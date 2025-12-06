Туляки заняли все призовые места в финале Оружейной лиги КВН

Фото Алексея Пирязева.

В четверг, 4 декабря в актовом зале ТулГУ встретились финалисты Оружейной лиги КВН. Игра продлилась три с половиной часа и завершилась ближе к 23.00, но несмотря на это, зал был почти полный, а болельщики активно поддерживали команды.

В финале за чемпионство боролись пять команд:

«им.Жеки Ватрухина», Москва,

«На диване», Тула,

«Типы», Москва,

«Гэги», Тула,

«Планета ЕО», Тула.

Их оценивали:

заместитель председателя Тульской городской Думы 7-го созыва Борис Воловатов,

полуфиналист Высшей лиги КВН, участник проекта «Лига Городов», чемпион второго сезона «Оружейной лиги» Алексей Чернышёв,

нападающий АКМ, обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА в сезоне 2021/22 Лев Комиссаров,

руководитель регионального исполкома Народного Фронта в Тульской области Егор Журавлев,

актер, чемпион Высшей лиги в команде «Сборная РУДН» Эндрю Нджогу.

Команды показали себя в четырех конкурсах: «Приветствие», «Капитанский конкурс», «Ситуация с жюри», «Музыкальное домашние задание».

Первыми выступили «Типы». Одна из самых ярких миниатюр — беспощадный маркетинг для простых продуктов. Ребята пели песни про холодец, ириски и мессенджер MAX.

Остальное заходило наполовину.

«Планета ЕО» шутили про шоу «Натальная карта» и «Мисс Щекино» в халате. Была еще миниатюра про клиентов WB, которые ведут себя в пунктах выдачи так, как будто у них в заложниках семья сотрудника ПВЗ.

Местами смешно, но уровень юмора все равно был как будто не для финала. Немного спас ситуацию мальчик, который вышел из зала «защищать» сестру, игравшую в команде. Смелый и дерзкий. Отличный ход.

Третьими стали старички лиги — команда «На диване». Они так круто выступили в полуфинале, что многие в этой игре ставили именно на них. Они собирали компромат на другие команды и показали миниатюру про сына, который не хотел праздновать Новый год с родителями.

Смешнее, чем предыдущие, но в полуфинале было лучше.

«Им. Жеки Ватрухина» продолжила раскачивать зал. Ребята играли на грани цензуры. Шутили на темы 18+ и запрещенки. Было смешно. Видимо, за это редакторы и оставили шутки.

Эту команду в Туле любят, ребята живые и харизматичные.

Последними «Приветствие» показала команда «Гэги». Описывать их выступление, как обычно, сложно. На сцене творилась вакханалия. Во главе нее стояли капитан команды Илья Сергеев и Антон Геннадьевич.

Команда вытаскивала зрителей на сцену, танцевала и создавала хаос. Зрители смеялись, не переставая. Такой юмор для Тулы — что-то новенькое, и пока зрители от него в восторге.

Вторым конкурсом стал капитанский. Из него удачно выплыл только капитан команды «Гэги» Илья, за что и получил высший балл. Он рассказал, что у него есть собственный барбершоп (и это правда), а в профессии он уже 10 лет. Илья вытащил на сцену Эндрю Нджогу и делал вид, что сейчас начнется стрижка.

Было смешно, и заслуга в этом не только Ильи, но и приглашенного члена жюри. Так круто реагировать на происходящее мог только он!

«Ситуация с жюри» вернула состояние хаоса на сцену. Антон Геннадьевич разбил копилку-реквизит во время ответа. И тут такое началось!

«Типы» украли кубок, Влад Голяткин украл Катю, Илья Сергеев — тумбу, Антон Бенца — Алексея Чернышёва. Игра неожиданно превратилась в капустник, в котором все команды играли уже вместе.

«Музыкальное домашнее задание» стало самым приличным конкурсом. «Типы» показали постановку «Мороз Уик: дорога мести».

У «На диване» на сцене появился монстр Франкенштейн и Ван Хельсинг. Монстр был собран из отечественных звезд, главный донор — Филипп Киркоров. Ван Хельсинг готов убить чудовище, но сердце Ларисы Долиной пробить не смог.

«Планета ЕО» показала, как два племени боролись между собой за огонь, хранителя и женщину. Ну и добавили тульскую нотку — мечтали о том, чтобы им построили аквапарк.

«Им. Жеки Ватрухина» пофантазировали, как могла бы сложиться история братьев Люмьер, которые решили снять первый фильм, если бы им пришлось получить кучу разрешений. Было неплохо.

«Гэги» показали блокбастер «Люди в черном, белом, коричневом,…в костюмах». Зрители были в восторге, а вот жюри нет. Этот номер получил всего 4,2 балла. Впрочем, за музыкалку баллы выше 4,4 никому не достались.

После игры Эндрю Нджогу раскритиковал команды. Он сказал, что полуфиналы были сильнее, и что ребятам стоило бы постараться лучше. Честно говоря, речь немного смазала эмоции от объявления победителей. Но мы все понимаем: критика от такого эксперта едва ли не ценнее похвалы.

В итоге баллы распределились так: