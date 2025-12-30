  1. Моя Слобода
Диковинные «Антики» в Туле: в «Нимфозориуме» открылась выставка об «археологии повседневности»

Эта экспозиция притворяется то баловством для простодушных, то эстетством для гурманов, а на поверку оказывается точкой схода всех мыслимых здесь и сейчас силовых линий отечественной культуры.

Диковинные «Антики» в Туле: в «Нимфозориуме» открылась выставка об «археологии повседневности»
Фото Алексея Пирязева.

Пространство «Нимфозориум» предлагает взглянуть на работы одного из ключевых художников отечественного современного искусства Ирины Затуловской в контексте литературного мифа Николая Лескова, чья повесть о Левше — смысловой центр этого музея.

При первом беглом осмотре экспозиция вызывает противоречивые эмоции. Ещё бы! В основе выставки — видавшие виды, потрепанные временем неприглядные дощечки, куски металла и черепки. Но достаточно приглядеться к ним — и уже невозможно оторваться. За поверхностной простотой изображения открывается сложный мир образов и смыслов.

PAV-7694.jpg

Название выставки «Антики» отсылает, с одной стороны, к археологической традиции (от фр. antique — «древний»), где антик — произведение искусства или осколок, фрагмент материального быта. С другой — напрямую связано с творчеством Лескова. Именно словом «антики» писатель называл своих странных персонажей. Этих его героев характеризуют «словечки» из деформированной (на фоне классической литературы) речи рассказчика и внерациональное поведение — «неправильное» с точки зрения житейской практичности или формальных государственных установок.

Ирина Затуловская — «художный» мастеровой, провоцирующий зрителя на полярные эмоции: от непонимания до восхищения.

Дощечки и жестяночки Затуловской — те же антики: странные, тяжело пожившие и сперва неприглядные. Но чуть свыкнешься с ними — и они тут же бойко принимаются рассказывать свои истории, тоже в обход изысканных традиций станковой живописи.

PAV-7700.jpgНа выставке есть лишь одна работа, созданная на холсте, — она здесь в центре. Это самая ранняя из всех представленных работ. 

Минималистичные, созданные на будто бы случайно попавших под руку поверхностях сюжеты сразу же откликаются: они словно говорят на простом, понятном каждому языке.

IMG_20251225_191528_edit_107619502450142.jpg

И этот диалог не нуждается в нормализации, правилах, этикете. В нем все так как есть, без каких бы то ни было вензелей и других излишеств.

PAV-7751.jpg

«Археология повседневности» — так характеризуют творчество Ирины Затуловской сотрудники Тульского историко-архитектурного музея. Ее работы — это взгляд не сверху/издалека, а снизу/изнутри.

Малые территории (городок, деревня, двор), небольшие группы людей (семья, соседи или бригада), подручные предметы, покусанная временем материальная среда — повседневная жизнь «маленького человека», традиционно ускользавшего от внимания историков.

Пограничье между повседневным и эстетическим, бытовым и бытийным — здесь, в работах Ирины Затуловской.

PAV-7758.jpg

Ирина — автор более чем признанный. И тем не менее её произведения до сих пор вызывают споры и дают почву для новых и новых, искрящих на стыках трактовок.

Кинокритик Игорь Манцов:

«Вещи Ирины Затуловской привлекают тем, что не претендуют на статус „произведения искусства“. Безделки на грани „примитивизма“, в духе „я тоже так могу“. На грани. Измученный, калеченный жизнью материал, на котором работает художник, изящно уподобляется человеческому страданию.

И никто на земле не имеет права улучшать этот материал, камуфлируя боль, ржавчину и распад. Затуловская едва-едва помечает материю.

Материя на глазах страдает и разрушается, дух же дышит, обнаруживая себя в нетривиальном, выразительном, аскетичном решении художника. Для меня вещи Ирины Затуловской — про подвиг людей, напрямую соприкасающихся с «жизнью». «Искусство дано нам, чтобы спасти от истины», — версия Ницше и интеллектуалов. Затуловская умудряется давать и кошмар истины, и утешительный свет искусства одновременно».

Искусствовед, арт-критик, обозреватель «Коммерсанта» Анна Толстова:

«По воспоминаниям Затуловской, переход к простым, грубым материалам случился в 1987 году, когда на подмосковной даче она вдруг увидела листы железной кровли со сломанного сарая и почувствовала, что эти кривые, рваные поверхности гораздо больше соответствуют картинам русской жизни, чем чистенькие загрунтованные холсты. Вслед за железом появилось дерево, камень, керамика…

Но почерк прирожденного монументалиста чувствуется в каждом камешке с фрагментом евангельского сюжета, в каждой вышивке с пасхальными символами… При всей воздушности образов Затуловской два-три мазка — и вот уже из раскрытых ладоней вылетает голубка, и распускается цветок, и Богоматерь склоняется над телом Христа. В них нет никакой виртуозной легковесности. И детская непосредственность впечатления, которую невозможно симулировать, парадоксально сочетается с визуальным опытом, в котором спрессовались тысячелетия изобразительной деятельности, от Альтамиры до Казимира Малевича».

Руководитель ТИАМа Лилия Кашенцева:

«Искусство Ирины Затуловской тем и завораживает, что возвращает нас в детство, когда мы были ещё способны увидеть невидимое, разглядеть что-то в трещинках на камне и поверить в это.

Персонажи Николая Лескова — его «блажные и блаженные», вечные дети — обладают чуткостью к невидимому миру. «Парадоксально невидимое (трансцендентное, божественное) обнаруживается только тогда, когда видимое уничтожается» (М. Ямпольский).

Ирина Затуловская как будто тоже «накладывает печать» на живописность, сводит её к самому минимуму.

Но тем самым она позволяет раскрыться самой вещи, материалу, а нам возвращает воображение и одушевляющие способности».

 

Ирина Затуловская. Живописец, график, монументалист. Родилась 25 апреля 1954 года в Москве в творческой семье (дед — преподаватель художественной школы, мама — живописец). В 1976 году окончила Московский полиграфический институт по специализации «Художник книги». В 1979-м вступила в Московский союз художников. В 2004 году стала лауреатом художественной премии «Мастер».

Провела более 50 персональных выставок в Лондоне, Милане, Москве, Найроби, Париже, Санкт-Петербурге, Стокгольме, Токио, Хельсинки, в том числе в ГМИИ им. А. С. Пушкина (2022), Государственной Третьяковской галерее (2016), Государственном Русском музее (2003). Произведения хранятся в 30 российских и европейских музеях, включая Государственную Третьяковскую галерею, Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Русский музей, Московский музей современного искусства, Музей современного искусства «Киасма» (Хельсинки), Музей Средиземноморья (Джибеллина, Сицилия).

Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

