Загадочные истории, закрытые хранилища и дело с бородой: что скрывают тульские архивы

Сотрудники Госархива Тульской области по крупицам собирают уцелевшие старинные документы, которые легли в основу легендарных произведений, фильмов и, конечно же, в учебники истории. Сейчас фонд архива насчитывает более 860 тысяч дел — это количество даже сложно вообразить!
Самый старинный документ здесь датирован аж XVI веком. И по сей день тульский архив пополняется документами.
Главный хранитель Максим Миленин впустил корреспондента Myslo в святая святых — хранилища дореволюционных документов — и раскрыл их секреты и тайны.
Архив — это не про сухие даты, а про живых людей, их страсти, конфликты и приключения. Истории здесь могли бы стать сюжетом тарантиновских фильмов! В доказательство расскажем вам несколько «кинематографичных» историй.
— Документы мы храним не для себя. Это не наши документы, они не принадлежат нам. Они не принадлежат и государству. Они принадлежат тем, кто будет жить после нас, — отметил Максим.
Русские Бонни и Клайд, которых искала вся империя
В одном из хранилищ Тульского госархива есть «Дело о выяснении места пребывания бывшего учителя Екатеринбургской гимназии Василия Обреимова и жены купца Клары Тетюшиновой в уездах Тульской губернии» (Ф. 90. Оп. 1, т. 41. Д. 33507).
Сохранившаяся переписка, документы о розыске и две фотокарточки — все в деле свидетельствует о том, что двум сумасшедшим влюбленным точно удалось сбежать. Расскажем их удивительную историю любви.
В 1869 году Клара Тетюшинова (настоящее имя Глафира), жена видного астраханского купца и заметная фигура в высшем свете Астрахани, познакомилась с молодым, никому не известным выпускником математического факультета Казанского университета Василием Обреимовым. Они безумно влюбились в друг друга.
Клара Тетюшинова — одна из немногих журналисток в царской России, первая женщина — театральный критик в Астрахани.
Василий Обреимов прославился как один из самых видных просветителей своего времени, автор большого числа научных пособий, участник второго состава «Земли и Воли».
Чувства влюбленных были настолько сильными, что муж Тетюшиновой не смог остановить Клару и отпустил ее. Официального развода у супругов не было. Клара была женщиной смелой и решительной, а сила ее протеста устоявшемуся обществу была сильнее того факта, что побег мог полностью уничтожить репутацию и карьеру ее супруга.
Тетюшинова и безумно влюбленный в неё вчерашний студент бросили всё и уехали подальше от Астрахани — на Урал. Клара и Василий прожили гражданским браком в Екатеринбурге несколько лет. Обреимов преподавал в местной мужской гимназии. Тетюшинова занималась просветительской деятельностью, в том числе активно пропагандировала идеи социального равенства среди молодежи.
Вместе Клара и Василий всё больше увлекались революционными в то время социально-демократическими идеями. Всё оборвалось в 1870 году.
Обычный «рабочий» конфликт Василия Ивановича с законоучителем, священником Знаменским перерос в скандал. В знак протеста Обреимов отказался проводить уроки, многие гимназисты поддержали его. Скандал быстро вышел на уровень министров. Политические убеждения и принципиальная гражданская позиция стали для Клары и Василия «обстоятельствами, отягчающими наказание».
После студенческих беспорядков 1871 года в Екатеринбурге, вызванных в том числе и увольнением Обреимова, Клару и Василия как неблагонадежных и потенциально опасных отправили в ссылку в Вятскую губернию. Им удалось бежать только в 1878 году. Затем у героев была насыщенная событиями жизнь: Санкт-Петербург и Киев, участие в тайных обществах и подпольной революционной деятельности, учительская и литературная работа. Но, к сожалению, влюбленные расстались по неизвестной причине и пошли по дороге жизни каждый сам по себе.
«Дело борода»
В архивных делах можно найти удивительные вещи. Сотрудники обнаружили в одном из дел необычное вещественное доказательство — чьи-то волосы.
— Начали изучать документы, и оказалось, что речь идет про драку между двумя священниками. Один у другого вырвал кусок бороды! Клок волос приложили как вещественное доказательство к материалам суда, — рассказал Максим Миленин.
«Улику» специалисты обнаружили совершенно случайно при плановой работе. Волосы упаковали, чтобы их «не поело» время и приложили к делу о драке.
