Открытие Губернского катка и главной новогодней елки: выходные в Туле

А еще день рождения проекта ZERO DISCO — в нашем обзоре выходных.

Открытие Губернского катка и главной новогодней елки: выходные в Туле

Открытие Губернского катка

Когда: 5 декабря, пятница, 19.00.
Где: Площадь Ленина.
 

Открытие Губернского катка

5 декабря на площади Ленина пройдет торжественное открытие главной новогодней елки и Губернского катка.

 

Красная Машина

Когда: 5 декабря, пятница, 17.30.
Где: Площадь Ленина.
 

Красная Машина

5 декабря на площади Ленина пройдет «Красная Машина Юниор» проведёт
мастер-класс для местной детской команды «Тигры».

 

ZERO DISCO

Когда: 5 декабря, пятница, 22.00.
Где: ХУД. 
 

ZERO DISCO

5 декабря в баре «ХУД.» отмечаем день рождения проекта ZERO DISCO. Музыка — от рэпа и хип-хопа до разрывных танцевальных хитов.

 

Мастер-класс от АКМ

Когда: 5 декабря, пятница, 18.20.
Где: Площадь Ленина.
 

Мастер-класс от АКМ

5 декабря хоккеисты АКМ проведут открытую тренировку мастер-класс на открытии губернского катка.

 

Большой стендап

Когда: 6 декабря, суббота, 20.00.
Где: sQer.
 

Большой стендап

6 декабря в клубе sQer пройдет большой стендап: опытные комики расскажут свои лучшие шутки.

а что в кино?

Иллюзия обмана 3
 


Четыре Всадника возвращаются вместе с новым поколением иллюзионистов, демонстрируя головокружительные трюки, превращения, сюрпризы и магию, каких еще не видел мир.

 

вчера, в 14:44 +1
Событие
Выходные в Туле
