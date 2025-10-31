Стеклянные мосты, блюда из насекомых и дома-деревья: все, что нужно знать о поездке в Китай

Владелица турагентства рассказала Myslo, во сколько обойдется поездка, какие документы нужно оформить и что обязательно стоит посмотреть в Поднебесной.

Фото Алексея Пирязева, Екатерины Чирковой и Елены Черновой.

У путешественников теперь только и разговоров, что о Китае. Многие годами грезят увидеть неоновые небоскребы Пекина, покормить панду и взойти на Великую Китайскую стену. Удивим вас, но съездить в Поднебесную не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

О том, с чего начать подготовку к путешествию, как все предусмотреть, чтобы не заблудиться в китайском чудном мире, и сколько денег отложить для поездки, нам рассказала основатель турагентства TRAVEL TOGETHER Екатерина Чиркова. Ей точно можно верить: она самостоятельно объездила 11 стран и побывала в 44 городах.



Екатерина Чиркова, основатель турагентства TRAVEL TOGETHER.

Собираем документы

Китай и Россия на данный момент тесно дружат как в экономической сфере, так и в сфере культуры и туризма. Для въезда в Поднебесную визы россиянам не пригодятся вплоть до 14 сентября 2026 года. Пребывать туристам в стране без визы можно будет до 30 дней.

— Для въезда в Китайскую Народную Республику нужен загранпаспорт сроком действия не менее 6 месяцев с даты въезда в страну. Несовершеннолетним нужен собственный паспорт (ребенок, вписанный в паспорт родителей, — нельзя). Еще важно собрать все документы, которые подтверждают цель вашей поездки: бронирование отелей, билеты, оплата путевок и все, что у вас есть, — рассказывает Екатерина.

Летний дворец в Пекине. Фото Елены Черновой.

Во сколько обойдется поездка?

Если вы едете в Китай поваляться на пляже, то вам стоит рассмотреть остров Хайнань — цены на путевки будут зависеть от сезона. Екатерина рассказала о том, сколько приблизительно будет стоить путевка на двоих человек на 7 ночей:

— Ехать зимой, когда в Хайнане достаточно прохладно, дешевле всего: стоимость тура с прямым перелетом будет стоить от 155 000 рублей. Осенью и весной, когда на острове пик сезона, путевки вам обойдутся от 180 000 рублей, — говорит Екатерина.

Съездить вдвоем в Пекин и Шанхай на неделю будет стоить от 200 000 рублей.



Фото Алексея Пирязева.

Отметим, что туроператоры предлагают множество самых разных экскурсионных программ, где вы сможете посетить сразу несколько городов и осмотреть самые главные достопримечательности страны. Для активного отдыха это самые классные варианты.

Сколько денег брать с собой?

— В Китай обязательно нужно взять достаточное количество наличных — на карты в этой стране рассчитывать на стоит, — предупреждает Екатерина Чиркова. — И лучше сразу поменять всё в банке на юани.

Сколько брать с собой, зависит от ваших приоритетов: кто-то лучше сэкономит на еде, но побывает во множестве разных мест и увидит десятки достопримечательностей, а кто-то, наоборот, предпочитает потратиться на топовые рестораны и отель.



Отель на китайском острове Хайнань.

Рассмотрим главные статьи расходов. Для удобства всё перевели в рубли.

Проезд на общественном транспорте будет стоить от 30 до 100 рублей. На такси вы потратите больше, но ненамного: в среднем поездка на такси по острову Хайнань будет стоить около 500 рублей.

будет стоить от 30 до 100 рублей. На такси вы потратите больше, но ненамного: в среднем поездка на такси по острову Хайнань будет стоить около 500 рублей. Поесть в кафе или ресторане одному человеку можно до 1000 рублей. Уличная еда стоит дешевле всего: на рынках можно пообедать и до 500 рублей. Также в Китае есть сети недорогих супермаркетов — 7Eleven и Family Market. Поход в дорогой ресторан вам обойдется от 3000 рублей.

в кафе или ресторане одному человеку можно до 1000 рублей. Уличная еда стоит дешевле всего: на рынках можно пообедать и до 500 рублей. Также в Китае есть сети недорогих супермаркетов — 7Eleven и Family Market. Поход в дорогой ресторан вам обойдется от 3000 рублей. Экскурсии в самые популярные локации будут стоить от 2500 рублей на человека.



Уличная еда в Китае. Фото Елены Черновой.

