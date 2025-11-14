  1. Моя Слобода
  2. Город
  3. Обзоры
  4. Выходные
  5. Сразу два фестиваля в «Октаве» и концерт группы «Вельвет»: выходные в Туле - MySlo.ru
город
город
Регистрация

Сразу два фестиваля в «Октаве» и концерт группы «Вельвет»: выходные в Туле

А еще матч АКМ — в нашем обзоре выходных.

Сразу два фестиваля в «Октаве» и концерт группы «Вельвет»: выходные в Туле

Горыныч

Когда: 15 ноября, суббота, 11.00.
Где: Кластер «Октава».
 

Горыныч

15 ноября в «Октаве» состоится фестиваль настольных и ролевых игр «Горыныч».

 

Кинофестиваль

Когда: 16 ноября, воскресенье, 15.30.
Где: Кластер «Октава».
 

Кинофестиваль

16 ноября в «Октаве» пройдет кинофест «Кассета с родительской полки».

 

АКМ — «Металлург»

Когда: 15 ноября, суббота, 17.00.
Где: Ледовый дворец. 
 

АКМ — «Металлург»

15 ноября в Ледовом дворце АКМ примет «Металлург» из Новокузнецка.

 

Максим Аверин

Когда: 16 ноября, воскресенье, 19.00.
Где: Городской концертный зал.
 

Максим Аверин

16 ноября в Городском концертном зале состоится моноспектакль Максима Аверина — «Научи меня жить».

 

Вельвет

Когда: 16 ноября, воскресенье, 19.00.
Где: Harat's Pub.
 

Вельвет

16 ноября группа «Вельвет» выступит с традиционным осенним сольным концертом в Harat's Pub.

а что в кино?

Иллюзия обмана 3
 


Четыре Всадника возвращаются вместе с новым поколением иллюзионистов, демонстрируя головокружительные трюки, превращения, сюрпризы и магию, каких еще не видел мир.

 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор
Фотограф
14 ноября, в 17:49 0
Другие статьи по темам
Событие
Выходные в Туле
Погода в Туле 17 ноября: до +8 градусов и осадки
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 17 ноября: до +8 градусов и осадки
сегодня, в 07:00, 84 1070 4
ФСБ раскрыла подробности задержания жителя Тульской области, который переводил деньги ВСУ через криптовалюту
Дежурная часть
ФСБ раскрыла подробности задержания жителя Тульской области, который переводил деньги ВСУ через криптовалюту
сегодня, в 11:37, 42 2129 1
В Туле на Веневском шоссе насмерть сбили женщину
Жизнь Тулы и области
В Туле на Веневском шоссе насмерть сбили женщину
сегодня, в 15:00, 27 2089 0
Мошенники в мессенджерах начали выдавать себя за сотрудников УК и ТСЖ
Жизнь Тулы и области
Мошенники в мессенджерах начали выдавать себя за сотрудников УК и ТСЖ
сегодня, в 15:30, 18 682 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Контрольная закупка Myslo: пробуем сало
Контрольная закупка Myslo: пробуем сало
Как живут незрячие: Тульская организация Всероссийского общества слепых отметила 100-летие
Как живут незрячие: Тульская организация Всероссийского общества слепых отметила 100-летие
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.