Матч «Арсенала» и фестиваль психологии: выходные в Туле

«Арсенал» — «Нефтехимик»
Где: Центральный стадион «Арсенал».
30 ноября на Центральном стадионе «Арсенал» примет «Нефтехимик» из Нижнекамска.
Отражение
Где: Кластер «Октава».
30 ноября в «Октаве» пройдет фестиваль психологии и мышления «Отражение».
Мукка
Где: MINI by Concert Hall.
30 ноября в MINI by Concert Hall выступит Мукка.
АнимациЯ
Где: Арт-резиденция ДКЖ.
29 ноября в арт-резиденции ДКЖ выступит группа «АнимациЯ».
Оркестр при свечах
Где: Туламашзавод.
28 ноября во Дворце культуры «Туламашзавод» выступит оркестр при
свечах Muse.
«Тулица» — «Заречье-Одинцово»
Где: Тула-Арена.
29 ноября в спорткомплексе «Тула-Арена» пройдет матч «Тулица» — «Заречье-Одинцово» (Московская область).
FAMES PARTY
Где: MINI by Concert Hall.
29 ноября в MINI by Concert Hall пройдет вечеринка FAMES PARTY. Будут
THRILL PILL, BLAGO WHITE, CODE 80. За музыку отвечают местные
и столичные диджеи во главе с SALAME.
Иллюзия обмана 3
Четыре Всадника возвращаются вместе с новым поколением иллюзионистов, демонстрируя головокружительные трюки, превращения, сюрпризы и магию, каких еще не видел мир.