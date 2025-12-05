Открытие Губернского катка и главной новогодней елки: выходные в Туле

Открытие Губернского катка
Где: Площадь Ленина.
5 декабря на площади Ленина пройдет торжественное открытие главной новогодней елки и Губернского катка.
Красная Машина
Где: Площадь Ленина.
5 декабря на площади Ленина пройдет «Красная Машина Юниор» проведёт
мастер-класс для местной детской команды «Тигры».
ZERO DISCO
Где: ХУД.
5 декабря в баре «ХУД.» отмечаем день рождения проекта ZERO DISCO. Музыка — от рэпа и хип-хопа до разрывных танцевальных хитов.
Мастер-класс от АКМ
Где: Площадь Ленина.
5 декабря хоккеисты АКМ проведут открытую тренировку мастер-класс на открытии губернского катка.
Большой стендап
Где: sQer.
6 декабря в клубе sQer пройдет большой стендап: опытные комики расскажут свои лучшие шутки.
Иллюзия обмана 3
Четыре Всадника возвращаются вместе с новым поколением иллюзионистов, демонстрируя головокружительные трюки, превращения, сюрпризы и магию, каких еще не видел мир.