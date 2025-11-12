В Туле LADA покупают на Рязанке

Мечтаете о новом достойном автомобиле? Вам в «КорсГрупп» на ул. Рязанской, 7!

erid: F7NfYUJCUneTTTy7zyxR

Уже много лет LADA остается символом надежности и доступности, это один из самых популярных брендов на российском рынке. Эти автомобили идеально подходят как для городских поездок, так и для дальних путешествий, обеспечивая комфорт и уверенность на дороге.

Одно из главных преимуществ LADA — надежность.

Каждая модель соответствует всем современным стандартам качества. Линейка бренда в последние годы серьезно расширилась, теперь в ней есть модели под любой запрос: от компактных городских до авто для бизнеса и любителей загородных поездок на дачу с вместительным багажником.

Новинка уже в продаже!

Полный модельный ряд LADA представлен у официального дилера «КорсГрупп» на ул. Рязанской, 7 в Туле. Помимо привычных линеек — Granta, Vesta, Largus, NIVA LEGEND и NIVA Thavel — здесь есть новинка бренда LADA Iskra.

LADA Iskra была представлена совсем недавно, но она уже доступна тулякам. Этот автомобиль оценили многие автоэксперты: несмотря на то, что модель бюджетная, она удивляет практичностью, уверенностью даже на плохих дорогах и понятной управляемостью. Кроме того, LADA Iskra радует современным внешним видом и стильным дизайном салона.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски

У официального дилера LADA на ул. Рязанской, 7 в наличии почти 500 автомобилей бренда различных комплектаций и модификаций кузова.

Они готовы к продаже. Совершить покупку можно за один день.

Как купить LADA выгодно?

Автомобили LADA одни из немногих попадают под программу субсидирования от государства. Она позволяет купить автомобиль с субсидией государства до 40% (по последним данным от Минпромторга. — Прим. авт.). То есть государство фактически оплачивает ваш первый взнос по кредиту*. Остальное вы оформляете по льготной ставке. Это просто и выгодно!

Субсидия от государства доступна сотрудникам медицинских и образовательных организаций, инвалидам любой группы, военнослужащим, мобилизованным и добровольцам, находящимся в зоне СВО, а также их семьям. Но нужно поторопиться! Лимиты Минпромторга на госпрограмму ограничены. Успейте воспользоваться выгодными условиями.

Обменяйте старое авто на новое

Конечно, обновить автомобиль всегда хочется как можно быстрее. Но чтобы продать старую машину, нужно время и силы. «КорсГрупп» позаботился о том, чтобы облегчить вам этот путь.

Официальный дилер LADA на ул. Рязанской, 7 предлагает своим клиентам дополнительную выгоду при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Это может значительно упростить процесс покупки новой машины и сделать его более выгодным.

Купи сейчас — плати потом

На покупку всего модельного ряда LADA доступна рассрочка**. О по­дробных условиях, а также действующих акциях расскажут консультанты дилерского центра.

Выбирая LADA, вы выбираете не просто автомобиль, а надежного спутника на дороге, который будет рядом долгие годы. Приходите в дилерский центр «КорсГрупп» на ул. Рязанской, 7 в Туле, подберите автомобиль и приобретите его на выгодных условиях.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски

Тула, ул. Рязанская, 7.

Тел. 7 (4872) 63-69-14.

korsgroup.lada.ru

*Банк-партнер: АО «Автофинанс банк».

**Рассрочку предоставляет АО «ТУЛААВТОСЕРВИС».

Реклама. АО «ТУЛААВТОСЕРВИС».