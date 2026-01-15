Крещенские купания: как подготовиться, можно ли купать в проруби детей и что об этом думает церковь

Крещение Господне для христиан один из главных праздников. Канун этого дня для многих неразрывно связан с традицией – окунаться в купель.

В этом году в Тульской области организуют 36 мест для крещенских купаний. Полный перечень их опубликован на Myslo. Мы выяснили, что об этом думают священнослужители и как окунаться в прорубь безопасно.

Народная традиция

Максим Троеглазов, руководитель пресс-службы Тульской епархии, рассказал о связи купаний с церковным праздником:

Максим Троеглазов – 19 января для православных христиан день, когда Господь отправился на реку Иордань и принял крещение. Накануне и в этот день в храмах проходят божественные литургии, по окончании которых совершается обряд освящения воды. Её прихожане набирают, чтобы пить или окроплять свои дома. Купания же – это не про церковь, это просто народная традиция. Церковь их не запрещает, но и не благословляет. Потому что к религиозным обрядам они не имеют никакого отношения. К моржеванию, к закаливанию для здоровья я отношусь хорошо. Но!



«Смыть» грехи, окунаясь в ледяную прорубь, невозможно. Я считаю, что погружать пятую точку в святую воду – это не есть хорошо.

Чтобы очиститься от грехов, лучше сходить в церковь, а не лезть в ледяную воду, рискуя получить обморожение или инсульт.

Рекомендации врача

О том, как окунуться в прорубь и не нанести вред здоровью, рассказала Мария Морозова, врач бригады скорой медицинской помощи Тульского центра медицины катастроф.

Мария Морозова – Самое главное правило: окунаться только в специально оборудованные проруби под присмотром спасателей. Раздеваться нужно постепенно, чтобы организм привыкал к холоду. Сначала следует снять верхнюю одежду, затем раздеться по пояс, в последнюю очередь – разуться и немного постоять на снегу. Сделать легкую разминку, например махи руками, приседания, пробежаться на месте.

Не стоит идти к проруби босиком, лучше использовать удобную, легко снимаемую теплую обувь или шерстяные носки. Можно выбрать резиновые нескользящие тапочки.

Входить в воду нужно осторожно и пробыть в ней не более двух минут.

Нельзя нырять в прорубь с головой, так как это может вызвать рефлекторный спазм сосудов головного мозга.

И также нельзя нырять вниз головой – «рыбкой».

Выйдя из проруби, необходимо быстро растереться махровым полотенцем, надеть шапку, теплые сухие носки и удобную обувь. Уйти в теплое помещение и выпить там теплый чай или компот. Ни в коем случае нельзя растираться снегом, так как это дополнительно травмирует уже уязвимую к холоду кожу.

Нельзя пить алкоголь, так как он вызывает расширение сосудов и создает иллюзию согревания тела. На самом деле тело в этом случае быстрее расстается с теплом. А также теряется порог, когда человек чувствует, что уже начинает переохлаждаться.

Стоит воздержаться от ныряния в прорубь пожилым, детям, беременным, людям с простудой, острым отитом, острым гайморитом, астмой и хронической обструктивной болезнью лёгких, а также если недавно перенесли инфаркт или инсульт.

Категорически запрещено купание в холодной воде зимой, в крещенские морозы, детям до 7 лет: у них несовершенный механизм терморегуляции и иммунитет еще до конца не сформирован.

Но и детей старше 7 лет сразу знакомить с холодной водой в Крещение не рекомендуется. Лучше сначала подготовить их к этому закаливанием.



Что говорят туляки?

Холодное время года для некоторых туляков – долгожданный купальный сезон. Например, для участников сообщества «Тульский моржедвиж». Идея его создания принадлежит тулячке Виктории Буравцовой:

Виктория Буравцова – Моржеванием, купанием в холодной воде увлеклась пять лет назад. Привлек яркий контраст: сильный холод, а потом мощный прилив тепла, ясности и энергии. Окунание в ледяную воду даёт устойчивое ощущение бодрости и внутренней силы, и хочется к этому состоянию возвращаться снова и снова. К крещенским купаниям отношусь с уважением, но спокойно и без ажиотажа. Для меня важно, чтобы это было осознанно и безопасно, а не разовое «геройство» ради традиции или красивых фото.

Советы тем, кто решил окунуться в проруби:

Не пить алкоголь, поесть за 1,5-2 часа до купания. Не лезть в воду при плохом самочув­ствии и не окунаться в одиночку.

Заранее приготовить большое полотенце, шапку, перчатки, тёплые носки/обувь, сухое бельё и тёплые вещи.

Заходить спокойно, не задерживать дыхание, дышать ровно, без криков, в воде быть 5-20 секунд, не дольше.

После выхода на берег сразу вытереться насухо и переодеться, активно подвигаться, выпить тёплый и сладкий чай.

Григорий Калюжный – Давно дружу со спортом, занимаюсь бегом. Привычная одежда для пробежки – шорты и майка большую часть года. В конце 2024 года в Туле участвовал в Забеге Дедов Морозов в одних шортах. В этом декабре пробежал забег Дедов Морозов в костюме самурая босиком.

Весной 2020 года, когда началась пандемия, впервые окунулся в купель. А уже в 2021-м – в Крещенскую прорубь. Теперь это традиция. В позапрошлом году узнал о сообществе моржей и решил присоединиться. Плаваю в холодной воде с осени в Оке и Воронке.

К первому окунанию надо заранее готовить организм – принимать холодный душ. Начинать от более теплого и заканчивать холодным. Время под холодным душем постепенно увеличивать, хотя бы до минуты. Получилось лечь в холодную ванну – это будет вообще здорово! Можно съездить предварительно в любую купель. На самом деле, вариантов закалки много. Главное – делать это постепенно и слушать свой организм.

Благодаря моржеванию я практически перестал болеть, да и ковид в 2020-м перенес за три дня. Главное – активный образ жизни и позитивный настрой, ну и хорошие люди рядом.