Метрические книги — сокровищницы позабытых имен
Метрическая книга — подобие книги регистрации в современном загсе, в которой записывали всех, кто рождался, женился и умирал. Такие книги вели при церкви, где человек жил.
Их используют для поиска родственников — в архиве хранятся стеллажи метрических книг начиная чуть ли не с XVI века.
Полистать ее любопытно и просто тем, кто увлекается историей, — вас это может даже развлечь. Все дело в именах: каких только не встретишь на страницах!
Полистаем книгу 1911 года, где можно найти сотни причудливых имен.
5 ноября родилась Манефа. Манефа Павловна. Имя переводится с древнеегипетского как «божественное существо».
14 ноября у тульского цехового Петра Грязнова родился младенец, которого назвали Филолог. И жил такой в Туле — Филолог Петрович.
А у тульского мещанина Григория Птицына родилась дочь Клеопатра. Клеопатра Григорьевна.
Вы сейчас удивитесь, но в 1911 году в Туле популярным именем был Африкан: Африкан Дмитриевич, Африкан Георгиевич, Африкан Павлович, два Африкана Петровича…
Интересно, сейчас в Туле можно встретить человека по имени Африкан?
Как формировался архив
Собирать бумаги со всех учреждений в одном месте пришло в голову Петру I. Именно он издал указ, чтобы во всех ведомствах были свои архивы документов, которые могли предоставляться по востребованию. Но при Петре I централизованных архивов еще не было.
— С момента указа Петра организации действительно стали собирать свои бумаги. Но хранили они их где и как попало — зачастую это были не самые лучшие условия. Централизацию архивов утвердили лишь после революции, — рассказал Максим Миленин.
В 1917–1918 годах Ленин издал декрет о реорганизации архивов. Именно с этого момента в российской истории у поеденных временем бумаг появилась вторая жизнь.
— В Туле процесс создания единого архива был крайне болезненным. Представляете, закрываются предприятия, ломаются все институты государства! Конечно, многие документы были признаны ненужными и не подлежащими хранению.
Несмотря на то, что в штате архива тогда числилось 3-4 человека, по факту работал всего лишь один. Да и как работал? Это был бедолага, который ездил по ликвидированным организациям, собирал бумаги в каких-то подвалах, сараях и гаражах, пытался вытребовать хоть какое-то подходящее помещение, но все «хранилища» ему выделяли на короткий срок. Так и колесил он с никому не нужными документами по всей области.
— Все расходы на перевозку документов он оплачивал сам. То, что удалось сохранить этому человеку, стало базой всего архива Тульской области: он сберег все самые важные документы дореволюционного периода — канцелярию губернатора, земской управы и Тульской духовной консистории, — отметил хранитель.
Вы удивитесь, но все документы Главного ведомства по церквям хранились в здании, где до недавнего времени располагалось управление ГИБДД по адресу: ул. Советская, 110.
По словам Максима Миленина, документы консистории спасли чудом — после революции их хотели безжалостно сжечь. Сейчас по уцелевшим метрическим книгам туляки ищут предков и изучают свои родословные.
Ужасно красивое здание
Сотрудники архива всегда были «бездомными» и выпрашивали себе помещение.
Сейчас государственный архив располагается в трех зданиях в Туле, есть и филиал в Донском. Они совершенно разные и работают по разным направлениям, но все это единый механизм.
Пристанище у старинных документов появилось только в 2005 году. До этого самые ценные для истории бумаги хранились в здании Успенского женского монастыря прямо в центре Тулы.
— Помещение церкви сотрудникам передали в первой половине 1920 года. Да и его они тоже очень просили. Церковь в то время была в полуразрушенном состоянии: на верхних этажах не было окон, вековые дела хранились под клеенкой на полу. Зимой сюда заметал снег, летом документы поливал дождь; залетали птицы, ползали насекомые. Архивисты пытались спасти каждый документ, — с грустью рассказал Максим.
Обычный человек посмотрит на нынешнее пристанище дореволюционных дел и ужаснется — ну как здесь могут работать люди?!
Фасад здания архива.
Вход в архив.
Лестничная клетка.
Однако сотрудники архива на удивление очень позитивные, всегда с улыбкой на лице, искренне увлеченные своим делом. Это здание — самое комфортное из всех, что были в истории архива дореволюционных документов. Для хранителей оно настоящий дворец!
