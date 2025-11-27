Загадочные истории, закрытые хранилища и дело с бородой: что скрывают тульские архивы

Фото Ирины Игнатьевой и Государственного архива Тульской области.

Сотрудники Госархива Тульской области по крупицам собирают уцелевшие старинные документы, которые легли в основу легендарных произведений, фильмов и, конечно же, в учебники истории. Сейчас фонд архива насчитывает более 860 тысяч дел — это количество даже сложно вообразить!



Самый старинный документ здесь датирован аж XVI веком. И по сей день тульский архив пополняется документами.



Главный хранитель Максим Миленин впустил корреспондента Myslo в святая святых — хранилища дореволюционных документов — и раскрыл их секреты и тайны.





Архив — это не про сухие даты, а про живых людей, их страсти, конфликты и приключения. Истории здесь могли бы стать сюжетом тарантиновских фильмов! В доказательство расскажем вам несколько «кинематографичных» историй.

— Документы мы храним не для себя. Это не наши документы, они не принадлежат нам. Они не принадлежат и государству. Они принадлежат тем, кто будет жить после нас, — отметил Максим.

Русские Бонни и Клайд, которых искала вся империя

В одном из хранилищ Тульского госархива есть «Дело о выяснении места пребывания бывшего учителя Екатеринбургской гимназии Василия Обреимова и жены купца Клары Тетюшиновой в уездах Тульской губернии» (Ф. 90. Оп. 1, т. 41. Д. 33507).

Сохранившаяся переписка, документы о розыске и две фотокарточки — все в деле свидетельствует о том, что двум сумасшедшим влюбленным точно удалось сбежать. Расскажем их удивительную историю любви.







В 1869 году Клара Тетюшинова (настоящее имя Глафира), жена видного астраханского купца и заметная фигура в высшем свете Астрахани, познакомилась с молодым, никому не известным выпускником математического факультета Казанского университета Василием Обреимовым. Они безумно влюбились в друг друга.



Клара Тетюшинова — одна из немногих журналисток в царской России, первая женщина — театральный критик в Астрахани.



Василий Обреимов прославился как один из самых видных просветителей своего времени, автор большого числа научных пособий, участник второго состава «Земли и Воли».

Чувства влюбленных были настолько сильными, что муж Тетюшиновой не смог остановить Клару и отпустил ее. Официального развода у супругов не было. Клара была женщиной смелой и решительной, а сила ее протеста устоявшемуся обществу была сильнее того факта, что побег мог полностью уничтожить репутацию и карьеру ее супруга.



Тетюшинова и безумно влюбленный в неё вчерашний студент бросили всё и уехали подальше от Астрахани — на Урал. Клара и Василий прожили гражданским браком в Екатеринбурге несколько лет. Обреимов преподавал в местной мужской гимназии. Тетюшинова занималась просветительской деятельностью, в том числе активно пропагандировала идеи социального равенства среди молодежи.



Вместе Клара и Василий всё больше увлекались революционными в то время социально-демократическими идеями. Всё оборвалось в 1870 году.

Обычный «рабочий» конфликт Василия Ивановича с законоучителем, священником Знаменским перерос в скандал. В знак протеста Обреимов отказался проводить уроки, многие гимназисты поддержали его. Скандал быстро вышел на уровень министров. Политические убеждения и принципиальная гражданская позиция стали для Клары и Василия «обстоятельствами, отягчающими наказание».



После студенческих беспорядков 1871 года в Екатеринбурге, вызванных в том числе и увольнением Обреимова, Клару и Василия как неблагонадежных и потенциально опасных отправили в ссылку в Вятскую губернию. Им удалось бежать только в 1878 году. Затем у героев была насыщенная событиями жизнь: Санкт-Петербург и Киев, участие в тайных обществах и подпольной революционной деятельности, учительская и литературная работа. Но, к сожалению, влюбленные расстались по неизвестной причине и пошли по дороге жизни каждый сам по себе.

«Дело борода»

В архивных делах можно найти удивительные вещи. Сотрудники обнаружили в одном из дел необычное вещественное доказательство — чьи-то волосы.

— Начали изучать документы, и оказалось, что речь идет про драку между двумя священниками. Один у другого вырвал кусок бороды! Клок волос приложили как вещественное доказательство к материалам суда, — рассказал Максим Миленин.

«Улику» специалисты обнаружили совершенно случайно при плановой работе. Волосы упаковали, чтобы их «не поело» время и приложили к делу о драке.

Метрические книги — сокровищницы позабытых имен

Метрическая книга — подобие книги регистрации в современном загсе, в которой записывали всех, кто рождался, женился и умирал. Такие книги вели при церкви, где человек жил.







Их используют для поиска родственников — в архиве хранятся стеллажи метрических книг начиная чуть ли не с XVI века.







Полистать ее любопытно и просто тем, кто увлекается историей, — вас это может даже развлечь. Все дело в именах: каких только не встретишь на страницах!



Полистаем книгу 1911 года, где можно найти сотни причудливых имен.



5 ноября родилась Манефа. Манефа Павловна. Имя переводится с древнеегипетского как «божественное существо».

14 ноября у тульского цехового Петра Грязнова родился младенец, которого назвали Филолог. И жил такой в Туле — Филолог Петрович.

А у тульского мещанина Григория Птицына родилась дочь Клеопатра. Клеопатра Григорьевна.