  Матч «Арсенала» и фестиваль психологии: выходные в Туле
Матч «Арсенала» и фестиваль психологии: выходные в Туле

А еще концерт группы «АнимациЯ» — в нашем обзоре выходных.

Матч «Арсенала» и фестиваль психологии: выходные в Туле

«Арсенал» — «Нефтехимик»

Когда: 30 ноября, воскресенье, 17.00.
Где: Центральный стадион «Арсенал».
 

«Арсенал» — «Нефтехимик»

30 ноября на Центральном стадионе «Арсенал» примет «Нефтехимик» из Нижнекамска.

 

Отражение

Когда: 30 ноября, воскресенье, 11.30.
Где: Кластер «Октава».
 

Отражение

30 ноября в «Октаве» пройдет фестиваль психологии и мышления «Отражение».

 

Мукка

Когда: 30 ноября, воскресенье, 19.00.
Где: MINI by Concert Hall. 
 

Мукка

30 ноября в MINI by Concert Hall выступит Мукка.

 

АнимациЯ

Когда: 29 ноября, суббота, 19.00.
Где: Арт-резиденция ДКЖ.
 

Анимация

29 ноября в арт-резиденции ДКЖ выступит группа «АнимациЯ».

 

Оркестр при свечах

Когда: 28 ноября, пятница, 19.00.
Где: Туламашзавод.
 

Оркестр при свечах

28 ноября во Дворце культуры «Туламашзавод» выступит оркестр при
свечах Muse. 

 

«Тулица» — «Заречье-Одинцово»

Когда: 29 ноября, суббота, 19.00.
Где: Тула-Арена.
 

«Тулица» — «Заречье-Одинцово»

29 ноября в спорткомплексе «Тула-Арена» пройдет матч «Тулица» — «Заречье-Одинцово» (Московская область).

 

FAMES PARTY

Когда: 29 ноября, суббота, 19.00.
Где: MINI by Concert Hall.
 

FAMES PARTY

29 ноября в MINI by Concert Hall пройдет вечеринка FAMES PARTY. Будут
THRILL PILL, BLAGO WHITE, CODE 80. За музыку отвечают местные
и столичные диджеи во главе с SALAME.

а что в кино?

Иллюзия обмана 3
 


Четыре Всадника возвращаются вместе с новым поколением иллюзионистов, демонстрируя головокружительные трюки, превращения, сюрпризы и магию, каких еще не видел мир.

 

28 ноября, в 16:53 0
