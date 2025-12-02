Новогодние мастер-классы для детей в Туле: куда пойти, чтобы провести время с пользой

Новогодняя игрушка «Лошадка»

Зимние вечера — время волшебства и уюта. Представьте, как ребёнок своими руками создает яркую новогоднюю игрушку, которая станет частью семейной традиции! На мастер-классе дети раскрасят деревянную лошадку — яркую, оригинальную и, конечно, волшебную! Добавят новогодних блесток. Сами сделают хвост и гриву из мягкой пряжи. Игрушка будет не только украшением ёлки, но и отличным подарком для близких.

Когда: 6 декабря, 11.00.

Стоимость: 600 рублей.

Кулинарный мас тер-класс «Когда конфеты полезны»

Дети обожают сладости, и они могут быть не только вкусными, но и полезными! На кулинарном мастер-классе ребята приготовят четыре вида полезных конфет с разными вкусами — натуральные, из сухофруктов, орехов и меда. А еще сделают для них красивую коробочку, чтобы подарок был стильным!

Когда: 13 декабря, 11.00.

Стоимость: 750 рублей.

Новогодняя композиция «Снеговики-шалуны»

Дед Мороз и Снегурочка, безусловно, главные звезды Нового года. Но что за зимние праздники без весёлых и озорных снеговиков? Они всегда с нами — помогают с подарками, разносят почту и создают атмосферу настоящего волшебства! На мастер-классе дети соберут собственную команду снеговиков-шалунов! Эта забавная новогодняя композиция на стол добавит настроения и сделает любой уголок дома по-настоящему праздничным.

Когда: 20 декабря, 11.00.

Стоимость: 750 рублей.

Роспись елочных шаров

Нет такого дома, в котором на новогодней елке не было бы шариков! Текстильные, деревянные, стеклянные, но самый красивый шар — тот, который расписал ребенок. Коснуться кисточкой, украсить блестками и почувствовать себя волшебником — вот что ждёт детей на этом мастер-классе! Ребята научатся технике росписи точками и создадут необычные и яркие узоры на стеклянных шарах. А блестки сделают каждый шарик настоящим произведением искусства! Это не только увлекательное занятие, но и отличный способ развить у ребёнка художественные способности.

Когда: 27 декабря, 10.00.

Стоимость: 750 рублей.

Новогодний праздник с подарками

На праздничном представлении детей ждёт встреча с Дедом Морозом, волшебная история и… немного пакостей от хитрой и злой колдуньи! Но не переживайте — детвора обязательно справится! Ведь только вместе можно победить проделки нечисти и вернуть праздник на своё место.

Дети станут частью интерактивной интермедии: помогут Деду Морозу, включатся в настоящую «битву волшебства» и своими силами спасут новогоднее настроение. Много смеха, движения, загадок и неожиданных поворотов сделают этот час незабываемым, а каждый участник получит сладкий подарок!

Когда: 27 декабря, 11.00.

Стоимость: 2000 рублей. Подарок включен в стоимость.

Новогодняя интерактивная программа «Консервируем Новый год»

Новый год — это время чудес, но вот уже на носу и конец праздников. Как сохранить магию этих волшебных дней, чтобы они ещё долго радовали? Есть способ — «законсервировать» Новый год и забрать кусочек с собой!

Детей ждет интерактивная программа с Дедом Морозом и подарками. Вместо обычных сладких угощений каждый получит набор для создания поделки, который точно останется в памяти. А продолжит праздник авторский мастер-класс.

Когда: 3 января, 11.00.

Стоимость: 1500 рублей. Подарок включен в стоимость.

Мастер-класс «Консервируем Новый год»

Мастер-класс — продолжение интерактивной программы. Представьте, что можно запечатлеть весь Новый год и сохранить его в банке! Ребята создадут собственный «снежный шар», заполнив банку яркими новогодними элементами и снежной вуалью. Добавят блёстки, маленькие игрушки, и получится не только красивое, но и необычное украшение! Когда на улице будет холодно, а праздничное настроение утихнет, достаточно будет просто потрясти банку, чтобы снова ощутить волшебство Нового года.

Когда: 3 января, 12.00.

Стоимость: 600 рублей.

Мастер-класс «Вкусная открытка»

Получить открытку всегда приятно, а если она ещё и вкусная, то радость становится больше вдвойне! На мастер-классе дети создадут необычный подарок — сладкую композицию из шоколадных конфет, которую можно подарить другу, учителю или близким. Ребята научатся сочетать цвета, размещать элементы и делать так, чтобы открытка выглядела празднично и аккуратно. Главное — удержаться и не съесть конфетки прямо во время создания!

Когда: 5 января, 12.00.

Стоимость: 600 рублей.

Кулинарный мастер-класс «Школа юного шоколатье»

Шоколад… Как много радости и волшебства в этом слове! На рождественском мастер-классе дети почувствуют себя настоящими шоколатье: откроют секреты любимого лакомства и создадут три шоколадные конфеты в форме лесных шишек — каждая со своим вкусом. Узнают о видах шоколада, добавках и украсят готовые десерты золотым покрытием. Получится не только вкусно, но и очень красиво!

Когда: 6 января, 12.00.

Стоимость: 950 рублей.

Мастер-класс «Рождественские свечи»

Рождественские свечи — это не просто украшение, а символ тепла, уюта и волшебства. Они делают зимние вечера особенно атмосферными! На мастер-классе дети поработают с вощиной — натуральным материалом, из которого легко и интересно делать свечи. Узнают, как ее аккуратно скручивать, подбирать цвета и элементы декора. Создадут три свечи разных форм и размеров, соберут их в композицию и украсят к празднику.

Когда: 7 января, 12.00.

Стоимость: 700 рублей.

Все материалы для мастер-классов уже включены в стоимость. Проведите время ярко и незабываемо: с красивыми поделками, увлеченными детьми и приятными традициями, которые хочется повторять каждый год.

Чтобы участие было ещё доступнее, интеллект-клуб «Высота» подготовил выгодные предложения:

при оплате любых 5 мастер-классов — скидка 5%;

при оплате 7 мастер-классов — скидка 10%;

при посещении всех мероприятий — скидка 15%.

Записывайтесь прямо сейчас — места быстро разбирают, а подготовка к празднику уже началась! Пусть Новый год станет для ребёнка временем вдохновения, а для вас — приятных хлопот и радостных открытий!