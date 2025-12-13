  1. Моя Слобода
Концерт группы «Альянс» и финал тульской премьер-лиги КВН: выходные в Туле

А еще новогодний маркет — в нашем обзоре выходных.

Концерт группы «Альянс» и финал тульской премьер-лиги КВН: выходные в Туле

Альянс

Когда: 14 декабря, воскресенье, 19.00.
Где: Harats Pub.
 

Альянс

14 декабря впервые на сцене Harats Pub выступит группа «Альянс».

 

Финал Тульской областной Премьер-лиги КВН

Когда: 13 декабря, суббота, 16.00.
Где: Арт-резиденция «ДКЖ».
 

Финал Тульской областной Премьер-лиги КВН

13 декабря в арт-резиденции «ДКЖ» пройдет финал Тульской областной Премьер-лиги КВН.

 

Новогодний маркет

Когда: 13-14 декабря, суббота-воскресенье, 12.00.
Где: Пространство «Союз».
 

Новогодний маркет

13-14 декабря в «Союзе» пройдет новогодний маркет.

 

Mazzltoff

Когда: 13 декабря, суббота, 19.30.
Где: Бар «Градов».
 

Mazzltoff

13 декабря группа Mazzltoff выступит в «Градове».

а что в кино?

Иллюзия обмана 3
 


Четыре Всадника возвращаются вместе с новым поколением иллюзионистов, демонстрируя головокружительные трюки, превращения, сюрпризы и магию, каких еще не видел мир.

 

Автор
вчера, в 09:00 0
Другие статьи по темам
Событие
Выходные в Туле
