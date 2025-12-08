  1. Моя Слобода
  Чем заняться школьникам на новогодних каникулах?
Чем заняться школьникам на новогодних каникулах?

Выполнить поручения сказочных персонажей и спасти Новый год!

Чем заняться школьникам на новогодних каникулах?
erid: F7NfYUJCUneTTxdHT7A3

Что общего между Бабой-ягой и Волан-де-Мортом? Эти и другие сказочные персонажи соберутся на новогодних каникулах в Зимнем лагере Академии ТОП. В ходе тематической программы дети станут членами секретной организации — Международного сказочного бюро. Они будут помогать волшебным героям спасать праздник с помощью ИТ-навыков.

Что будет в Зимнем лагере?

Отбор в сказочное бюро

У ребят будет пробный день, чтобы показать готовность к этой миссии. Детям предстоит создать сайт-визитку в Tilda на новогоднюю тему. Готовые работы рассмотрит Департамент сказочных дел. Задание продемонстрирует, насколько ребята добрые, справедливые и хорошо ли знают сказки.

Первое задание — трехмерные предметы

Глава Департамента — Баба-яга — прислала письмо с описанием задач. Первая из них: создать 3D-модели волшебных предметов в MagicaVoxel. Воксельные элементы помогут продвинуться в расследовании, чтобы раскрыть заговор против Нового года.

Ребрендинг образа Бабы-яги: концепт-арт

Работа под прикрытием требует маскировки. Бабе-яге пора сменить имидж. К этому делу подключается искусственный интеллект. Дети узнают, что такое концепт-арт. Научатся писать промпт, выдающий точный результат. Освоят нейросети для генерации изображений. Познакомятся с базовыми функциями графического редактора Figma. Создадут брендбук и фирменный стиль одежды для Бабы-яги и ее агентов.

Елочные игрушки: своими руками или на 3D-принтере

Чтобы спасти любимый праздник, ребятам нужно освоить обе техники. Традиционный способ — создание елочной игрушки из ваты, папье-маше и других материалов. Метод на основе современных технологий — проектирование игрушки в Tinkercad и 3D-печать модели.

IMAGE 2025-12-04 15:28:32.jpg

Стикеры для мессенджера

Как поддержать сказочных персонажей? Сделать для них стикеры! Дети узнают, как подготовить эскизы и усовершенствовать их в графическом редакторе GIMP. Научатся писать промпты для генерации стикеров по эскизам. Изучат онлайн-сервисы для доработки: удаления фона, добавления текста. Загрузят готовые стикеры в Telegram и смогут в дальнейшем редактировать их с помощью StickerBot.

Разработка компьютерной игры

Решено. Глава Департамента сказочных дел сразится со злодеем, который задумал кражу Нового года. Финальное задание — сделать игру на тему «Баба-яга против Волан-де-Морта». Ребята освоят Construct 3 — инструмент для создания 2D- и 3D-игр.

Что дает Зимний лагерь?

Программа лагеря объединяет сторителлинг и ИТ-практику. Дети примут участие в захватывающем праздничном сюжете. В игровой форме освоят инструменты для веб-дизайна, 3D-моделирования, генерации изображений, обработки графики и разработки игр. Станут авторами собственных проектов и получат опыт командной работы. Это развивающий досуг для ребенка под руководством профессионалов.

Место проведения

Мы проводим зимние каникулы в сердце города — на территории уникального креативного кластера «Октава». Это не просто учебный класс, а целый мир технологий и творчества, где все создано для вдохновения и безопасности ваших детей.

  • Огороженная и охраняемая территория. Мы гарантируем полную безопасность и контролируемое пребывание детей.
  • Атмосфера инноваций. «Октава» — это современное пространство, где царит дух изобретательства. Здесь ребенок попадает в среду, которая сама по себе мотивирует творить и исследовать.
  • Идеальные условия для погружения. Оснащенные аудитории Академии и современная среда кластера создают пространство, где дети полностью погружаются в процесс, совмещая получение знаний с яркими впечатлениями.

Время и даты:

Зимний лагерь продлится пять дней  с 5 по 10 января (7 января выходной)  по адресу Центральный переулок, 18, с 10.00 до 14.00.

Приглашаются мальчики и девочки от 7 до 14 лет. Запишитесь на бесплатный пробный день. Пусть новогодние каникулы принесут максимум пользы и приятных эмоций вашему ребенку.

25cf01e8-425e-4f6c-9f79-db0468ada20f.png

Компьютерная Академия ТОП — крупнейшая международная экосистема ИТ-образования для детей и взрослых. Более чем в 230 кампусах по всей стране и в онлайн-формате здесь обучают по 80+ направлениям: от программирования и робототехники до кибербезопасности и дизайна.

 

Подробности и бронирование места в группе:

Количество мест в программе ограничено! Успейте забронировать место в группе!

Реклама. АНО ДПО «Академия ТОП» филиал «Академия ТОП Тула».

вчера, в 10:38
Чистовик. Парализованная после инсульта тулячка сумела начать жизнь заново
Чистовик. Парализованная после инсульта тулячка сумела начать жизнь заново
Туляки заняли все призовые места в финале Оружейной лиги КВН
Туляки заняли все призовые места в финале Оружейной лиги КВН
