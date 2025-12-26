Ярмарка молодого искусства и новогодний праздник в «Октаве»: выходные в Туле

Новогодняя ярмарка
Где: Кластер «Октава».
27 декабря в «Октаве» состоится праздник творчества и музыки.
Отпечаток
Где: ул. Фридриха Энгельса, 1, вход со двора (помещение справа от Surf Coffee и Pims).
26 декабря в «Союзе» откроется ярмарка молодого современного искусства «Отпечаток».
Матч «Тулицы»
Где: Тула-Арена.
26 декабря в спорткомплексе «Тула-Арена» пройдет матч «Тулица» - «Локомотив» (Калининград).
Оркестр при свечах
Где: Туламашзавод.
27 декабря в Туламашзавод пройдет музыкально-световое шоу, создающее
атмосферу магии, эстетики и чувственности.
Машина добра
Где: ТЦ «Сарафан».
28 декабря в ТЦ «Сарафан» пройдет фестиваль помощи бездомным животным «Машина добра».
Иллюзия обмана 3
Четыре Всадника возвращаются вместе с новым поколением иллюзионистов, демонстрируя головокружительные трюки, превращения, сюрпризы и магию, каких еще не видел мир.