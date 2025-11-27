  1. Моя Слобода
  2. Город
  3. Обзоры
  4. Места
  5. Загадочные истории, закрытые хранилища и дело с бородой: что скрывают тульские архивы - MySlo.ru
город
город
Регистрация

Загадочные истории, закрытые хранилища и дело с бородой: что скрывают тульские архивы

Главный хранитель тульского архива провел для Myslo увлекательную экскурсию по делам дореволюционной эпохи.

Загадочные истории, закрытые хранилища и дело с бородой: что скрывают тульские архивы
Фото Ирины Игнатьевой и Государственного архива Тульской области.

Сотрудники Госархива Тульской области по крупицам собирают уцелевшие старинные документы, которые легли в основу легендарных произведений, фильмов и, конечно же, в учебники истории. Сейчас фонд архива насчитывает более 860 тысяч дел — это количество даже сложно вообразить!

Самый старинный документ здесь датирован аж XVI веком. И по сей день тульский архив пополняется документами. 

Главный хранитель Максим Миленин впустил корреспондента Myslo в святая святых — хранилища дореволюционных документов — и раскрыл их секреты и тайны.

входим в архив.jpg

Архив — это не про сухие даты, а про живых людей, их страсти, конфликты и приключения. Истории здесь могли бы стать сюжетом тарантиновских фильмов! В доказательство расскажем вам несколько «кинематографичных» историй. 

— Документы мы храним не для себя. Это не наши документы, они не принадлежат нам. Они не принадлежат и государству. Они принадлежат тем, кто будет жить после нас, — отметил Максим.

Русские Бонни и Клайд, которых искала вся империя

В одном из хранилищ Тульского госархива есть «Дело о выяснении места пребывания бывшего учителя Екатеринбургской гимназии Василия Обреимова и жены купца Клары Тетюшиновой в уездах Тульской губернии» (Ф. 90. Оп. 1, т. 41. Д. 33507).

Сохранившаяся переписка, документы о розыске и две фотокарточки — все в деле свидетельствует о том, что двум сумасшедшим влюбленным точно удалось сбежать. Расскажем их удивительную историю любви.

дело.jpeg

В 1869 году Клара Тетюшинова (настоящее имя Глафира), жена видного астраханского купца и заметная фигура в высшем свете Астрахани, познакомилась с молодым, никому не известным выпускником математического факультета Казанского университета Василием Обреимовым. Они безумно влюбились в друг друга.

тетюшинова.jpeg
Клара Тетюшинова — одна из немногих журналисток в царской России, первая женщина — театральный критик в Астрахани.
математик.jpeg
Василий Обреимов прославился как один из самых видных просветителей своего времени, автор большого числа научных пособий, участник второго состава «Земли и Воли».

Чувства влюбленных были настолько сильными, что муж Тетюшиновой не смог остановить Клару и отпустил ее. Официального развода у супругов не было. Клара была женщиной смелой и решительной, а сила ее протеста устоявшемуся обществу была сильнее того факта, что побег мог полностью уничтожить репутацию и карьеру ее супруга.

Тетюшинова и безумно влюбленный в неё вчерашний студент бросили всё и уехали подальше от Астрахани — на Урал. Клара и Василий прожили гражданским браком в Екатеринбурге несколько лет. Обреимов преподавал в местной мужской гимназии. Тетюшинова занималась просветительской деятельностью, в том числе активно пропагандировала идеи социального равенства среди молодежи.

Вместе Клара и Василий всё больше увлекались революционными в то время социально-демократическими идеями. Всё оборвалось в 1870 году.

Обычный «рабочий» конфликт Василия Ивановича с законоучителем, священником Знаменским перерос в скандал. В знак протеста Обреимов отказался проводить уроки, многие гимназисты поддержали его. Скандал быстро вышел на уровень министров. Политические убеждения и принципиальная гражданская позиция стали для Клары и Василия «обстоятельствами, отягчающими наказание».

