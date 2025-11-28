Стратегия праздничного преображения: ваш чек-лист процедур на декабрь

Пока город зажигает огни, а в воздухе витает запах мандаринов и ожидание чуда, самое время подарить главный подарок себе – безупречное сияние. Как создать его без суеты и в сжатые сроки?

Доверьтесь профессионалам Клиники Елены Черных.

Myslo разработал стратегию преображения, которая превратит подготовку в праздник, а ваше отражение в зеркале – в самый яркий новогодний сюрприз.

Неделя 1-я: фундамент сияния (1-7 декабря)

Фотоомоложение аппаратом Inmode с насадкой Lumecca

Lumecca – инновационная IPL-технология, направленная на омоложение, выравнивание цвета кожи, удаление сосудистых патологий, пигментных пятен, улучшение текстуры кожи. Взаимодействие света, излучаемого аппаратом, с меланином позволяет устранить участки, на которых нарушена пигментация. В результате ускоряется синтез коллагена, проявляется эффект подтяжки, разглаживаются мелкие морщинки и сужаются поры. Кожа становится гладкой, подтянутой и упругой, приобретает «сатиновую» текстуру.

Биоревитализация – процедура инъекционного введения гиалуроновой кислоты под кожу, которая создает эффект увлажнения за счет притягивания и связывания молекул воды. Процедура направлена на активное увлажнение, разглаживание морщин, устранение следов постакне и общее улучшение состояния кожи.

Неделя 2-я: фокус на лицо (8-14 декабря)

Ботулинотерапия

Популярная инъекционная процедура для омоложения лица. Она эффективно борется с мимическими морщинами, асимметрией черт лица из-за гипертонуса мышц, птозом тканей и другими эстетическими несовершенствами. В целевые зоны вводят препарат ботулотоксина, который временно расслабляет мышцы и разглаживает кожу. Новых морщин в зоне введения препарата в период его действия не появляется.

Чаще всего корректируют:

лоб и переносицу;

углы губ;

область по бокам от губ.

Неделя 3-я: кожа – шелк (15-21 декабря)

Начать работу над преображением лучше с помощью ультразвука, который шикарно подготовит кожу к дальнейшим процедурам. SKINOVA PRO на аппарате LDM MED совершает омоложение на клеточном уровне. 19 уникальных программ с разными комбинациями ультразвука позволяют подобрать идеальное решение для любой проблемы, воздействуя на все слои кожи. Теперь каждая клетка кожи сможет работать на максимум – пропускать питательные вещества, активно обновляться и восстанавливаться.

Неделя 4-я: финальные штрихи (22-28 декабря)

HYDRAFACIAL – омоложение, увлажнение и очищение в одной процедуре!

Уникальность метода – в тройном синергичном воздействии на каждом этапе процедуры запатентованными насадками HydroPeel, уникальными мультифункциональными сыворотками HydraFacial и вакуумом. В комплексе они оказывают стимулирующее воздействие на разных тканевых уровнях, и каждый следующий этап усиливает действие предыдущего.

Это комплексный подход для здоровья кожи, позволивший объединить 5 полноценных процедур в одной: микрошлифовка, химический пилинг, глубокое очищение и лечение, интенсивное увлажнение и антиоксидантная терапия, лимфодренажный массаж.

Не откладывайте волшебство на последний момент! Составьте вместе с профессионалами клиники Черных персональную стратегию преображения. Встретьте Новый год в образе самой ослепительной версии себя – уверенной, сияющей и неотразимой!