Дешевле брать путевку или лететь самому?

Екатерина уверяет, что самостоятельный перелет обойдется дороже, чем путевка от туроператора, а выгодные туры можно найти как с прямыми рейсами, так и пересадками:

— Покупать билеты и проживание по отдельности почти всегда дороже, если только у вас нет накопленных миль или бонусов. Свой отпуск в Китае я запланировала на декабрь и, конечно, тоже искала самые выгодные варианты. Неизменный вывод: путёвка от турагентства обходится дешевле. Главное, знать, где искать: по любому направлению есть надёжные туроператоры.

Как в Китае оставаться на связи?

Учтите, что в этой стране не работают привычные для нас мессенджеры.

— Самый простой способ быть в сети — оформить виртуальную eSIM, — считает Екатерина. — Благодаря ей вы сможете пользоваться всеми приложениями для связи.

Есть еще два варианта: подключиться к роумингу, но тогда вам придётся пользоваться несколькими VPN, или взять роутер в отеле, но без VPN вы никуда зайти не сможете.

Чем вас удивит Китай?

По словам Екатерины Чирковой, самое необычное для русского человека в Китае — это еда.

— Обязательно нужно попробовать утку по-пекински! А вот к насекомым и тофу отнеситесь с осторожностью — можно сильно отравиться. Вы удивитесь, но коронное блюдо в Китае — пельмени. Они могут быть с мясом, рыбой и овощами. В отличие от наших русских, их подают с соевым соусом.



Утка по-пекински. Фото Елены Черновой.

Во многих китайских ресторанах столы оборудованы вращающейся столешницей. На неё ставятся все заказанные блюда, что создаёт атмосферу общего застолья и позволяет каждому гостю дотянуться до любого деликатеса.

Основатель клуба «Ходи, Тула» Елена Чернова недавно вернулась из Китая и поспешила поделиться с нами своими впечатлениями:

Елена Чернова — В Китае очень острая еда. Там много фруктов и овощей, которых у нас нет, например дуриан — вкуснейший фрукт, но когда его чистишь, запах идет тошнотворный! Мосты и дороги в Китае поражают воображение своими размерами: они огромные и многоярусные! А еще на улицах в этой стране столько мопедов, мотоциклов и велосипедов, что порой очень страшно переходить дорогу. А на некоторых улицах лучше вообще не ходить пешком — могут запросто сбить!



Фото Алексея Пирязева.

Как общаться с китайцами?

В туристических местах, например в Хайнани, много вывесок и надписей на русском. Кафе могут называться «У Димы», «У Лики». В заведениях есть меню на русском. Но объясниться по-русски с китайцем у вас не выйдет — лучше подготовить переводчик. На материковой части с китайцами общаться еще сложнее — здесь практически не используют английский язык.

Какие достопримечательности стоит посмотреть в Поднебесной?

Расскажем про культурные объекты самого популярного направления среди туристов — острова Хайнань.

— В первую очередь стоит посетить парк Наньшань, — советует Екатерина Чиркова. — Это большой туристический комплекс, который помогает проникнуться и погрузиться в культуру страны. В парках Янода и Ялувань вас ждут красивые джунгли и большие стеклянные мосты на огромной высоте! Для любителей красивых фото обязательна к посещению локация с розовым песком — сейчас это настоящий центр притяжения туристов! Еще в Китае очень много необычных построек: дома-деревья, торговый центр «Ананас», остров Феникс.



Фото Елены Черновой из Хайнани.

Конечно, приехать в Китай и не пройтись по Великой стене — огромное упущение.



Великая стена. Фото Елены Черновой.

— Больше всего мне запомнилась Китайская стена в Пекине, — рассказывает Елена Чернова. — Как нам сказали, кто дойдёт до крайней точки — тот герой. И это было невероятное испытание! Я развернула там флаг своей организации «Ходи, Тула», для меня это было очень символично!

Ещё одно впечатляющее место — Летний дворец. Он очень красивый, и что важно, попасть туда может любой без записи, в отличие от многих музеев. Это нужно иметь в виду туристам! Там молодежь наряжается: девушки надевают красивые платья, делают красивую прическу и везде фотографируются. Они похожи на принцесс из сказочной страны!

Архитектура очень необычная для нас: крыши домов имеют особый изгиб. Здесь всё продумано и выглядит красиво.



Фото Елены Черновой из Ухани.



Летний дворец в Пекине. Фото Елены Черновой.