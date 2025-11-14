Сразу два фестиваля в «Октаве» и концерт группы «Вельвет»: выходные в Туле

Горыныч
Где: Кластер «Октава».
15 ноября в «Октаве» состоится фестиваль настольных и ролевых игр «Горыныч».
Кинофестиваль
Где: Кластер «Октава».
16 ноября в «Октаве» пройдет кинофест «Кассета с родительской полки».
АКМ — «Металлург»
Где: Ледовый дворец.
15 ноября в Ледовом дворце АКМ примет «Металлург» из Новокузнецка.
Максим Аверин
Где: Городской концертный зал.
16 ноября в Городском концертном зале состоится моноспектакль Максима Аверина — «Научи меня жить».
Вельвет
Где: Harat's Pub.
16 ноября группа «Вельвет» выступит с традиционным осенним сольным концертом в Harat's Pub.
Иллюзия обмана 3
Четыре Всадника возвращаются вместе с новым поколением иллюзионистов, демонстрируя головокружительные трюки, превращения, сюрпризы и магию, каких еще не видел мир.