые троллейбусы
Жизнь Тулы и области
В Тулу прибыли новые троллейбусы
сегодня, в 12:16, 60 5265 5
Контрольная закупка Myslo: во сколько тулякам обойдется новогодний стол?
Жизнь Тулы и области
Контрольная закупка Myslo: во сколько тулякам обойдется новогодний стол?
вчера, в 16:02, 164 4123 -2
Против пенсионерки, отсудившей квартиру по «схеме Долиной», возбудили дело о мошенничестве
Дежурная часть
Против пенсионерки, отсудившей квартиру по «схеме Долиной», возбудили дело о мошенничестве
сегодня, в 13:35, 42 4692 23

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Быткомбинаты в СССР: как это было
Быткомбинаты в СССР: как это было
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.