Семейный фестиваль в «Макси»: новогодние мастер-классы, аквагрим и «Пакман» со «Слободой»

В преддверии Нового года в ТРЦ «Макси» прошел семейный фестиваль, организованный Тульским пищевым комбинатом. Смотрите большой фоторепортаж!

Вход на фестиваль был открыт для всех семей города, что сделало праздник по-настоящему народным и многолюдным.

Сюрпризом от организаторов стала авторская версия знаменитой аркадной игры «Пакман». У большого дисплея с азартом соревновались и дети и взрослые.

Для юных гостей и их родителей работали творческие мастер-классы. Детские лица украшали аквагримом, а вся семья могла расписать цветной глазурью имбирные пряники.

Александр Билюков:

— Все очень красиво, классная организация и приятная семейная атмосфера. Больше всего понравилась зона с игрой «Пакман», я почти побил предыдущий рекорд.

Екатерина Абросимова:

— Шикарный фестиваль, для детей много развлечений, очень понравились мастер-классы, вкусные угощения. Супер-конкурсы, классные призы! Спасибо большое!

Семейный фестиваль прошел по-настоящему тепло и уютно. И стал отличной возможностью выбраться всей семьей из дома и активно провести время.

Марина Чернова, менеджер по подбору персонала Тульского пищевого комбината:

— Сегодня мы решили познакомить туляков с нашим предприятием: рассказать о планах комбината, особенностях корпоративной культуры, возможностях для роста и обучения, которые предлагаем.







Это уже третий подобный проект, организованный Тульским пищевым комбинатом в регионе в этом году. В июле он прошел в Новомосковске, а в августе — в Узловой, с личным участием телеведущего Дмитрия Губерниева. Мероприятия ТПК приурочены к началу работы завода, 20-го для группы компаний «ЭФКО».