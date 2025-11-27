Быткомбинаты в СССР: как это было

Подшить брюки, заменить молнию, сделать фото на документы, найти маляров для ремонта квартиры и даже взять напрокат гитару или велосипед...

Плакаты и логотип Службы быта – те немногие образцы промышленного дизайна и рекламы, которые украшали собой комбинаты бытового обслуживания в СССР.

Все это любой советский гражданин мог сделать в специальных гос­учреждениях — комбинатах бытового обслуживания населения, сокращенно — КБО.

Система КБО: Каждый Будет Обслужен

Социалистическое государство в еще молодом, послереволюционном «союзе советских» уже начинало пристально следить за тем, чтобы его граждане, не дай бог, не прибегали к услугам частных мастеров и несли свои деньги в общую «копилку». Первые в СССР дома быта в рамках комбинатов бытового обслуживания населения были созданы в Москве в конце 1920-х годов. В небольших цехах работали специалисты по пошиву и ремонту одежды, обуви, головных уборов, мастера мебельного производства и другие квалифицированные работники.

После Великой Отечественной войны сеть комбинатов бытового обслуживания получила новый импульс развития — один за другим начали открываться дома быта в крупных городах СССР.

С ростом благосостояния граждан рос и спрос на услуги комбинатов: прокат, ремонт одежды и обуви, и особенно — ремонт по­явившейся у граждан отечественной бытовой техники: телевизоров, магнитофонов и холодильников.

За работой мастеров КБО пристально следили, проводились всевозможные проверки для повышения качества услуг. К примеру, если раньше фотоснимки детей в фотоателье в составе КБО граждане оплачивали авансом и чаще всего забирали качественные экземпляры вместе с откровенным браком, то теперь фотограф обязан был сделать несколько снимков, а потом предоставить людям выбор — какие именно фотокарточки они захотят оплатить и забрать.

В 1978 году КБО массово переименовали в районные производ­ственные управления бытового обслуживания населения — РПУ. В результате качество работ стало еще выше, поскольку подать на них жалобу стало проще.

Каждому писателю — по печатной машинке!

О том, что можно было взять напрокат в тульских комбинатах бытового обслуживания населения в 70–80-е гг., вспоминает Георгий Готесман, 71 год, инженер, мемуарист:

Георгий Готесман В советские времена в Туле были бытовые комбинаты «Юг» в районе Зеленстроя, на углу улицы Каминского и проспекта Ленина и другие. Их услуги пользовались повышенным спросом. Наверное, поэтому с годами таких комбинатов становилось все больше. Народ охотно нес туда в ремонт часы, будильники. Я сам однажды отнес в ремонт сломанный фотоаппарат. Слышал, что в те годы, когда у руля СССР стоял Никита Сергеевич Хрущев, пробовали даже внедрять аренду автомобилей — тот эксперимент, впрочем, не прижился. Я же брал напрокат пишущую машинку — было очень нужно напечатать кое-какие свои произведения.

— У нас на работе машинки, разумеется, были, но их перед всякими праздниками сносили в первый (секретный. — Прим. авт.) отдел. Логика, вероятно, была такая: а ну как печатная машинка попадет в руки к вредителям, классовым врагам и иностранным шпионам, которые, использовав синюю «копирку», напечатают и размножат какой-нибудь антисоветский пасквиль? А вот напрокат, записав все данные человека, печатную машинку марки «Юность» выдавали.

Гитары, шахматы, ласты и многое другое — все это люди брали напрокат. Правда, почти всегда — в довольно потрепанном состоянии, но в те годы многие и этому были очень рады!

Когда Служба быта в одном шаге от дома

Иногда в детстве в восьмидесятые мы с бабушкой ходили в Службу быта (запомнил их стильный логотип в виде совмещенных отрисованных красивым шрифтом заглавных букв СБ, совпадавших с моими инициалами). Моя бабушка Антонина Леонтьевна была большая рукодельница, но, к примеру, починить заклепку на куртке или отремонтировать каблук на сапоге не могла. И за этими услугами мы обращались в свой Быткомбинат, который располагался по соседству с нашим домом, на одноименной остановке быткомбинат (сейчас трамвайная остановка носит название «Улица Гастелло». — Прим. авт.).

Помню, как бабушка объясняла мастеру, в каких местах нужно расположить заклепки на куртке, а я изучал довольно длинный документ под названием «Прейскурант», он висел на стенных стендах и был отпечатан на машинке (в те далекие годы я наивно полагал, что все, отпечатанное на машинке, приобретает статус рукописи, — настолько мне нравился шрифт В52).

…1990 год. Очень не вовремя, прямо на уроке физкультуры сломалось крепление на видавших виды стареньких лыжах — на них еще мой дед ходил в Кировске; вообще, очень странно, что лыжи эти «дожили» до девяностых! Что же теперь делать? Решил: пока родители собираются с духом (и средствами), возьму-ка я лыжи напрокат!

Очень удачно в паре домов от нас — хрущевка с быткомбинатом и прокатом на первом этаже. А внутри помещения за прошедшие несколько лет с моего последнего визита почти ничего не изменилось: все та же смесь из запахов пыли, гуталина и канифоли из мастерских, да прейскурант на стенах… Нужный мне спортинвентарь, к счастью, имелся в наличии по весьма скромной для проката цене. И пусть он был изрядно б/у, дедушкина лыжная мазь и мои усилия помогли мне на следующий день успешно сдать норматив. Спасибо комбинату бытового обслуживания, выручил!

А знаете ли вы, что…

…в 1965 году во всех союзных республиках были сформированы министерства бытового обслуживания — Минбыт;

…в СССР при строительстве новых жилых микрорайонов обязательно предусматривались помещения для службы быта, которые запрещалось использовать в иных целях;

…работники КБО периодически выезжали в деревни и села для приема заказов на ремонт от местных жителей.

Только цифры

* 9000 комбинатов бытового обслуживания дейст­вовали на территории СССР к началу 1980 года.

* 240 сотрудников — таким был максимально допустимый штат комбината бытового обслуживания в СССР.

* › 450

услуг было в прейскуранте комбинатов бытового обслуживания СССР в семидесятые годы прошлого века.