«В этих джинсах выросла вся Америка!»

Группа «Электроклуб», в центре – Виктор Салтыков и Ирина Аллегрова. Конец 1980-х годов.

Джинсы с момента появления в СССР стали суперпопулярной одеждой — в семидесятые успех у противоположного пола мог иметь только их обладатель! Где их доставали в эру тотального дефицита, как носили и берегли — читайте в «джинсовой» ностальгии.

«Бананы», индиго и деним

Началом «джинсового бума» в послевоенном СССР считается середина 50-х годов ХХ века, когда в стране проводился фестиваль молодежи и студентов. Конечно, до 1957 года в СССР тоже привозили деним, однако поистине массовое распространение джинсы получили, когда их увидели на молодых и красивых девушках и юношах — зарубежных гостях фестиваля.

Вместе с джинсами и зарубежной музыкой в «союз советских» тогда проник и дух свободы. Штаны из коттона стали в то время автоматическим пропуском в любую тусовку. Стоили они недешево, а государство пыталось (хоть и тщетно) бороться с ними как с вредоносной капиталистической угрозой, пагубно действующей на облик и убеждения социалистической молодежи.

Джинсы в СССР восьмидесятых были настолько популярными, что советские художники «одели» в них даже известного мультяшного кота! Кадр из мультсериала «Возвращение блудного попугая», Союзмультфильм (1984).

О своих самых первых джинсах вспоминает Георгий Готесман, 71 год, инженер, мемуарист:

Георгий Готесман — В конце шестидесятых — начале семидесятых в школе многие ребята ходили в штанах-«техасах» — туристических брюках, отдаленно напоминающих настоящие джинсы обилием карманов и заклепок. На этом сходство заканчивалось — «техасы» были только похожи. Когда на барахолке появились в продаже настоящие джинсы, стоили они по тем временам каких-то просто космических денег (100 руб. за одну пару при средней зарплате инженера около 140-150 рублей в месяц. — Прим. авт.). Модные штаны в те годы можно было приобрести только с рук, у иностранцев и фарцовщиков, или по знакомству. Фирм было не слишком много, самые популярные — Lee, Wrangler, Rifle, Levi’s.

— После первого курса аномально жарким летом 1972 года мы отправились на геодезическую практику на Оку, и тут в продаже появились джинсы производства Индии под названием Milton’s! У них, помню, была этикетка — девушка с большими красивыми глазами смотрит на задние карманы парня, одетого в эти штаны. Но ткань довольно быстро становилась мягкой, мялась и протиралась. Свои первые настоящие джинсы Super Rifle я купил позже, после института. Меня тогда познакомили с болгарином, который жил в общежитии напротив музучилища.

Девушки в те годы обращали внимание на наличие модных штанов: если были — парня считали человеком, не было — шансов немного.

Так вот, первые мои джинсы с высоким поясом идеально сидели и были чуть-чуть ношенные. Я отвалил за них, как сейчас помню, целых 230 рублей, при зарплате молодого специалиста 100 рублей!

Понятно, что при такой стоимо­сти джинсы в то время очень берегли, боялись посадить на них даже малейшее пятнышко. Ну, а порвать — это было настоящее горе! Конечно, джинсы придавали своему владельцу значимости в обществе — как если бы сейчас молодой человек купил крутую иномарку. Ведь, к сожалению, встречают всегда по одежке, — и тогда, и сейчас.

Хочешь джинсы? Занимай очередь!

Позже, в конце семидесятых, джинсы начали продавать уже в совет­ских магазинах. Их вполне себе официально могли «выкинуть» на прилавки, выражаясь языком тех лет, в Доме офицеров и в других местах, где за ними моментально выстраивались огромные очереди.

Уже потом начали шить джинсовые пиджаки, курт­ки, юбки, костюмы… Ну, а когда джинсы изнашивались и приходили в негодность, их разбирали на запчасти: снимали с них заклепки, пуговицы, отпарывали молнии и лейблы.

