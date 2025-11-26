  1. Моя Слобода
Зимние каникулы: старт в IT-будущее начинается в январе!

Компьютерная Академия TOP приглашает школьников провести это время с максимальной пользой и погрузиться в захватывающий мир цифровых технологий в новогоднем IT-лагере.

Зимние каникулы: старт в IT-будущее начинается в январе!
erid: F7NfYUJCUneTTx4bHccR

Академия TOP превратит праздничное настроение в энергию для творчества и обучения, где каждый день посвящен новым открытиям и практическим навыкам. С 5 по 10 января пройдет новогодний IT-лагерь, где ваш ребенок сможет сделать свои первые шаги к своей будущей профессии!

1600х900-05.jpg

Почему IT-лагерь — лучший подарок на каникулы?

Компьютерная Академия TOP создает среду, в которой детям не просто интересно, но и комфортно раскрывать свои таланты: 

  • Знания и навыки для будущего. Ребята освоят инструменты, которые используются в реальной IT-индустрии: от цифрового рисунка до основ 3D-моделирования и работы с искусственным интеллектом.
  • Индивидуальный подход к каждому ученику. Здесь ценят уникальность каждого ребенка и помогают развивать его сильные стороны.
  • Опытные преподаватели. Наставники — практикующие специалисты, которые умеют увлечь и понятно объяснить даже самую сложную тему.
  • Безопасность и комфорт на каждом занятии. Не только техническая безопасность, но и дружеская, поддерживающая атмосфера.
  • Общение и новые друзья. Лагерь — это место, где встречаются единомышленники, увлеченные общими интересами.

Главная цель — комфортное знакомство с хобби, которое может стать будущей профессией.

Академия дает возможность попробовать разные направления IT, чтобы ребенок сам понял, что ему нравится больше всего.

Новогодний IT-лагерь «Академия Мстителей: Создание нового Паука»

Даты: 5-10 января (7 января — выходной).

Время: с 10.00 до 14.00.

Возраст: 7-14 лет (с разделением на группы «Младшие Мстители» 7-10 лет и «Старшие Мстители» 11-14 лет).

Ключевая тема: Вселенная Человека-Паука и Marvel.

IMG_3698.JPG

Программа обучения (IT-блок / «Лаборатория Старка» с 10.00 до 12.30)

5 января: «Дизайн костюма: 3D-моделирование».

  • Тема: Создание собственного уникального костюма супергероя в 3D.
  • Инструмент: Tinkercad.
  • Цель: Изучить основы 3D-моделирования, интерфейс программы.
  • Итог работы: Каждый ребенок создает 3D-модель маски или элемента брони своего героя.

PAV-7156.jpg

6 января: «Паутина и алгоритмы: Создание игры в Scratch».

  • Тема: Программируем простую игру, где герой (спрайт) должен уворачиваться от препятствий (как Зелёный Гоблин) или собирать бонусы (пиццу).
  • Инструмент: Scratch.
  • Цель: Освоить базовые понятия программирования (циклы, условия, переменные).
  • Итог работы: Готовая мини-игра, которой можно поделиться с друзьями.

PAV-7121.jpg

8 января: «Защита от А.I.M.: Кибербезопасность для Мстителей».

  • Тема: Основы цифровой гигиены в формате миссии от Ника Фьюри. Как создать надёжный пароль (щит), как распознать фишинговое письмо от А.I.M., правила общения в Сети.
  • Формат: Интерактивный квест с загадками и головоломками.
  • Цель: В увлекательной форме научить детей основам безопасности в интернете.

IMG_3692.JPG

9 января: «Создание веб-сайта для Юного Мстителя».

  • Тема: Основы веб-дизайна. Каждый ребенок создает одностраничный сайт-визитку о своем супергерое.
  • Инструмент: Tilda Publishing, Canva или простой конструктор на основе HTML/CSS для старших.
  • Цель: Познакомить с основами веб-разработки и дизайна.
  • Итог работы: Свой собственный сайт, который можно открыть на любом устройстве.

PAV-7094.jpg

10 января: «ИИ-дизайн: Создание советского супергероя».

  • Тема: Использование искусственного интеллекта для генерации изображений персонажей в стилистике советских комиксов и мультфильмов.
  • Инструменты: Kandinsky, DALL-E, Midjourney (адаптированные для детей) или аналогичные российские аналоги.
  • Цель: Познакомить с основами работы нейросетей для генерации изображений, научить правильно формулировать запросы (промпты).
  • Задание: Создать «Советского Человека-Паука» или другого героя Marvel в стилистике СССР — в комбинезоне, с символикой, на фоне типичных советских архитектурных пейзажей.
  • Итог работы: Уникальный персонаж, созданный с помощью ИИ, которого можно использовать для комикса или сайта на следующих днях.

PAV-7118.jpg

Не дайте каникулам пройти зря! Подарите ребенку незабываемое путешествие в мир IT, где он сможет не только отдохнуть, но и сделать первый серьезный шаг к своей будущей профессии.

dc9dc732-8431-4b9e-826c-830e0845cd85 (1).png

Все подробности можно узнать, проконсультировавшись с менеджером в WhatsApp  или по телефону +7 (4872) 57-37-87.

1600х900-04.jpgРеклама. АНО ДПО «Академия ТОП», филиал «Академия ТОП Тула».

Автор
вчера, в 10:50
