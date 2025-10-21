Шашки и шахматы: тихие игры из СССР

Они всегда подчеркивали ум, логику, владение тактикой и стратегией того, кто хорошо в них играл. Вспомним, как это было.

Шахматы были популярны в нашей стране еще задолго до революции: в Российской империи была своя шахматная школа, проводились и международные встречи. Но в те годы игра была больше уделом дворянского сословия.

После Октябрьской революции шахматы стали важной частью программы всеобуча — системы обязательной военной подготовки граждан, которая существовала в те годы в молодом социалистическом государ­стве. Был провозглашен принцип: «Шахматы — в рабочую среду!» — и новых гроссмейстеров воспитывали именно в этой среде, рабочих и крестьян.

Даешь шахматы на радио, ТВ и в газете!

В послевоенные годы сеансы одновременной игры получили еще большее распространение. Советским любителям шахмат и этого было мало — они устраивали междугородние баталии по переписке. Апофеоз игры — встреча с американской командой шахматистов, которая проводилась… по радио! Были и телефонные матчи, и более поздние варианты с телемостами.

Ближе к 70-80-м годам шахматная лихорадка захватила всю страну — не было такой советской семьи, в которой не играли бы в эту игру! Разряд по шахматам в начале 80-х можно было получить дистанционно, в обмен на решенные задачи из газеты «Известия» — свидетельство о разряде присылали по почте.

После каждого выпуска новостей в программе «Время» шахматист-профи комментировал особенно интересные партии текущего чемпионата мира — любители игры не могли дождаться этого момента!

…1985 год. Первые в жизни (дедушкины) шахматы… Потемневшая от времени деревянная доска в форме коробки со старыми фигурками внутри лежала на самом верху, на мебельной стенке. Иногда мой дедушка Василий Александрович торжественно доставал ее оттуда, и мы с ним садились в зале сыграть партию-другую. Конечно же, играл я крайне плохо, но для того возраста уже, разумеется, знал, как ходят фигуры и как сделать рокировку.

Играл всегда только черными, поскольку в наших шахматах был маленький изъян: потерянную когда-то круглую пешку из набора черных заменили на остроконечную пешку из какого-то другого набора. В очередной раз проигрывая деду, я всегда берег эту самую, не похожую на остальные фигуры пешку. И представлял, какими были остальные фигуры в ее наборе, и как ей, матовой остроконечной красавице, должно быть одиноко среди этих одинаковых, блестящих новым лаком подружек…

…1987 год. У меня новое увлечение — шашки! Родители купили новенький набор — блестящий глянцевый пластик, чёрная пласт­массовая коробка и картонная складная доска. Играли везде: дома, на отдыхе в Алексин-боре, на улице и на даче… Играть в шашки было интереснее, поскольку существовало несколько разновидностей игры: обычные, «поддавки», «уголки», а также задорный «Чапаев», в котором на смену стратегии и тактике приходил глазомер и сила «щелчка»…

В шашки и шахматы можно было играть даже в дороге: в «Спорттоварах» продавался миниатюрный универсальный магнитно-дорожный набор. Задачки по «тактиче­ской версии шахмат», как называли тогда шашки, стали появляться на последних страницах популярных советских газет и журналов, а в школьных оздоровительных летних лагерях среди юных игроков проводились целые турниры на звание чемпиона…

«Лошадью ходи!»

О своем детском увлечении вспоминает туляк Илья Кравец, 45 лет:

Илья Кравец — В начале 80-х я ездил к бабушке, жившей в Пролетарском районе. У нее были шахматы — как положено, в деревянной коробке, с фигурками, каждая из которых имела мягкую ворсистую подложку-основание. Я тогда совсем не умел играть, а потому играл фигурками, как обыкновенными солдатиками, — строил замки, скакал конем и т. д. Потом бабушка показала мне, как ходят фигуры, и я начал вникать в правила шахмат и даже играть. Со временем попросил родителей купить мне собственный набор — тогда этот вид спорта как раз был популярен, и шахматы продавались в магазинах «Спорт-Туризм». Мы играли с папой, мне покупали специальные книги по игре — в них разбирались партии, описывалась тактика и стратегия игры. Когда у папы не было времени играть, я играл сам с собой, с сестрой.

Шахматы были настолько популярны в СССР, что поединки известных гроссмейстеров часто транслировали по Центральному телевидению.

Чтобы зрителям были видны все ходы, которые сделали гроссмей­стеры, в телеэфире их дублировали на большой магнитной доске, висящей над ними на стене. Думаю, о такой мечтал в те годы каждый игрок-любитель! Затем в моей игре в шахматы был долгий перерыв, до начала 90-х, — и вот, у друга на дне рождения, кто-то предложил сыграть партию-другую!

Партнер нашелся тут же. Несмотря на то, что я не играл давно, довольно быстро выиграл, раза три. Мой противник тогда был сильно огорчен. А через некоторое время мне сказали, что этот парень, оказывается, ходил в шахматную школу и вообще был разрядником! Знай я это заранее — наверное, ни за что бы у него не выиграл…

Только цифры