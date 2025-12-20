  1. Моя Слобода
Забег Дедов Морозов и новогодние ярмарки: выходные в Туле

А еще день рождения «Флигеля» — в нашем обзоре выходных.

Забег Дедов Морозов и новогодние ярмарки: выходные в Туле

Забег Дедов Морозов

Когда: 21 декабря, воскресенье, 9.05.
Где: Центральный парк.
 

Забег Дедов Морозов

21 декабря в Центральном парке пройдет забег Дедов Морозов.

 

Резиденция Деда Мороза

Когда: 20 декабря, суббота, 11.00.
Где: Центральный парк.
 

Резиденция Деда Мороза

20 декабря в детском городке Центрального парка откроется Резиденция Деда Мороза.

 

Новогодняя арт-ярмарка

Когда: 19-21 декабря, 14.00.
Где:  ТИАМ.
 

Новогодняя арт-ярмарка

19-21 декабря в ТИАМе пройдет новогодняя арт-ярмарка.

 

Новогодний маркет

Когда: 20-21 декабря, суббота-воскресенье, 12.00.
Где: Пространство «Союз».
 

Новогодний маркет

20-21 декабря в «Союзе» пройдет новогодний маркет.

 

Ёлка в «Октаве»

Когда: 20 декабря, суббота, 15.00.
Где: Кластер «Октава».
 

Ёлка в «Октаве»

20 декабря «Октава» приглашает на Новогоднюю ёлку! Проведем праздник
для всей семьи — со спектаклем, подарками и музыкой для танцев. 

 

День рождения «Флигеля»

Когда: 20 декабря, суббота, 19.00.
Где: Бар «Флигель».
 

День рождения «Флигеля»

20 декабря «Флигель» отмечает 5 лет.

а что в кино?

Иллюзия обмана 3
 


Четыре Всадника возвращаются вместе с новым поколением иллюзионистов, демонстрируя головокружительные трюки, превращения, сюрпризы и магию, каких еще не видел мир.

 

вчера, в 08:30 0
Что бесит автослесаря
Что бесит автослесаря
Нос, который «помнит», глаза, которые «устали», скулы, которые «уплыли». Что делать?
Нос, который «помнит», глаза, которые «устали», скулы, которые «уплыли». Что делать?
