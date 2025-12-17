Миллиард минут на всех, или Как Тула стала самым разговорчивым городом: один день с Т2

О том, как изменилась в 2025 году сеть Т2 и что вдохновляет мобильного оператора на новые достижения, журналисты и блогеры узнали в пресс-туре.

Эффект присутствия

Заботливый голос мамы, радостный смех друзей или четкая инструкция врача в сложный момент: не обязательно быть рядом, главное — слышать и быть услышанным. Мы не всегда можем быть рядом со своими близкими, но всегда можем даже на расстоянии разделить радость или поддержать, сказать самые важные слова. Максимально ощущать заботу позволяет технология VoLTE от Т2.

Эта технология создана для повышения качества голосовой связи — минимум помех и максимум голоса.

Именно благодаря VoLTE при разговоре не слышатся посторонние звуки, связь становится более качественной, а голос звучит чисто.

Т2 запустил технологию VoLTE год назад. Абоненты оказались в двойном плюсе: масштабное обновление оборудования повысило качество связи и не потребовало дополнительных затрат от клиентов.

Технология бесплатная для абонентов и работает автоматически на современных смартфонах. Также она доступна в зонах с ограничениями мобильного интернета.

«По результатам наших замеров VoLTE получает почти 5 из 5 баллов по качеству звука, тогда как обычный звонок — лишь 3,65. Разницу слышно сразу», — рассказал директор макрорегиона «Центр» T2 Денис Маликов.

Кстати, Тула оказалась в числе тех, кто любит поговорить подольше. Её в этом поддерживают Смоленск и Иваново. В Калуге, Владимире и Твери, наоборот, предпочитают краткие разговоры — только по делу. А «золотой серединой» можно назвать жителей Рязани, Ярославля и Костромы.

Статистика говорит и еще об одном факте: клиенты, пользующиеся цифровой технологией голосовой связи, ежемесячно разговаривают по телефону на 40 минут дольше. А значит, людям нравится звонить через VoLTE.

Все вместе же абоненты макрорегиона «Центр» с декабря прошлого года проговорили с помощью VoLTE один миллиард минут. Самый долгий полет в космос длился более 440 дней. Миллиард минут — это примерно 158 таких полетов. За этой цифрой — миллионы важных разговоров, поддержка близких и решенные дела благодаря Т2. А это мощная мотивация для новых достижений.

Делать то, что действительно нужно людям, это и про Т2, и про тульскую фабрику микрофонов «Союз».

Используемые в микрофонах «Союз» технологии позволяют добиваться идеального звучания — без помех и искажений. За это их ценят и звукорежиссеры, и артисты по всему миру.

«Принципы четкой и чистой передачи голоса, которые десятилетиями отрабатывались на такой легендарной технике, это именно то, к чему мы стремимся, развивая VoLTE в своей сети», — отметил Денис Маликов.

Всегда на связи

Надежная и качественная связь — порой вопрос жизни и смерти. Особенно это актуально для сотрудников Центра медицины катастроф. Оператор T2 является его партнером с 2023 года.

Благодаря сотрудничеству более 200 машин скорой помощи и более 200 врачей остаются на связи в разных точках Тульской области. Бригады принимают вызовы на планшеты, в которые установлены сим-карты T2, и сами активно пользуются услугами оператора.

«Это партнерство для нас — важный социальный проект. Благодаря стабильной работе нашей сети врачи оперативно принимают вызовы, чтобы помогать людям», — добавил Денис Маликов.

T2 продолжает развивать сеть и расширять покрытие. В 2025 году компания улучшила качество связи и расширила зону покрытия в Туле, Рязани, Калуге, Твери, Владимире, Смоленске, Ярославле, Иванове, Костроме и во всех густонаселенных райцентрах и деревнях макрорегиона. Услуги связи стали доступны жителям более чем из 250 небольших и отдаленных сел.

Модернизировано более 600 базовых станций. Активно ведется и замена оборудования на отечественное. В макрорегионе «Центр» установлено более 100 станций «Булат». Это оборудование современного стандарта, поддерживающее и 2G/GSM, и 4G/LTE для голосовой связи и высокоскоростного мобильного интернета.

Чтобы жители были онлайн при ограничении мобильного интернета, T2 открыли для клиентов «белый список» самых нужных сайтов и приложений. В него вошли мессенджеры, такси, сервисы навигаций, маркетплейсы, новостные сайты и другие. Список постоянно пополняется.

Виртуальные помощники

В этом году абоненты Т2 получили еще один ценный подарок. В приложении появился SafeWall — бесплатная защита от мошенников, спам-звонков, и подписок.

Абоненты могут подключить бесплатный голосовой ассистент для отсеивания рекламных звонков и сервис «антиспам». Здесь же можно получить отчет об утечках своих данных, чтобы понимать, какими ресурсами лучше не пользоваться, и настроить другие решения для защиты.

«За год количество обращений по вопросам мошенничества в нашу службу поддержки сократилось вдвое. Наша задача — чтобы вы могли не только идеально слышать друг друга, но и быть спокойными за свою цифровую безопасность», — заявил Денис Маликов.

Что дальше

В планах оператора на 2026 год — продолжать работу по повышению качества связи и сервиса.

«Быть на связи сегодня — значит быть частью жизни. Наша задача — чтобы эта связь была у каждого, где бы он ни находился: будь то студия звукозаписи, машина скорой помощи в поле или дом в маленькой деревне», — заключил Денис Маликов.

Реклама. ООО «Т2 Мобайл».