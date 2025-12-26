  1. Моя Слобода
Ярмарка молодого искусства и новогодний праздник в «Октаве»: выходные в Туле

А еще матч «Тулицы» — в нашем обзоре выходных.

Новогодняя ярмарка

Когда: 27 декабря, суббота, 12.00.
Где: Кластер «Октава».
 

27 декабря в «Октаве» состоится праздник творчества и музыки.

 

Отпечаток

Когда: 26 декабря, пятница, 19.00.
Где: ул. Фридриха Энгельса, 1, вход со двора (помещение справа от Surf Coffee и Pims).
 

26 декабря в «Союзе» откроется ярмарка молодого современного искусства «Отпечаток».

 

Матч «Тулицы»

Когда: 26 декабря, пятница, 19.00.
Где: Тула-Арена.
 

26 декабря в спорткомплексе «Тула-Арена» пройдет матч «Тулица» - «Локомотив» (Калининград).

 

Оркестр при свечах

Когда: 27 декабря, суббота, 19.00.
Где: Туламашзавод.
 

27 декабря в Туламашзавод пройдет музыкально-световое шоу, создающее
атмосферу магии, эстетики и чувственности.

 

Машина добра

Когда: 28 декабря, воскресенье, 12.00.
Где: ТЦ «Сарафан».
 

28 декабря в ТЦ «Сарафан» пройдет фестиваль помощи бездомным животным «Машина добра».

а что в кино?

Иллюзия обмана 3
 


Четыре Всадника возвращаются вместе с новым поколением иллюзионистов, демонстрируя головокружительные трюки, превращения, сюрпризы и магию, каких еще не видел мир.

 

