Концерт группы «Альянс» и финал тульской премьер-лиги КВН: выходные в Туле

Когда: 13 декабря, суббота, 19.30. Где: Бар «Градов» .

Когда: 13-14 декабря, суббота-воскресенье, 12.00. Где: Пространство «Союз» .

а что в кино?

а что в кино?

Иллюзия обмана 3





Четыре Всадника возвращаются вместе с новым поколением иллюзионистов, демонстрируя головокружительные трюки, превращения, сюрпризы и магию, каких еще не видел мир.