Матч «Арсенала» и фестиваль психологии: выходные в Туле

Когда: 29 ноября, суббота, 19.00. Где: Тула-Арена .





29 ноября в спорткомплексе «Тула-Арена» пройдет матч «Тулица» — «Заречье-Одинцово» (Московская область).

Где: MINI by Concert Hall .







29 ноября в MINI by Concert Hall пройдет вечеринка FAMES PARTY. Будут

THRILL PILL, BLAGO WHITE, CODE 80. За музыку отвечают местные

и столичные диджеи во главе с SALAME.