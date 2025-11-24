Фестиваль «Молодая фотография» в Туле: какой кадр станет шедевром?

Ответ на этот вопрос можно было попытаться найти в субботу на выставке, организованной в рамках фестиваля в творческом индустриальном кластере «Октава».

Фото Алексея Пирязева.

Выставка из сотни портретов, пейзажей, натюрмортов, уличной фотографии и фешен встречала посетителей фестиваля «Молодая фотография». Их создали признанные мэтры, любители или ИИ-художники.

На выставке представили более 2000 снимков: от высокохудожественных до простых, снятых обычными туляками на телефон или камеру. Последние можно было тут же распечатать и сразу стать частью коллективной визуальной истории города.

Работы наглядно показывали: искусство фото — не просто кадр, это персональный взгляд на мир и личное высказывание о том, что такое фотография. Одни посетители внимательно разглядывали снимки, другие вдохновлялись работами, а третьи спорили: может ли то или иное фото вообще стать предметом экспозиции? Цель была достигнута: зритель не оставался равнодушным.

Помимо выставки, посетителей фестиваля ждала обширная образовательная программа: лекции, тренинги, живые дискуссии и творческие встречи, посвященные современной фотографии, визуальному повествованию, работе с документальным и художественным кадром, а также использованию нейросетей как инструмента фотографа и художника.

Одним из спикеров основной сцены стал известный тульский фотограф Андрей Лыженков. Он занимается фотографией уже более 40 лет. Увлекся ею еще в старших классах. После школы поступил в тульский политех на инженера-механика двигателей летательных аппаратов. Но любовь к фото оказалась сильнее.

— Я много снимал и, конечно же, с увлечением читал журналы «Советское фото» и чешский Revue Fotografie. На последнем курсе института решил показать свои снимки руководителю фотоклуба. Он оценил их высоко и забрал на выставку. Так я сразу стал членом этого клуба.

За годы, конечно, многое поменялось. Сначала я больше снимал природу, семью и друзей. Потом, когда начал работать фотожурналистом, было много репортажной съемки, документалистики. Но постепенно фокус смещался, и сейчас жесткой документальной фотографии я все же предпочитаю более лиричную, мягкую, но сохраняющую эмоции момента.

Фотограф Myslo Алексей Пирязев рассказал о любви к репортажной съемке и творческих экспериментах:

— Я начинал и продолжаю работать в первую очередь как репортажный фотограф. Еще лет 10 назад моей мечтой было снять шедевральный кадр. Но за эти годы я так и не приблизился к ней, да и цели мои трансформировались. Теперь я хочу просто ловить, сохранять и передавать момент. При этом нет необходимости делать много кадров. Достаточно сделать 10 фото, которые будут без слов передавать атмосферу мероприятия или события.

Отдохнуть же от череды событий, лиц, эмоций позволяет мой проект «Ловушка для ума». Суть его такова: если в репортажной съемке всегда заранее известна задача и какие кадры нужно снять, то результат, который получится в рамках проекта, неизвестен до самого конца.

Работы, которые представлены на выставке, были сделаны дома на кухне. В качестве реквизита — чашки, ложки, вилки. Подсветил их и на длинной выдержке начал снимать.

В этот момент мозг не понимает, что ты снимаешь, — некий абстрактный мусор. Когда же начинается обработка, то открывается получившийся узор. Он не был задуман, но в этом и фишка: не знать, что в итоге получится. И получится ли вообще.

Это позволяет не оценивать заранее результат, а просто заниматься творчеством. Это как крутить калейдоскоп и каждый раз собирать новый, непредсказуемый узор.

Руслан Митин профессионально занимается фотографией более 10 лет. За эти годы в число его клиентов вошли многие крупные бренды. На фестивале «Молодая фотография в Октаве» Руслан рассказал о своем пути и о том, что помогает ему расти как творцу и профессионалу.

— Для меня фотография — это способ видеть мир и понимать его. То есть не я всегда заранее задумываю какой-то смысл, делая тот или иной кадр, а нахожу его во время работы над ним.

Да, конечно, фотография — это про творчество, про способ рассказать миру свои ощущения, передать настроение. Иногда я просто увидел человека, он меня также чем-то впечатлил — и я начинаю думать, где его можно гармонично снять, в каких вещах и так далее.

В детстве я говорил, что стану художником. Можно, наверное, утверждать, что мечта сбывается. Я чувствую, что нахожусь там, где мне хорошо и интересно. И меня это очень сильно заряжает. И уже становится непринципиальным, дойду ли я до той точки, когда смогу назвать себя художником. Ведь процесс сам по себе доставляет столько удовлетворения! В нем столько жизни, эмоций, впечатлений, людей и событий… Как это может не радовать? Я счастлив!