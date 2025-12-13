Концерт группы «Альянс» и финал тульской премьер-лиги КВН: выходные в Туле

Альянс
Где: Harats Pub.
14 декабря впервые на сцене Harats Pub выступит группа «Альянс».
Финал Тульской областной Премьер-лиги КВН
Где: Арт-резиденция «ДКЖ».
13 декабря в арт-резиденции «ДКЖ» пройдет финал Тульской областной Премьер-лиги КВН.
Новогодний маркет
Где: Пространство «Союз».
13-14 декабря в «Союзе» пройдет новогодний маркет.
Mazzltoff
Где: Бар «Градов».
13 декабря группа Mazzltoff выступит в «Градове».
Иллюзия обмана 3
Четыре Всадника возвращаются вместе с новым поколением иллюзионистов, демонстрируя головокружительные трюки, превращения, сюрпризы и магию, каких еще не видел мир.