Из потертого денима шили сумки, пояса и кошельки, делали шорты для лета. Просто так выбросить культовую одежду, служившую тебе верой и правдой долгие годы, рука не поднималась… Шли годы, джинсы менялись вместе с модой: простой деним сменился «варенками», которые часто делали кустарным способом; прямой крой сначала стал расклешенным, а потом бананообразным. Мешковатые джинсы-бананы скрывали (как говорили, «лечили») плохую фигуру и потому пользовались популярностью.

«Разлетелся б сарафан…»

»…если б не джинЫ!» — споет уже гораздо позже, в девяностых, известный рокер, лидер группы «Чиж& Со» Сергей Чиграков в песне «Невеста». Деним, джины, джинса, варенки, паруса, клеша, мальвины, бананы — как только ни называли в народе джинсы, это гениальное достижение буржуазного Запада. С самого детства в нашей семье сложилось два культа (не считая коммунистической партии): культ джинсов и культ музыки ливерпульской четверки The Beatles! Помню, как разглядывал на виниловой пластинке Abbey Road фигуру гитариста Джорджа Харрисона, который был одет во все джинсовое: рубашку с длинным рукавом и брюки-клеш! Очень красиво и стильно!

…1988 год. Мечты сбываются: мы с папой едем на «барахолку» ранним трамваем за моими первыми в жизни джинсами. Накануне, узнав о предстоящей поездке, долго не мог уснуть — представлял, какими будут мои темно-синие Montana… Но отец приценивается и долго выбирает, а я, стоя на газетке, меряю несколько пар, и мы неожиданно покупаем светло-голубые прямые Avis из плотного денима — немного на вырост, но очень даже ничего! Пуговицы и молния, узенький металлический лейбл на заднем правом кармане, оба кармана застегиваются на молнии.

Дома меня учат правильно стирать джинсы — в ванной, щеткой, с двух сторон и полоскать в тазу с теплой водой. Берег их, как зеницу ока, надевал только в парк, кафе или на день рождения. Помыслить о том, чтобы прийти в них в школу, даже не пытался — там знамя отряда, профиль Ленина на стене, синяя одинаковая форма и красные галстуки. В школе хотелось быть, как все.

Через полтора года Avis окончательно стали мне малы — не налезали даже слегка недосохшие, надеваемые лежа, — эту хитрость времен своей учебы в институте рассказала мне мама. Потом были черные джинсы без названия и пошитые в Пакистане Lee, и песочного цвета Motor, и много каких еще — даже слегка расклешенные, из тонкого светло-синего денима. И в какой-то момент жизни я понял, что даже в классическом костюме чувствую себя дискомфортно — вот что джинсы и рок-музыка с людьми делают!



Супермодный актер Александр Абдулов.

Как родились джинсы

Днем рождения считают 20 мая 1873 года, когда два предприимчивых американца — Джейкоб Дэвис и Леви Страусс — запатентовали рабочую одежду для шахтеров и фермеров, известную всему миру как джинсы. За счет своей практичности и износостойкости эта одежда с заклепками, пуговицами и обилием удобных карманов сразу стала популярной. В 1886 году появился фирменный лейбл из кожи с изображением двух лошадей, тщетно пытающихся разорвать привязанные к ним прочные штаны.

Популярность джинсы получили благодаря таким актерам, как Джеймс Дин, Мерилин Монро, а также звездам американ­ских вестернов.

Знаете ли вы, что…

…некоторые модели джинсов подвергают стрессовой обработке перед продажей — например, их набивают булыжниками и волокут по асфальту, а также стреляют в них из ружья;

…джинсы долгое время выпускали в виде рабочих комбинезонов, при этом у дамских версий застежка была не спереди, как у мужских, а сбоку слева;

…джинсы как элемент одежды стали носить в 30-х годах прошлого столетия, а первую женскую модель с молнией по центру презентовали в 1934 году.

Только цифры

* 120 млрд пар классических синих джинсов произведено в мире на сегодняшний день (не считая иных моделей, цветов и контрафактной продукции).

* 1,46 доллара стоила пара самых первых джинсов Levi’s.

* 90 процентов всех застежек для молний современных джинсов производится заводами японской компании YKK.