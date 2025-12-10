Как помогают семьям с детьми-инвалидами в Тульской области

Фото их архива героев публикации и freepik.com.

История семьи Фроловых доказывает: особенности здоровья – не приговор, а старт для усиленного развития. Помощь государ­ства в этом тоже важна,

с ней можно реализовать больше возможностей.

Анастасия Фролова – пример понимающей и принимающей матери. Её сын, 10-летний Марк Фролов, – ребенок с ОВЗ, но это не мешает ему добиваться спортивных наград и заниматься цирковой гимнастикой.

– Ребенок развивался нормально примерно до года, никто не мог подумать, что с ним что-то не так. Единственное – он плохо засыпал и гулил, как большинство детей. В два года мы записали Марка на занятия по раннему развитию. И вот когда мы пришли в центр заниматься, я поняла, что мой сын сильно отличается от остальных детей. Он не слушал инст­рукции преподавателя, не сидел с другими ребятами, не играл и постоянно убегал. Педагог не могла с ним справиться. Потом нас «обрадовала» нев­ролог. Мы надеялись, что это ошибка, что скоро все пройдет. Но этого не случилось.

На детской площадке тоже начались сложности. Другие мамы не понимали поведения Марка, сторонились нас. Постепенно социальные контакты начали сокращаться.

В три года сын пошел в дет­ский сад для детей с задержкой психического развития. Я понимала: в обычном саду ему будет очень сложно. Трудности были и в этом саду: Марку было тяжело сидеть на занятиях, он кусал воспитателей, продуктивная деятельность не шла. В центре «Помощь» помогали выстраивать его поведение.

Мы научились подстраиваться под разные ситуации. Потом был волнительный период перед школой. Я понимала, что Марк может учиться по обычной программе, но с особыми условиями. Мне посчастливилось записать сына в ресурсный класс в ЦО № 8. Первый год он учился с тьютором. Сейчас он в третьем классе, учится по обычной программе с другими ребятами.

Помимо школы, мы уже несколько лет ходим на занятия в Тульский областной центр реа­билитации инвалидов на ул. Пузакова, 36. У Марка замечательный логопед, который помогает наладить ему речь.

Также раз в год мы ездим в лагерь в «Шахтер». Там Марк учится социализации и ходит на занятия. Раньше поездки давались тяжело: он почти никуда не хотел идти, но в последний раз всё было очень продуктивно. Поездки очень важны для таких детей. Например, мы побывали на Куликовом поле, и Марк начал интересоваться историей.

Мы стараемся делать все для развития. Четыре года назад Марк начал заниматься плаванием в Центре адаптивного спорта.

В этом году он занял третье место в областных соревнованиях. Это очень почетно!

Нам очень помогает государственная поддержка. Это и денежные выплаты, и бесплатные занятия. Марк ходит на гимнастику в Центр циркового искусства, и благодаря гранту «Всестороннее развитие детей и молодежи через цирковое искусство» все занятия он посещает бесплатно. Год назад сын впервые выступил со своим номером на конкурсе, где для него сделали специальную номинацию. Такие занятия учат его слушать тренера, повышают выносливость, дают мотивацию и тренируют силу воли.

Также мы получили от государства земельный участок недалеко от города.

Мой ребёнок относится к категории детей, которым необходима постоянная физическая нагрузка.

Для многих детей с ОВЗ активная жизнь – ключ к развитию. Хорошо, что у нас в городе для этого есть все условия.

Какую поддержку могут получить семьи с детьми-инвалидами в Тульской области

Предусмотрен ряд финансовых выплат:

2765 рублей – ежемесячная денежная выплата на каждого ребенка-инвалида одинокому родителю, воспитывающему ребенка-инвалида и проживающему совместно с ним;

Адресная социальная помощь:

На проведение ремонтных и восстановительных работ жилых помещений. Сумма рассчитывается в размере сметной стоимости проведенных работ, но до 129 840 рублей. Мера поддержки предоставляется: неработающему родителю, одиноко воспитывающему ребенка-инвалида до 18 лет, либо инвалидов I или II группы в возрасте до 23 лет, которые обучаются в образовательных учреждениях (с учетом дохода).

Семьям с детьми-инвалидами предоставляются в собственность бесплатно земельные участки для ИЖС, ведения личного подсобного хозяйства или садоводства. Взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно гражданам, воспитывающим ребенка-инвалида (детей-инвалидов), с 1 января 2025 года предусмотрена единовременная денежная выплата на улучшение жилищных условий в размере 200 тысяч рублей.

Узнать больше о центре «Мои возможности» для инвалидов можно по тел. 8 800 200-52-26 и ВКонтакте.

Для удобства семей с детьми создан онлайн-сервис «Семья 71», где представлены меры поддержки для всех категорий семей. На сайте можно изучить информацию об интересующей мере.

Заявление о назначении мер социальной поддержки можно подать через региональный портал госуслуг в любом отделении МФЦ и УСЗН. Получить консультации о назначении и порядке выплат можно по телефону горячей линии семейного МФЦ «Мой семейный центр» – 129.