После студенческих беспорядков 1871 года в Екатеринбурге, вызванных в том числе и увольнением Обреимова, Клару и Василия как неблагонадежных и потенциально опасных отправили в ссылку в Вятскую губернию. Им удалось бежать только в 1878 году. Затем у героев была насыщенная событиями жизнь: Санкт-Петербург и Киев, участие в тайных обществах и подпольной революционной деятельности, учительская и литературная работа. Но, к сожалению, влюбленные расстались по неизвестной причине и пошли по дороге жизни каждый сам по себе.

«Дело борода»

В архивных делах можно найти удивительные вещи. Сотрудники обнаружили в одном из дел необычное вещественное доказательство — чьи-то волосы. 

— Начали изучать документы, и оказалось, что речь идет про драку между двумя священниками. Один у другого вырвал кусок бороды! Клок волос приложили как вещественное доказательство к материалам суда, — рассказал Максим Миленин.

«Улику» специалисты обнаружили совершенно случайно при плановой работе. Волосы упаковали, чтобы их «не поело» время и приложили к делу о драке. 

Метрические книги — сокровищницы позабытых имен

Метрическая книга — подобие книги регистрации в современном загсе, в которой записывали всех, кто рождался, женился и умирал. Такие книги вели при церкви, где человек жил.

метр книга.jpg

Их используют для поиска родственников — в архиве хранятся стеллажи метрических книг начиная чуть ли не с XVI века.

метр книга 4.jpg

Полистать ее любопытно и просто тем, кто увлекается историей, — вас это может даже развлечь. Все дело в именах: каких только не встретишь на страницах!

Полистаем книгу 1911 года, где можно найти сотни причудливых имен.

5 ноября родилась Манефа. Манефа Павловна. Имя переводится с древнеегипетского как «божественное существо».

14 ноября у тульского цехового Петра Грязнова родился младенец, которого назвали Филолог. И жил такой в Туле — Филолог Петрович.

А у тульского мещанина Григория Птицына родилась дочь Клеопатра. Клеопатра Григорьевна. 

28 октября в семье титулярного советника Алексея Соловьева родилась Конкордия. Интересно, как девочку называли в детстве? А вот Милицу Алексеевну можно было называть просто — Мила. 

Вы сейчас удивитесь, но в 1911 году в Туле популярным именем был Африкан: Африкан Дмитриевич, Африкан Георгиевич, Африкан Павлович, два Африкана Петровича…

Интересно, сейчас в Туле можно встретить человека по имени Африкан?

qyeMyE7PXqwa24I4JrAelTv-JPU_nz47eCw8xlmeGeqejjYyzdlTW5flBCGWAERUNQdGZKbtvyU3p_CalrDBLqqs.jpeg

Как формировался архив

Собирать бумаги со всех учреждений в одном месте пришло в голову Петру I. Именно он издал указ, чтобы во всех ведомствах были свои архивы документов, которые могли предоставляться по востребованию. Но при Петре I централизованных архивов еще не было.

— С момента указа Петра организации действительно стали собирать свои бумаги. Но хранили они их где и как попало — зачастую это были не самые лучшие условия. Централизацию архивов утвердили лишь после революции, — рассказал Максим Миленин.

В 1917–1918 годах Ленин издал декрет о реорганизации архивов. Именно с этого момента в российской истории у поеденных временем бумаг появилась вторая жизнь. 

— В Туле процесс создания единого архива был крайне болезненным. Представляете, закрываются предприятия, ломаются все институты государства! Конечно, многие документы были признаны ненужными и не подлежащими хранению. 

Несмотря на то, что в штате архива тогда числилось 3-4 человека, по факту работал всего лишь один. Да и как работал? Это был бедолага, который ездил по ликвидированным организациям, собирал бумаги в каких-то подвалах, сараях и гаражах, пытался вытребовать хоть какое-то подходящее помещение, но все «хранилища» ему выделяли на короткий срок. Так и колесил он с никому не нужными документами по всей области.

— Все расходы на перевозку документов он оплачивал сам. То, что удалось сохранить этому человеку, стало базой всего архива Тульской области: он сберег все самые важные документы дореволюционного периода — канцелярию губернатора, земской управы и Тульской духовной консистории, — отметил хранитель.

