Забег Дедов Морозов и новогодние ярмарки: выходные в Туле

Забег Дедов Морозов
Где: Центральный парк.
21 декабря в Центральном парке пройдет забег Дедов Морозов.
Резиденция Деда Мороза
Где: Центральный парк.
20 декабря в детском городке Центрального парка откроется Резиденция Деда Мороза.
Новогодняя арт-ярмарка
Где: ТИАМ.
19-21 декабря в ТИАМе пройдет новогодняя арт-ярмарка.
Новогодний маркет
Где: Пространство «Союз».
20-21 декабря в «Союзе» пройдет новогодний маркет.
Ёлка в «Октаве»
Где: Кластер «Октава».
20 декабря «Октава» приглашает на Новогоднюю ёлку! Проведем праздник
для всей семьи — со спектаклем, подарками и музыкой для танцев.
День рождения «Флигеля»
Где: Бар «Флигель».
20 декабря «Флигель» отмечает 5 лет.
Иллюзия обмана 3
Четыре Всадника возвращаются вместе с новым поколением иллюзионистов, демонстрируя головокружительные трюки, превращения, сюрпризы и магию, каких еще не видел мир.