Рабочий кабинет архивистов.
Кабинет архивистов.
— Мы сейчас находимся в бывшем здании завода. Он до сих пор за стенкой работает. Помещения приспособленные. Неспециализированные, конечно, но мы стараемся создать все необходимые условия для хранения старинных документов.
Здание архива по адресу ул. Ленина, 44-а — единственное, которое построили в 1970 году с целью хранения документов.
«Так пахнет история!»
Максим пустил Myslo в святая святых — хранилища дореволюционных документов. Между прочим, не у всех сотрудников архива есть доступ к некоторым из них — войти сюда простому человеку практически невозможно. Но иногда здесь проходят обзорные экскурсии.
— Даже сотрудники одного отдела хранения не могут иметь доступ ко всем хранилищам. У каждого — свой список сотрудников на двери. Кто-то чужой просто так взять ключи не может, — объяснил Максим Миленин.
Когда он открыл железную тяжелую дверь, в нос ударил терпкий запах старинной бумаги.
В одном из таких железных сейфов, ключи от которых есть только у избранных, хранятся настоящие сокровища, например документы, лично подписанные Львом Толстым.
— Я всем говорю задержать дыхание при входе в хранилище — у некоторых даже голова кружится. Так пахнет история!
Для старинных бумаг нужен определенный свет, чтобы не выцветали.
Документы, которые уже оцифровали, читателям больше не выдают.
Старинный тульский документ с водяным знаком.
В хранилище — с десяток стеллажей, все заставлены папками и коробками.
— Все дела лежат на полках не в каком-то хаотичном порядке, они располагаются адресно. Каждый стеллаж, каждый шкаф, каждая полка подписаны. Создается некий адрес, и он соблюдается в топографической карточке. Мы знаем, что дело под таким-то номером находится в таком-то хранилище, в таком-то стеллаже, на такой-то полке.
Дела на полках хранятся в коробах или связках.
Все это записано в карточках — именно так сотрудники архива находят документы. Параллельно с каждой карточкой есть ее электронная версия.
В хранилищах находятся не только бумажные документы, но и фотопленки и кинопленки старых фильмов, снятых на тульской земле или имеющих к Туле какое-то отношение.
Документы Социального фонда на пленке.
Газета «Молодой коммунар» на пленке.
Кинопленка также хранится в Тульском государственном архиве.
Детективы, ювелиры и реставраторы
В Тульском госархиве работает около 170 сотрудников. Документы не только реставрируют, хранят и сшивают, но и неустанно изучают, чтобы рассказать миру о новых исторических событиях и фактах.
Максим пришел в архив по объявлению 10 лет назад. Был младшим сотрудником по оцифровке документов, потом затянуло.
— Когда я только пришел, я работал с Ириной Макаровой, которая проработала здесь ровно 50 лет! Она пришла в 18-летнем возрасте в архив, и это было единственное место ее работы. И должность у Ирины была одна — она не стремилась к карьерному росту. И знаете, что она делала? Она вручную сшивала архивные дела! И обожала свою работу!
Если вы придете в архив «с улицы», на освоение самой простой специальности у вас уйдет минимум три года.
Отдел научно-методической работы.
Реставраторы по восемь часов в день сидят и собирают в единое целое мелкие пазлы разрушенных бумаг.
Процесс реставрации.
Отреставрированный документ.
Процесс склеивания дела.
Кабинет архивистов-реставраторов с оборудованием.
Большие сканеры архивистов для оцифровки документов.
Читальный зал архива дореволюционных документов.
Специальный прибор для работы с пленкой.
Зарплаты у сотрудников невелики, но молодежь все равно приходит работать. По словам Максима Миленина, большинство ребят попали в архив по чистой случайности:
— Люди идут сюда за спокойствием и умиротворением: у нас в архиве руководство не ставит непонятных задач, не требует чего-то неопределенного. У нас нет никакой паники и суматохи, поэтому чаще всего те, кто приходит сюда работать, не уходят никогда. Текучка кадров — это не про нас, — пояснил Максим.
Сейчас для Тульского госархива главное — привлекать все больше исследователей и историков, которые подарят «бумажным сокровищам» новую жизнь. Ведь документ оживает, когда рассказывает людям какую-то историю.
Информацию о событиях, которые проводит архив, можно узнать в группе ВКонтакте. Также можно задать ребятам любой вопрос — они с радостью расскажут много интересного!