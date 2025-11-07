Ходить в качалку, как тогда называли тренажерные залы, стало модным в начале девяностых. О героях «протеинового подполья», любителях прокачать мышцы под металлический лязг тренажеров – наша очередная ностальгия.

Джулиус Бенедикт (Арнольд Шварценеггер) снисходительно смотрит на другого голливудского «качка» Рэмбо (Сильвестр Сталлоне): «Куда ему с такими бицепсами в кино сниматься?» Кадр из комедии «Близнецы» (1988 г.).

«Мама, я любера люблю!»

— спел в начале девяностых извест­ный рокер, лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук. Люберы — это альтернативное молодежное течение фанатов ЗОЖ и тренажерных залов из подмосковного города Люберцы. Но на них, крепких и подкачанных люберецких ребят, даже несмотря на конфликт с музыкантами из мира советского андеграунда, все равно равнялась молодежь девяностых.

Эстетика силы и внешних ее проявлений — неестественно огромных и очень рельефных мышц — моментально вошла в моду у молодых людей на территории всего бывшего «союза советских».

Бодибилдинг, культуризм, тяжёлая атлетика, пауэрлифтинг — все эти слова прочно вошли в обиход ребят старшего школьного возраста. В те лихие годы достаточно было пусть даже и не быть, а хотя бы просто внешне казаться сильным и мускулистым, с рельефными бицепсами-банками и кубиками пресса на животе. Зачем? Конечно же, для того чтобы быть как Арнольд Шварценеггер, Железный Арни — суперпопулярный киноактер тех лет, культурист и обладатель титула «Мистер Олимпия», «заслуженный Терминатор» США и всего мира!

«С известной долей гордости вспомнить кулаки люберов», — только и успел спеть в те годы неформал из группы «Чиж& Со» Сергей Чиграков, как ему уже крикнули в ответ «Атас!» музыканты из группы «Любэ» во главе с «комбатом» Николаем Расторгуевым. А в песне «Дуся-агрегат» группа призывала молодежь: «Чем слоняться по округе руки в брюки, развивай мускулатуру физкультурой, штангою качайся, в проруби купайся, соблюдай культуру тела, тело — в дело, помни о фигуре, о мускулатуре».

Своя музыка была не только у рок-андеграунда — долгое время люберецкие ребята занимали верх­ние строчки тогдашних радиочартов, и им подпевала вся страна!



Памятник «Дуся-агрегат» в Люберцах.

Качаться, пока не отберут… качели!

На почве повального увлечения молодежи бодибилдингом, как грибы после дождя, повсюду стали появляться подвальные тренажерные залы — качалки с самодельными тренажерами на разные группы мышц.

…1993 год. Едва дождавшись окончания уроков в школе, пулей лечу домой за спортивной сумкой с формой — и бегом в качалку! Здесь, в подвале общежития машиностроительного техникума, усиленно тренировалось два раза в неделю наше небольшое, но очень дружное сообщество юных бодибилдеров. Форму — штаны-трико и черную полинявшую майку-«алкоголичку» в обтяжку — после тренировок впору было выжимать!

Под риффы металистов из групп Metallica, AC/DC и Iron Maiden делаем несколько подходов к местным гантелям — в зале они составные: гораздо тяжелее домашних, круглых. Краем глаза посматриваем, и как только освобождается — занимаем лавочку со штангой! Упражнение «жим штанги лежа» было самым популярным в нашей качалке — штангу у пацанов старшие атлеты могли только отобрать, иначе освободить спортивный снаряд никак не получалось!

Ни с чем не перепутать и богатырский дух, царивший здесь, и дружескую атмо­сферу — за нашим юным атлетическим сообществом, как оказалось, пристально наблюдали более опытные атлеты, которые в раздевалке нет-нет, как бы походя, но давали нам дельные советы и делились своим опытом…

…Стена в нашей с младшим братом комнате кардинально изменилась. Если раньше она была от пола до потолка завешана самыми разными плакатами с рок-исполнителями, то теперь их место заняли всевозможные культуристы, пауэрлифтеры и любимые киногерои. Первым фильмом, который я по­смотрел в видеосалоне, стал «Коммандо» с Арнольдом Шварценеггером — в нем «мистер Олимпия» в одиночку (!) одной рукой удерживает тяжеленное бревно у себя на плече (привет, Ильич!), а другой несет бензопилу — гора мускулов в действии! Шварц стал нашим кумиром и объектом для подражания на долгие годы — ведь его снимок (правда, черно-белый, с каких-то молодежных соревнований) был даже в отечественном редком издании «Книги рекордов Гиннесса»!

Журналы по бодибилдингу в те годы — большая редкость, на русском языке их было практически не достать. В книжных магазинах девяностых иногда удавалось найти пособия с упражнениями со штангой и гантелями на различные группы мышц — мы покупали их в складчину и приносили в качалку, а потом переписывали в отдельные тетрадки и составляли для себя индивидуальные программы занятий.

Бодибилдинг по-сельски

Свои юношеские занятия бодибилдингом в девяностые вспоминает туляк Евгений Сидельник, 45 лет:

Евгений Сидельник — В начале девяностых, когда мы с пацанами учились в седьмом классе, в моду вошли пиратские иностранные видеофильмы вроде «Коммандо», «Рэмбо. Первая кровь» и другие, в которых роль главных героев — борцов за правду играли актеры-культуристы — Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне. Это было, как говорится, что-то с чем-то — все пацаны мечтали внешне походить на своих кумиров-бодибилдеров! Мы с другом-одноклассником сообразили, что просто тягать железо неправильно, нужна система, — и решили совместить приятное с полезным. Купили в книжном несколько пособий для культуристов и продавали их на автостанции с хорошей наценкой — на мороженое тогда нам денег хватало. Ну, а сами походы в качалку мне запомнились больше по летним каникулам, которые мы с моим старшим братом Алексеем проводили в селе Яковцево Вачского района Нижегородской обла­сти. Здесь была своя собственная качалка с тренажерами и спортивными снарядами, сделанными своими силами из подручных средств — металлических запчастей от тракторов, колес и прочего лома. Само помещение когда-то было отдельно стоящим школьным спортивным залом, в котором любители бодибилдинга залатали крышу, отремонтировали пол и установили расписание занятий. По вечерам все сельские и приезжие городские были здесь, качали мышцы. У пацанов был настоящий культ, прокачивали все — пресс, мышцы груди, бицепсы… Причем старались прокачать мышцы так, чтобы они были заметны и в расслабленном состоянии. Для меня качалка закончилась, когда тяжеленным спортивным снарядом шарахнул себе прямо по пальцу! Он у меня с тех пор немного расплющен — старая спортивная травма…

Только цифры

18 человек получили звание «Мистер Олимпия» с 1965 года по настоящее время;

7 раз обладателем титула «Мистер Олимпия» становился Арнольд Шварценеггер;

40 тренажерных залов, в основном подвального типа, было в легендарных подмосковных Люберцах в 1987 году (по статистике местной милиции).

Знаете ли вы, что…

…соревнования среди культури­стов на звание «Мистер Олимпия» были организованы с целью помочь победителям конкурса «Мистер Вселенная» продолжить тренировки и заработать денег;

…в 1894 году борец Евгений Сандов запатентовал систему развития мускулатуры за счет силовых упражнений, по которой занималось большин­ство культуристов царской России, а впоследствии и СССР;

…к раннему этапу становления культуризма в мире относят период с 1880 по 1953 гг.