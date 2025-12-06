  1. Моя Слобода
  Туляки заняли все призовые места в финале Оружейной лиги КВН
Туляки заняли все призовые места в финале Оружейной лиги КВН

Сделали репортаж с последней игры сезона. 

Туляки заняли все призовые места в финале Оружейной лиги КВН
Фото Алексея Пирязева.

В четверг, 4 декабря в актовом зале ТулГУ встретились финалисты Оружейной лиги КВН. Игра продлилась три с половиной часа и завершилась ближе к 23.00, но несмотря на это, зал был почти полный, а болельщики активно поддерживали команды.

PAV-7915.jpg

В финале за чемпионство боролись пять команд: 

  • «им.Жеки Ватрухина», Москва,
  • «На диване», Тула,
  • «Типы», Москва,
  • «Гэги», Тула,
  • «Планета ЕО», Тула.

Их оценивали: 

  • заместитель председателя Тульской городской Думы 7-го созыва Борис Воловатов,
  • полуфиналист Высшей лиги КВН, участник проекта «Лига Городов», чемпион второго сезона «Оружейной лиги» Алексей Чернышёв, 
  • нападающий АКМ, обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА в сезоне 2021/22 Лев Комиссаров,
  • руководитель регионального исполкома Народного Фронта в Тульской области Егор Журавлев,
  • актер, чемпион Высшей лиги в команде «Сборная РУДН» Эндрю Нджогу.

Команды показали себя в четырех конкурсах: «Приветствие», «Капитанский конкурс», «Ситуация с жюри», «Музыкальное домашние задание».

PAV-1899.jpg

Первыми выступили «Типы». Одна из самых ярких миниатюр — беспощадный маркетинг для простых продуктов. Ребята пели песни про холодец, ириски и мессенджер MAX.

Остальное заходило наполовину. 

PAV-8001.jpg

«Планета ЕО» шутили про шоу «Натальная карта» и «Мисс Щекино» в халате. Была еще миниатюра про клиентов WB, которые ведут себя в пунктах выдачи так, как будто у них в заложниках семья сотрудника ПВЗ. 

Местами смешно, но уровень юмора все равно был как будто не для финала. Немного спас ситуацию мальчик, который вышел из зала «защищать» сестру, игравшую в команде. Смелый и дерзкий. Отличный ход.

PAV-1952.jpg

Третьими стали старички лиги — команда «На диване». Они так круто выступили в полуфинале, что многие в этой игре ставили именно на них. Они собирали компромат на другие команды и показали миниатюру про сына, который не хотел праздновать Новый год с родителями.

Смешнее, чем предыдущие, но в полуфинале было лучше.

PAV-8065.jpg

«Им. Жеки Ватрухина» продолжила раскачивать зал. Ребята играли на грани цензуры. Шутили на темы 18+ и запрещенки. Было смешно. Видимо, за это редакторы и оставили шутки.

Эту команду в Туле любят, ребята живые и харизматичные.

PAV-8154 — копия.jpg

Последними «Приветствие» показала команда «Гэги». Описывать их выступление, как обычно, сложно. На сцене творилась вакханалия. Во главе нее стояли капитан команды Илья Сергеев и Антон Геннадьевич.

Команда вытаскивала зрителей на сцену, танцевала и создавала хаос. Зрители смеялись, не переставая. Такой юмор для Тулы — что-то новенькое, и пока зрители от него в восторге.

PAV-2177.jpg

Вторым конкурсом стал капитанский. Из него удачно выплыл только капитан команды «Гэги» Илья, за что и получил высший балл. Он рассказал, что у него есть собственный барбершоп (и это правда), а в профессии он уже 10 лет. Илья вытащил на сцену Эндрю Нджогу и делал вид, что сейчас начнется стрижка.

PAV-2163.jpg

Было смешно, и заслуга в этом не только Ильи, но и приглашенного члена жюри. Так круто реагировать на происходящее мог только он!

PAV-2280 — копия.jpg

«Ситуация с жюри» вернула состояние хаоса на сцену. Антон Геннадьевич разбил копилку-реквизит во время ответа. И тут такое началось!

PAV-2295 — копия.jpg

«Типы» украли кубок, Влад Голяткин украл Катю, Илья Сергеев — тумбу, Антон Бенца — Алексея Чернышёва. Игра неожиданно превратилась в капустник, в котором все команды играли уже вместе.

PAV-2424.jpg

«Музыкальное домашнее задание» стало самым приличным конкурсом. «Типы» показали постановку «Мороз Уик: дорога мести».

PAV-8249 — копия.jpg

У «На диване» на сцене появился монстр Франкенштейн и Ван Хельсинг. Монстр был собран из отечественных звезд, главный донор — Филипп Киркоров. Ван Хельсинг готов убить чудовище, но сердце Ларисы Долиной пробить не смог.

PAV-8271 — копия.jpg

«Планета ЕО» показала, как два племени боролись между собой за огонь, хранителя и женщину. Ну и добавили тульскую нотку — мечтали о том, чтобы им построили аквапарк.

PAV-2687.jpg

«Им. Жеки Ватрухина» пофантазировали, как могла бы сложиться история братьев Люмьер, которые решили снять первый фильм, если бы им пришлось получить кучу разрешений. Было неплохо. 

PAV-2726.jpg

«Гэги» показали блокбастер «Люди в черном, белом, коричневом,…в костюмах». Зрители были в восторге, а вот жюри нет. Этот номер получил всего 4,2 балла. Впрочем, за музыкалку баллы выше 4,4 никому не достались.

После игры Эндрю Нджогу раскритиковал команды. Он сказал, что полуфиналы были сильнее, и что ребятам стоило бы постараться лучше. Честно говоря, речь немного смазала эмоции от объявления победителей. Но мы все понимаем: критика от такого эксперта едва ли не ценнее похвалы.

PAV-8435 — копия.jpg

В итоге баллы распределились так:

  • «Типы» — 16,4 б.
  • «им. Жеки Ватрухина» — 17,4 б.
  • «Планета ЕО» — 17,8 б. Третье место.
  • «На диване» — 18,2 б. Второе место.
  • «Гэги» — 19 б. Победители! 
