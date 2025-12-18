«Все – на выборы!»: как и кого выбирали в СССР

Незамысловатым, но очень точным слоганом советское государство побуждало своих граждан прийти на избирательные участки и проголосовать за народных депутатов.

Подробности избирательной системы в стране старшеклассники в СССР узнавали из курса «Основы Советского государства и права». Кадр из диафильма учебного курса, студия «Диафильм» (1986).

Что еще использовали для агитации, как проходили выборы и кого выбирали, – читаем в новой ностальгии.

«Эй! Идет голосование!»

– споет много лет спустя, в конце девяностых, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров в популярной комедии «День выборов». И это будет редкая цензурная строчка песни музыканта про выборы, кандидатов и избирательные бюллетени! Ну а пока все мы жили в стране советов, и голосование за народных депутатов было обязательным упражнением для граждан СССР.

Хоть это действие и называлось повсеместно выборами, но на самом деле к настоящим демократическим советские выборы имели весьма отдаленное отношение: в бюллетенях не было вариантов «за» и «против», а вместо этого подтверждали единственного предложенного кандидата в народные депутаты. Кандидатов чаще всего выдвигали из числа партактива или работников-общественников различных государственных предприятий и учреждений.

…Середина восьмидесятых. Солнечное летнее утро выходного дня. Но взрослые ведут себя не как всегда: мне приготовили лучшую рубашку, погладили светлые брюки… И тут я впервые в жизни услышал слово «выборы». Оказалось, что дедушка уже сходил с самого утра и вернулся (значит, наверное, недалеко!).

Выходим из дома – и правда недалеко (километр от силы). Так я в первый раз попал в здание по адресу ул. Кутузова, 100. Сегодня здесь комплекс зданий с гостиницей и рестораном японской кухни, а в восьмидесятые тут располагалось учреждение со сложновыговариваемым названием «Центрметаллург­ремонт», а также местная кулинария.

На подходе обращала на себя внимание громкая музыка, флаги, шарики… «Да это же демонстрация, как на Первое мая!» – подумал я. Но вместо колонн трудящихся в фойе и в небольшом зале стояли нарядные и приветливые женщины. Они мельком взглянули на бабушкин и мамин паспорт и выдали им какие-то листочки, которые взрослые свернули пополам и аккуратно положили в небольшого размера ящик, рядом с которым стояли красные бархатные флаги с профилем Ленина, а позади висел его большой портрет.

Все голосование (так это называлось) заняло минут пять. А потом мы с мамой прошли в соседний зал, где вкусно пахло жареной рыбкой и пирожными, – все это было выложено в витрине и на подносах, вместе с бутербродами с колбасой, эклерами, ситро, ромовыми бабами и еще чем-то вкусным, название чего я тогда даже еще не знал! Мы купили немного этой дефицитной еды и сразу отправились домой. Перепрыгивая с плитки на плитку, чтобы не наступить на стык, я радостно думал про выборы, как это здорово и как будет теперь недалеко и удобно ходить в эту чудо-кулинарию за вкусной едой!..



Пиво и рыба: только на выборах!

Иногда выборы народных депутатов в «союзе советских» проходили в учебных заведениях – школах, техникумах и профтехучилищах, реже – в высших учебных учреждениях.

О том, как в «союзе советских» проходили выборы народных депутатов, чем привлекали работников предприятий к участию в них, вспоминает туляк Илья Кравец, 47 лет:

– Мне было лет десять, когда взрослые брали нас с сестрой, и мы все вместе ходили на выборы народных депутатов в школу

№ 12 в Заречен­ском районе, неподалеку от нашего дома. Помню избирательный уча­сток, украшенный шарами, лентами и цветами – по своей сути выборы народных депутатов были в те годы настоящим праздником. С утра все одевались, что называется, в парадно-выходную одежду и отправлялись на участок. Голосование за народных депутатов в «союзе советских», как правило, происходило в выходной. Избирательные участки открывались в шесть часов утра и работали до восьми вечера. – Мне было непонятно, зачем идти на участок в такую рань. Ответ на этот вопрос сам собой пришел как-то раз от моего дедушки, который после ночной смены был первым проголосовавшим на участке!

Явку в те времена тотального дефицита продуктов питания советская власть обеспечивала организацией в местах голосования буфетов с широким ассортиментом: от пирожков с повидлом для самых маленьких до бутылочного пива для старшей категории избирателей (пенный напиток, как правило, заканчивался уже к полудню). – В буфете были котлеты, пирожки, жареная рыба, бутерброды с дефицитной сырокопченой колбаской, тушенка, сгущенка, фрукты, вкусные фруктовые соки и ситро в зеленых и коричневых стеклянных бутылках. Если по каким-то причинам голосующие приходили на уча­сток без детей, они старались купить здесь гостинцы для домашних, ведь такое продуктовое изобилие было в те годы большой редкостью!

Как выступали на выборах

Выборы тех лет были в определенном смысле и большим культурным событием – в особенности для русских народных ансамблей и самодеятельных коллективов.

– В спортивном зале школы, в которой проходило само голосование, играл оркестр, выступали коллективы местной самодеятельно­сти, артисты и танцоры – было очень интересно и весело! Проголосовал – послушал музыку, посмотрел на танцоров и культурно отдохнул. Голосовали в те годы просто, по предъявлению паспорта. Рядом с урной стоял пионер, одетый в парадную форму, с пилоткой на голове – он салютовал каждому, положившему бюллетень в ящик. На этом процедура волеизъявления считалась завершенной.

На выходе с избирательного участ­ка в советские годы было принято вручать голосующим впервые (чаще всего, комсомольцам) различные книги – приятный, идеологически выдержанный бонус. Ведь книга – лучший подарок, даже если ты – начинающий строитель коммунизма!

А знаете ли вы, что…

…правоохранители не препят­ствовали голосованию по чужим паспортам; нормой считалось проголосовать за членов своей семьи по их документам;

…голосовали в СССР повсемест­но – там, где застала дата волеизъявления: в аэропортах, на вокзалах, в поездах, в портах;

…за неучастие в выборах в СССР могли запросто лишить премии, сделать выговор и даже исключить из комсомола или из партии.

Только цифры



* 5 лет – таким был срок полномочий народных депутатов Верховного Совета СССР по Конституции 1977 года.

* 31,3% депутатов Верховного совета СССР девятого созыва были женщины.

* 99,99% избирателей приняли участие в выборах депутатов Верховного Совета СССР одиннадцатого созыва.