Вы удивитесь, но все документы Главного ведомства по церквям хранились в здании, где до недавнего времени располагалось управление ГИБДД по адресу: ул. Советская, 110.

photo_2024-09-28_11-17-25.jpg

По словам Максима Миленина, документы консистории спасли чудом — после революции их хотели безжалостно сжечь. Сейчас по уцелевшим метрическим книгам туляки ищут предков и изучают свои родословные.

Ужасно красивое здание

Сотрудники архива всегда были «бездомными» и выпрашивали себе помещение.

Сейчас государственный архив располагается в трех зданиях в Туле, есть и филиал в Донском. Они совершенно разные и работают по разным направлениям, но все это единый механизм. 

Пристанище у старинных документов появилось только в 2005 году. До этого самые ценные для истории бумаги хранились в здании Успенского женского монастыря прямо в центре Тулы. 

— Помещение церкви сотрудникам передали в первой половине 1920 года. Да и его они тоже очень просили. Церковь в то время была в полуразрушенном состоянии: на верхних этажах не было окон, вековые дела хранились под клеенкой на полу. Зимой сюда заметал снег, летом документы поливал дождь; залетали птицы, ползали насекомые. Архивисты пытались спасти каждый документ, — с грустью рассказал Максим.

Обычный человек посмотрит на нынешнее пристанище дореволюционных дел и ужаснется — ну как здесь могут работать люди?!

ахив.jpg
Фасад здания архива.
вход в архив.jpg
Вход в архив.
лестничн.jpg
Лестничная клетка.
рабочее место.jpg
Рабочий кабинет архивистов.

рабочее место 2.jpg
Кабинет архивистов.
Однако сотрудники архива на удивление очень позитивные, всегда с улыбкой на лице, искренне увлеченные своим делом. Это здание — самое комфортное из всех, что были в истории архива дореволюционных документов. Для хранителей оно настоящий дворец!
 

— Мы сейчас находимся в бывшем здании завода. Он до сих пор за стенкой работает. Помещения приспособленные. Неспециализированные, конечно, но мы стараемся создать все необходимые условия для хранения старинных документов.

Здание архива по адресу ул. Ленина, 44-а — единственное, которое построили в 1970 году с целью хранения документов.

здание архива.jpeg

«Так пахнет история!»

Максим пустил Myslo в святая святых — хранилища дореволюционных документов. Между прочим, не у всех сотрудников архива есть доступ к некоторым из них — войти сюда простому человеку практически невозможно. Но иногда здесь проходят обзорные экскурсии.

— Даже сотрудники одного отдела хранения не могут иметь доступ ко всем хранилищам. У каждого — свой список сотрудников на двери. Кто-то чужой просто так взять ключи не может, — объяснил Максим Миленин. 

журнал.jpg

Когда он открыл железную тяжелую дверь, в нос ударил терпкий запах старинной бумаги. 

хранилищ.jpg


— Я всем говорю задержать дыхание при входе в хранилище — у некоторых даже голова кружится. Так пахнет история!

В одном из таких железных сейфов, ключи от которых есть только у избранных, хранятся настоящие сокровища, например документы, лично подписанные Львом Толстым.

сейфы.jpg

Для старинных бумаг нужен определенный свет, чтобы не выцветали.
водяная бумага.jpg
Старинный тульский документ с водяным знаком.
Документы, которые уже оцифровали, читателям больше не выдают.


показ.jpg

В хранилище — с десяток стеллажей, все заставлены папками и коробками.

— Все дела лежат на полках не в каком-то хаотичном порядке, они располагаются адресно. Каждый стеллаж, каждый шкаф, каждая полка подписаны. Создается некий адрес, и он соблюдается в топографической карточке. Мы знаем, что дело под таким-то номером находится в таком-то хранилище, в таком-то стеллаже, на такой-то полке.

коробки.jpg

Дела на полках хранятся в коробах или связках. 

полки с доками.jpg

Все это записано в карточках — именно так сотрудники архива находят документы. Параллельно с каждой карточкой есть ее электронная версия.

