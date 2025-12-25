«Ребята, найдена идеальная лужа!», или Как прошел первый фестиваль «Тульское бездорожье — 2025»

Фото Алексея Пирязева.

«Конечно, грязи бы побольше. И было бы комфортнее», — сожалеет Родион Мельников, ведя «Патриот» по изрытому колеями, но немного подмороженному к вечеру грунту. Только любители экстремальной езды могут грустить, что дорога недостаточно плоха и могла бы быть похуже. Но для них в этом и смысл: чем сложнее участок — тем интереснее его преодоление!

В рамках фестиваля «Тульское бездорожье — 2025» с самого утра стартовали дружеские состязания. Для участников заездов было подготовлено две трассы: простая (для внедорожников заводской комплектации) и экстрим (для профи, с крутыми обрывами и мощными лужами). Помериться силами изъявили желание 17 экипажей.

Несмотря на небольшое количество участников и дружеский формат состязаний, битва за право называться лидером гонки развернулась самая настоящая. Главным судьей состязаний стал Максим Левин. Именно он вместе с Родионом Мельниковым и организовал эти заезды.

И профи и любители эффектно форсировали даже самые непролазные участки трассы, обдавая обочины волной грязной жижи! Задача у каждого стояла не просто быстрее всех пройти трассу, но и продемонстрировать филигранность вождения: не задеть ленты и развешанные на ней маячки, а также найти быстрый способ вытянуть машину, если она застряла. Некоторые даже срывали овации, преодолевая сложные участки.

К возможным аварийным ситуациям тут были готовы все: машину можно починить, а вот драйв и эмоции — это бесценно!

За то, что машина где-то застрянет, никто не переживал. Организаторы фестиваля — члены сообщества внедорожной эвакуации.

— Идея провести фестиваль возникла во время одного из наших рейдов выходного дня. Последней точкой нашего маршрута тогда был как раз этот карьер, — рассказывает Родион Мельников. — Прибыв на финиш, решили с Максимом просто прокатиться по карьеру, посмотреть, что тут и как. И вот подъехали к луже: она длинная, ровная, воды внешне немного, посередине еще и трава растет. Выглядела несерьезно. Я говорю: «Максим Максимыч, поедем?» Он соглашается. Я первый поехал… и застрял! Прямо на въезде в лужу! Максим меня вытащил.

Думаю: «Надо же попробовать еще раз!» Объехал, но с другой стороны тоже застрял и весьма мощно: вода уазику доходила почти до стекла. Машину так всосало, что потребовалась помощь нескольких друзей, чтобы вытащить меня из этой лужи! Потом еще один наш товарищ тоже решил покорить эту лужу — думал, что он хитрее всех. И тоже застрял!

И вот тогда мы поняли, что нашли идеальную лужу: сколько раз по ней ни проезжай, она все равно останется прекрасной — с виду ровной и неглубокой.

Заманивающе выглядит! Секрет ее в том, что карьер этот песчаный, а песок быстро заглаживает любые неровности, которые остались после проехавшей машины. Так вокруг этой лужи со временем и возникла идея фестиваля.

На фото Родион Мельников.

Про лужи у Родиона историй немереное количество. Авантюрист и любитель приключений, он часто сначала отвечает: «Едем», а уже по пути узнает куда.

— Я работаю на заводе заместителем начальника отдела, у меня 70 людей в подчинении. Лучший способ развеяться после напряженного дня — это просто сесть в свою машину и поехать в лес или поле! Это нереальное удовольствие!

Иногда это просто покатушки ради внедорожного вайба, но многие такие выезды — это реальная помощь. Родион — один из организаторов Службы внедорожной эвакуации.

— Мы помогаем всем, кто застрял на бездорожье: вытаскиваем и обычные гражданские машины, и любую спецтехнику. И даже лося пришлось как-то спасать. Это было пару лет назад, он застрял между деревьев. Чтобы освободить сохатого, мы разгибали деревья лебедками. Но животные — это, скорее, исключение. В основном — личный транспорт и скорые, их много застревает. Я, например, живу в Ясногорском районе, за неделю вытащить три-четыре машины медиков — обычное дело. Мы делаем это совершенно бесплатно в любое время дня и ночи. Почему мы этим занимаемся, а не пожарные? Потому что пожарный транспорт тяжелый и из-за этого часто сам рискует застрять. У нас было такое, что доставали и скорую, и пожарных, которые первыми приехали ей на подмогу.

А на той неделе от падения в пропасть уберегли 20 млн рублей: 35-тонный автовоз с новенькими «Хавалами» повис на краю оврага! Водитель неопытный был, навигатор завел его не туда — в СНТ в Заречье. Семь часов длилась эвакуация: с 11 вечера до 8 утра мы вдвоем с товарищем тянули автовоз! Делали это крайне аккуратно, не спеша, буквально по 10 см, потому что колеса с одной стороны просто висели в воздухе. Любые резкие движения могли привести к тому, что автовоз перевернулся бы! Это была одна из самых сложных эвакуаций за мои 8 лет работы.

Таких историй столько, что все не перечесть. И хорошие, и тяжелые — всякие бывают. Был случай: медики ехали на вызов к ребенку, у которого был сильный жар (температура под 41!), и застряли. В итоге мы доехали до адреса, доставили малыша к врачам. И пока они оказывали ему первую помощь, мы вызволяли их машину. С ребенком, слава богу, все хорошо, успели вовремя. Но каждая такая история оставляет отпечаток в душе.

Фестиваль «Тульское бездорожье» для Родиона Мельникова и его коллег — возможность встретиться с друзьями и найти новых единомышленников. Ну и драйв! Этим ребятам без приключений жить неинтересно.

На фото Максим Левин.

По итогу заездов в категории «Профи» первое место взял экипаж «Барсуки OFF-ROAD TEAM» — пилот Сергей Константинович Корабельников и штурман Максим Выселовский.

Им досталась грамота победителя и подарки от спонсора. Также призы получили экипажи, занявшие второе и третье места в этой номинации. Была определена и награждена тройка лидеров в любительских заездах.

Организаторы обещают, что в следующем году обязательно повторят фестиваль. Надеются, что он выйдет уже более масштабным — и по количеству участников, и по активностям.