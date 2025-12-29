  1. Моя Слобода
В Туле презентовали ЖК «Аспен Парк»: каким он будет

Рассказываем подробности и рассекречиваем местоположение.

В Туле презентовали ЖК «Аспен Парк»: каким он будет
erid: F7NfYUJCUneTUTArSn2J

Тульский рынок недвижимости пополнился масштабным проектом стильного жилого комплекса. Московский девелопер «Живи» построит жилой комплекс «Аспен Парк» на Осиновой Горе.

PAV-2291.jpg

Яркая презентация ЖК прошла в арт-резиденции ДКЖ в Туле. Здесь собрались десятки успешных тульских специалистов в сфере недвижимости и журналисты. Они стали первыми, кто увидел проект своими глазами. 

PAV-2328.jpg

Презентация началась с фуршета, фотосессии, выступления фокусника и концерта. Когда гости как следует расслабились и переключились с рабочей рутины на событие, представили девелопера рассказали о том, каким станет «Аспен Парк».

PAV-9588.jpg

Ирина, менеджер по работе с партнерами компании «СЗ „Живи в Туле“»:

— Для наших партнеров мы приготовили сюрпризы, подарки и комфортные условия сотрудничества. Мы новая компания на рынке, поэтому нам важно познакомиться со всеми. Те, кто присутствовал на презентации, получают особые привилегии, но и для других у нас много всего интересного. Надеюсь, сотрудничество будет продуктивным.

PAV-9799.jpg

Aspen в переводе с английского означает «осина». В этом кроется и секрет названия жилого комплекса, и основная идея. Девелопер планирует не просто построить дома, а воссоздать настоящую осиновую рощу.

PAV-9606.jpg

Виталий Андреев, коммерческий директор группы компаний «Живи»:

— Мы новый девелопер, но уже с колоссальным опытом работы на разных рынках, в том числе федеральных. Мы много работали в регионах и знаем, как вырос уровень проектов за последние пять лет.

Мы выбрали Тулу неслучайно, провели качественный анализ и увидели, что рынок новостроек в этом городе в последние годы буквально взрывается. Причем выросло не только число предложений, но и спрос.

Нам интересно работать на таком рынке. Мы будем удивлять нашим подходом к реализации проекта. В нашем ЖК будут изюминки, которые позволят жителям жить яркой, насыщенной и активной жизнью.

PAV-9760.jpg

Этот проект будет первым в Туле, который реализуют в рамках программы комплексного благоустройства территории. На девяти гектарах Осиновой Горы появится 114 тысяч квадратных метров и 2300 квартир.

04.jpg

Пять очередей строительства планируют построить за восемь лет.

PAV-9800.jpg

37 тысяч квадратных метров отдадут под озеленение. В ЖК предусмотрено более тысячи парковочных мест, многоуровневый наземный паркинг, детский сад и коммерческие помещения, в которых расположится всё необходимое для жизни и развлечений.

PAV-9597.jpg

Диана Лунголло, руководитель отдела продуктов группы компании «Живи»:

— Это проект для людей. Мы хотим, чтобы люди в наших домах чувствовали себя гармонично. Чтобы у них было пространство для развития хобби, увлечений, чтобы они чувствовали себя свободно и открывали в себе новые грани.

В плане благоустройства — поработали над озеленением и уделили внимание спорту, досугу детей и взрослых.

Мы постарались и в части планировочных решений. Ставка была на функциональность: сделали все так, чтобы было максимум функций и ничего лишнего. В чистом пространстве комфортно всем.

Основная изюминка проекта — квартиры будут сдаваться уже с ремонтом! Покупателям не нужно будет ломать голову над дизайн-проектом. Его уже разработали профессионалы, а вам останется только выбрать из нескольких имеющихся вариантов.

PAV-9861.jpg

Как вам «Аспен Парк»?

Этот вопрос мы задали агентам в сфере недвижимости после презентации. Они сулят успех среди покупателей.

PAV-9982.jpg

Юлия Гаврилова, ассоциация риэлторов Тулы:

— В первую очередь, мне понравилось интересное расположение будущего жилого комплекса. Это место пользуется спросом среди туляков. Это уже развитый микрорайон, в котором есть все для семьи.

То, что квартиры будут с ремонтом, на мой взгляд, добавляет привлекательности проекту. Особенно учитывая, что цена за квадратный метр пока очень доступная. У многих конкурентов за эти деньги можно получить только голые стены.

Думаю, туляки оценят «Аспен Парк» по достоинству.

PAV-0001.jpg

Лариса Данилова, «Единая служба недвижимости»:

— То, что мы сегодня увидели, это отличный старт. Впечатление очень положительное, цена приемлемая, выбор планировок хороший. Этих плюсов достаточно, чтобы стать востребованным ЖК среди туляков.

aspen-park.ru

Изумрудный фон.png
Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
ООО «Специализированный застройщик „ЖИВИ в Туле“». Реклама.
Автор:
Фотограф:
29 декабря, в 17:39
Диковинные «Антики» в Туле: в «Нимфозориуме» открылась выставка об «археологии повседневности»
Диковинные «Антики» в Туле: в «Нимфозориуме» открылась выставка об «археологии повседневности»
Не надо «заклеивать рот»: как проблему лишнего веса предлагает решать наука
Не надо «заклеивать рот»: как проблему лишнего веса предлагает решать наука