В хранилищах находятся не только бумажные документы, но и фотопленки и кинопленки старых фильмов, снятых на тульской земле или имеющих к Туле какое-то отношение.

пленка соц фонда.jpg
Документы Социального фонда на пленке.

газеты на пленке.jpg
Газета «Молодой коммунар» на пленке.

фильмы.jpg
Кинопленка также хранится в Тульском государственном архиве.

Детективы, ювелиры и реставраторы

В Тульском госархиве работает около 170 сотрудников. Документы не только реставрируют, хранят и сшивают, но и неустанно изучают, чтобы рассказать миру о новых исторических событиях и фактах.

Максим пришел в архив по объявлению 10 лет назад. Был младшим сотрудником по оцифровке документов, потом затянуло.

— Когда я только пришел, я работал с Ириной Макаровой, которая проработала здесь ровно 50 лет! Она пришла в 18-летнем возрасте в архив, и это было единственное место ее работы. И должность у Ирины была одна — она не стремилась к карьерному росту. И знаете, что она делала? Она вручную сшивала архивные дела! И обожала свою работу!

Если вы придете в архив «с улицы», на освоение самой простой специальности у вас уйдет минимум три года. 

кабинеты методического.jpg
Отдел научно-методической работы.
рестар.jpg
Реставраторы по восемь часов в день сидят и собирают в единое целое мелкие пазлы разрушенных бумаг. 
реставрация.jpg
Процесс реставрации.

отреставрирова.jpg
Отреставрированный документ.

кабинет реставрации 2.jpg
Процесс склеивания дела.

кабинет реставрации.jpg
Кабинет архивистов-реставраторов с оборудованием.
сканирование.jpg
Большие сканеры архивистов для оцифровки документов.
photo_2025-11-24_16-28-57.jpg
Читальный зал архива дореволюционных документов.
просмотр пленки.jpg
Специальный прибор для работы с пленкой.

Зарплаты у сотрудников невелики, но молодежь все равно приходит работать. По словам Максима Миленина, большинство ребят попали в архив по чистой случайности:

— Люди идут сюда за спокойствием и умиротворением: у нас в архиве руководство не ставит непонятных задач, не требует чего-то неопределенного. У нас нет никакой паники и суматохи, поэтому чаще всего те, кто приходит сюда работать, не уходят никогда. Текучка кадров — это не про нас, — пояснил Максим.

Сейчас для Тульского госархива главное — привлекать все больше исследователей и историков, которые подарят «бумажным сокровищам» новую жизнь. Ведь документ оживает, когда рассказывает людям какую-то историю.

экскурсия.jpeg

Информацию о событиях, которые проводит архив, можно узнать в группе ВКонтакте. Также можно задать ребятам любой вопрос — они с радостью расскажут много интересного!

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор
Фотограф
вчера, в 12:28 +14
Другие статьи по темам
Событие
Тула архивы
Люди
Максим Миленин
Место
Государственный архив Тульской области
Погода в Туле 28 ноября: дождливо и ветрено
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 28 ноября: дождливо и ветрено
сегодня, в 07:00, 113 840 4
На каких улицах Тулы не будет электричества 28 ноября
Жизнь Тулы и области
На каких улицах Тулы не будет электричества 28 ноября
вчера, в 21:49, 89 1782 1
На ул. Кутузова внедорожник въехал в дерево: разыскиваются очевидцы ДТП
Дежурная часть
На ул. Кутузова внедорожник въехал в дерево: разыскиваются очевидцы ДТП
вчера, в 22:15, 75 2649 2
Кто скупает тульские УК и откуда у них миллионные долги за газ и воду?
Жизнь Тулы и области
Кто скупает тульские УК и откуда у них миллионные долги за газ и воду?
сегодня, в 09:00, 45 2730 5

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Баланс – новый антиэйдж: почему он важнее силы и как развить его в любом возрасте
Баланс – новый антиэйдж: почему он важнее силы и как развить его в любом возрасте
Тихие истории нашего тела: камни в желчном и узелки в щитовидке – лечить или оперировать?
Тихие истории нашего тела: камни в желчном и узелки в щитовидке – лечить или оперировать?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.