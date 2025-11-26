Зимние каникулы: старт в IT-будущее начинается в январе!

Компьютерная Академия TOP приглашает школьников провести это время с максимальной пользой и погрузиться в захватывающий мир цифровых технологий в новогоднем IT-лагере.

Академия TOP превратит праздничное настроение в энергию для творчества и обучения, где каждый день посвящен новым открытиям и практическим навыкам. С 5 по 10 января пройдет новогодний IT-лагерь, где ваш ребенок сможет сделать свои первые шаги к своей будущей профессии!

Почему IT-лагерь — лучший подарок на каникулы?

Компьютерная Академия TOP создает среду, в которой детям не просто интересно, но и комфортно раскрывать свои таланты:

Знания и навыки для будущего. Ребята освоят инструменты, которые используются в реальной IT-индустрии: от цифрового рисунка до основ 3D-моделирования и работы с искусственным интеллектом.

Индивидуальный подход к каждому ученику. Здесь ценят уникальность каждого ребенка и помогают развивать его сильные стороны.

Опытные преподаватели. Наставники — практикующие специалисты, которые умеют увлечь и понятно объяснить даже самую сложную тему.

Безопасность и комфорт на каждом занятии. Не только техническая безопасность, но и дружеская, поддерживающая атмосфера.

Общение и новые друзья. Лагерь — это место, где встречаются единомышленники, увлеченные общими интересами.

Главная цель — комфортное знакомство с хобби, которое может стать будущей профессией.

Академия дает возможность попробовать разные направления IT, чтобы ребенок сам понял, что ему нравится больше всего.

Новогодний IT-лагерь «Академия Мстителей: Создание нового Паука»

Даты: 5-10 января (7 января — выходной).

Время: с 10.00 до 14.00.

Возраст: 7-14 лет (с разделением на группы «Младшие Мстители» 7-10 лет и «Старшие Мстители» 11-14 лет).

Ключевая тема: Вселенная Человека-Паука и Marvel.

Программа обучения (IT-блок / «Лаборатория Старка» с 10.00 до 12.30)

5 января: «Дизайн костюма: 3D-моделирование».

Тема: Создание собственного уникального костюма супергероя в 3D.

Создание собственного уникального костюма супергероя в 3D. Инструмент: Tinkercad.

Tinkercad. Цель: Изучить основы 3D-моделирования, интерфейс программы.

Изучить основы 3D-моделирования, интерфейс программы. Итог работы: Каждый ребенок создает 3D-модель маски или элемента брони своего героя.

6 января: «Паутина и алгоритмы: Создание игры в Scratch».

Тема: Программируем простую игру, где герой (спрайт) должен уворачиваться от препятствий (как Зелёный Гоблин) или собирать бонусы (пиццу).

Программируем простую игру, где герой (спрайт) должен уворачиваться от препятствий (как Зелёный Гоблин) или собирать бонусы (пиццу). Инструмент: Scratch.

Scratch. Цель: Освоить базовые понятия программирования (циклы, условия, переменные).

Освоить базовые понятия программирования (циклы, условия, переменные). Итог работы: Готовая мини-игра, которой можно поделиться с друзьями.

8 января: «Защита от А.I.M.: Кибербезопасность для Мстителей».

Тема: Основы цифровой гигиены в формате миссии от Ника Фьюри. Как создать надёжный пароль (щит), как распознать фишинговое письмо от А.I.M., правила общения в Сети.

Основы цифровой гигиены в формате миссии от Ника Фьюри. Как создать надёжный пароль (щит), как распознать фишинговое письмо от А.I.M., правила общения в Сети. Формат: Интерактивный квест с загадками и головоломками.

Интерактивный квест с загадками и головоломками. Цель: В увлекательной форме научить детей основам безопасности в интернете.

9 января: «Создание веб-сайта для Юного Мстителя».

Тема: Основы веб-дизайна. Каждый ребенок создает одностраничный сайт-визитку о своем супергерое.

Основы веб-дизайна. Каждый ребенок создает одностраничный сайт-визитку о своем супергерое. Инструмент: Tilda Publishing, Canva или простой конструктор на основе HTML/CSS для старших.

Tilda Publishing, Canva или простой конструктор на основе HTML/CSS для старших. Цель: Познакомить с основами веб-разработки и дизайна.

Познакомить с основами веб-разработки и дизайна. Итог работы: Свой собственный сайт, который можно открыть на любом устройстве.

10 января: «ИИ-дизайн: Создание советского супергероя».

Тема: Использование искусственного интеллекта для генерации изображений персонажей в стилистике советских комиксов и мультфильмов.

Использование искусственного интеллекта для генерации изображений персонажей в стилистике советских комиксов и мультфильмов. Инструменты: Kandinsky, DALL-E, Midjourney (адаптированные для детей) или аналогичные российские аналоги.

Kandinsky, DALL-E, Midjourney (адаптированные для детей) или аналогичные российские аналоги. Цель: Познакомить с основами работы нейросетей для генерации изображений, научить правильно формулировать запросы (промпты).

Познакомить с основами работы нейросетей для генерации изображений, научить правильно формулировать запросы (промпты). Задание: Создать «Советского Человека-Паука» или другого героя Marvel в стилистике СССР — в комбинезоне, с символикой, на фоне типичных советских архитектурных пейзажей.

Создать «Советского Человека-Паука» или другого героя Marvel в стилистике СССР — в комбинезоне, с символикой, на фоне типичных советских архитектурных пейзажей. Итог работы: Уникальный персонаж, созданный с помощью ИИ, которого можно использовать для комикса или сайта на следующих днях.

Не дайте каникулам пройти зря! Подарите ребенку незабываемое путешествие в мир IT, где он сможет не только отдохнуть, но и сделать первый серьезный шаг к своей будущей профессии.

Все подробности можно узнать, проконсультировавшись с менеджером в WhatsApp или по телефону +7 (4872) 57-37-87.

