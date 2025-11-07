  1. Моя Слобода
IT-образование — старт в успешное будущее! 

Если ребёнок интересуется играми и гаджетами, это точка старта. Главное — создать для него такую среду, где увлечение превратится в навык. А навык — в уверенность.

IT-образование — старт в успешное будущее! 
Чем занять ребенка после школы? Как не ошибиться и найти именно то, что раскроет потенциал сына или дочери? Мы поговорили со Светланой Савиной, директором Компьютерной Академии РУБИКОН, и узнали, какие направления сейчас в тренде и от чего по-настоящему загораются глаза юных гениев.

Как понять, подходит ли ребенку IT? 

✔ Увлекается конструкторами, часто импровизирует, собирая проекты не по инструкции, интересуется, как устроены различные предметы, — возможно, у него инженерный склад ума и ему будет интересна роботоинженерия.

✔ Осваивает новые компьютерные программы и приложения быстрее взрослых — вероятно, его увлечет программирование.

✔ Интересуется, как создаются игры, — попробуйте познакомить его с гейм-дизайном.

✔ Рисует на планшете, монтирует видео — значит, ему может подойти графический дизайн или 3D-моделирование.

Если хотя бы один пункт про вашего ребенка — попробуйте IT-обучение!

 Светлана, какие основные направления обучения вы предлагаете на данный момент? Появились ли за последний год совершенно новые направления или курсы?

— Сегодня в Компьютерной Академии РУБИКОН обучают школьников 7-16 лет актуальным IT-направлениям, без которых сложно представить нашу реальность: программирование, графический и веб-дизайн, 3D-моделирование, робототехника. Также мы запускаем курс подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по информатике, а еще у нас появились группы специально для девочек. Курс называется IT-принцесса и рассчитан на девочек от 9 до 16 лет, влюбленных в цифровое творчество. 

 Какие из направлений являются самыми популярными? 

— Трудно выделить направление, которое более востребовано; все важны и по-своему интересны. У нас обучается более 1300 студентов в год, и все они так или иначе увлечены IT. Некоторые сильны сразу в нескольких дисциплинах, кто-то изначально понимает, что ему больше по душе, и делает упор на этот предмет, а кто-то и вовсе универсал. 

— Предоставляется ли помощь в выборе направления для тех, кто еще не определился?

— Конечно, мы помогаем тем, кто в раздумьях. Беседы с профориентологом, различные виды тестирования — все это мы практикуем в Академии.

— Проводите ли вы пробные уроки или дни открытых дверей, чтобы познакомиться с Академией перед поступлением?

— Каждую неделю мы организуем бесплатные пробные занятия для ребят разных возрастов, на которых они создают игры и работают в графических редакторах. Родители в это время могут познакомиться с Академией, а также узнать про поступление и процесс обучения. В конце пробного урока у них есть возможность посмотреть, что получилось у детей, а ребята, в свою очередь, с радостью делятся впечатлениями и деталями процесса создания проекта.

AAV_0144.jpg

 Как повлияло бурное развитие искусственного интеллекта и нейросетей на ваши учебные программы? Добавили ли вы отдельные модули по работе с ними?

— Мы внедрили работу с нейросетями в программу всех курсов, так как сегодня это необходимый инструмент в работе над любым компьютерным проектом: ИИ помогает в дизайне, программировании, 3D. В создании итоговой презентации по дисциплине также используем нейросеть. Но важно подчеркнуть, что это только инструмент. Нейросеть не может и не должна «учиться» за студента, она лишь помощник. Важный и нужный, но заменимый.

 Назовите главные достижения ваших студентов за этот год. 

— За минувший год наши ребята не только достигли успехов в обучении, но и приняли участие в разных айти-соревнованиях. Для них это бесценный шанс продемонстрировать на практике полученные знания и умения. Студенты направления «программирование» участвовали в ежегодном хакатоне от ТулГУ наравне с учащимися вузов и практикующими айтишниками. Ученики направления «робототехника» выступили на международном чемпионате «Битва роботов». Студенты направления «3D-моделирование» достойно показали себя на всероссийском чемпионате ArtMasters, набрав в полуфинале высший балл.

 Наблюдаете ли вы рост числа абитуриентов по сравнению с предыдущим годом? 

— Каждый год мы наблюдаем прирост студентов, потому что все больше родителей осознают необходимость в обучении IT. Школа на данный момент не дает подобных знаний и навыков. Именно поэтому в Туле у нас уже три подразделения Академии, и на этом останавливаться мы не собираемся!

AAV_0229.jpg

Технологии — это не только будущее, но и настоящее. Помогите ребенку раскрыть талант и найти профессию, которая вдохновляет! Запишитесь на пробное занятие, где ребенок создаст свою первую игру и попробует себя в IT.

Занятия проходят в трёх учебных центрах в Туле:

  • ул. Епифанская, 54,
  • пр. Ленина, 136,
  • ул. Восточная, 13.

dc9dc732-8431-4b9e-826c-830e0845cd85.png

7 ноября, в 17:56
