  1. Моя Слобода
  2. Город
  3. Обзоры
  4. Выходные
  5. Матч «Арсенала» и ХУД.ФЕСТ: выходные в Туле - MySlo.ru
город
город
Регистрация

Матч «Арсенала» и ХУД.ФЕСТ: выходные в Туле

А еще концерт Рем Дигги — в нашем обзоре выходных.

Матч «Арсенала» и ХУД.ФЕСТ: выходные в Туле

«Арсенал» — «Урал»

Когда: 24 октября, пятница, 19.30.
Где: Центральный стадион.
 

«Арсенал» — «Урал»

24 октября на Центральном стадионе «Арсенал» примет «Урал» из Екатеринбурга.

 

ХУД.ФЕСТ

Когда: 25 октября, суббота, 22.00.
Где: Кластер «Октава».
 

ХУД.ФЕСТ

25 октября в «Октаве» пройдет ХУД.ФЕСТ. Два мощных хэдлайнера BABY CUTE & ПОЛКА, лучшие диджеи со всей России.

 

Пилот

Когда: 24 октября, пятница, 20.00.
Где: MINI by Concert Hall. 
 

Пилот

24 октября в MINI by Concert Hall группа «Пилот» сыграет новую уникальную программу «Пересекая магистрали страны».

 

Рем Дигга

Когда: 25 октября, суббота, 20.00.
Где: Mini by Concert Hall.
 

Рем Дигга

25 октября в Mini by Concert Hall выступит Рем Дигга с большим сольным концертом.

 

Сверчок

Когда: 24-25 октября, пятница-суббота, 15.00.
Где: Тульская областная научная библиотека.
 

Сверчок

24-25 октября в Тульской областной научной библиотеке пройдет фестиваль словесного творчества молодых «Сверчок».

а что в кино?

Пролетая над гнездом кукушки


Рэндла Патрика Макмёрфи, патологического преступника и бунтаря, переводят из колонии в психиатрическую клинику, чтобы установить, является он душевнобольным или нет. В клинике он обнаруживает, что отделение контролирует хладнокровная, строгая и одержимая распорядком старшая медсестра Милдред Рэтчед. Макмёрфи намерен не подчиняться абсурдным, на его взгляд, правилам и одновременно повеселиться от души. Его бунтарская натура заражает других пациентов, но сестра Рэтчед решительно настроена пресечь это.

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор
Фотограф
24 октября, в 17:54 0
Другие статьи по темам
Событие
Выходные в Туле
SHAMAN и Екатерина Мизулина поженились в Донецке
Жизнь Тулы и области
SHAMAN и Екатерина Мизулина поженились в Донецке
сегодня, в 15:20, 148 4177 -36
Водитель маршрутки разбил нос пассажиру в Туле: полиция проводит проверку
Дежурная часть
Водитель маршрутки разбил нос пассажиру в Туле: полиция проводит проверку
сегодня, в 10:53, 86 4432 0
SHAMAN третий год подряд стал лучшим певцом российской эстрады
Жизнь Тулы и области
SHAMAN третий год подряд стал лучшим певцом российской эстрады
сегодня, в 12:13, 75 1462 -44
Погода 5 ноября: в Туле облачно и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода 5 ноября: в Туле облачно и без осадков
сегодня, в 07:00, 115 1348 5

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Что бесит авторов и админов Myslo?
Что бесит авторов и админов Myslo?
Все для комфортной жизни в ЖК «Всё и сразу»
Все для комфортной жизни в ЖК «Всё и сразу»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.