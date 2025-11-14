Сразу два фестиваля в «Октаве» и концерт группы «Вельвет»: выходные в Туле

16 ноября группа « Вельвет » выступит с традиционным осенним сольным концертом в Harat's Pub .

Когда: 16 ноября, воскресенье, 19.00. Где: Harat's Pub .

16 ноября в Городском концертном зале состоится моноспектакль Максима Аверина — «Научи меня жить».

Когда: 16 ноября, воскресенье, 19.00. Где: Городской концертный зал .

15 ноября в Ледовом дворце АКМ примет « Металлург » из Новокузнецка.

Когда: 15 ноября, суббота, 17.00. Где: Ледовый дворец.

а что в кино?

Иллюзия обмана 3





Четыре Всадника возвращаются вместе с новым поколением иллюзионистов, демонстрируя головокружительные трюки, превращения, сюрпризы и магию, каких еще не видел мир.