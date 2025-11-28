Как помогают родителям-студентам в Тульской области

Как совмещать работу и учебу? Поддерживают ли педагоги мам-студенток? И чем помогает государство молодым родителям? Об этом и другом – в материале Myslo.

Фото из архива героев публикации.

«Всегда считала: чем моложе мама, тем лучше»

Дарья Давыдова – студентка по­следнего курса Тульского колледжа строительства и отраслевых технологий. Она получает образование по специальности «гостиничное дело» и воспитывает полугодовалого сына.

– Мы с мужем вместе уже давно. Все было как в фильмах: познакомились на улице, начали общаться, потом общение переросло в отношения, а затем – в семью. Решение родить ребенка было обдуманным. У меня не было младших братьев и сестер, а я так хотела заниматься с ребенком, дарить подарки, ухаживать, учить чему-то и развиваться вместе! Мой муж был готов стать папой и морально, и финансово. Мы совпали в желании стать родителями. Я была этому рада, потому что уверена: чем моложе мама, тем ей проще восстановиться после родов. Учиться я не бросила. В колледже пошли мне навстречу и перевели на индивидуальный график. Я выполняю задания и сдаю.

Еще один вид помощи, который важен мамам-студенткам, – денежные выплаты. Я получала пособия по беременности и родам как студентка, они были очень кстати. Денежная помощь от государства снижает уровень стресса у молодых родителей, которые зачастую живут на стипендию и подработки.

«Совмещать учебу и родительство легко, если рядом близкие»

Лусинэ Ибрагимова – будущий учитель музыки. Она учится в ТГПУ им. Л. Н. Толстого. Её сыну Руслану сейчас 9 месяцев.

– Мой муж тоже студент ТГПУ. Мы познакомились много лет назад в компании общих друзей и полюбили друг друга. Мы оба любим детей и давно планировали семью, быт, придумали даже имя ребенку. Наше решение стать родителями поддержали близкие.

Я поступала в университет уже в положении. Беременность была сложной, поэтому пары порой приходилось пропускать, педагоги понимали и помогали. Я оформила индивидуальный график обучения. Перед Новым годом ушла в декретный отпуск, в феврале родила, а с сентября вернулась на учебу. Сейчас у меня тоже индивидуальный график, и все преподаватели подписали его без проблем.

Моя мама или свекровь приезжают посидеть с внуком. Муж занимается сыном, если приезжает домой с работы раньше, чем я с учебы. Вместе мы справляемся.

Я получаю много выплат: и те, которые полагаются всем мамам, и те, что предназначены только для студенток. Университет оплатил декрет, мне и мужу всегда одобряют материальную помощь, которую студент может получить четыре раза в год. Это большое подспорье в жизни молодой семьи!

«Стать мамой в 19 лет – это не рано»

Студентка ТулГУ Елизавета Лестьева учится на педиатра.

– Мы с мужем поженились, когда мне было 18, в 19 я стала мамой в первый раз. И я не считаю, что это рано. В 20 у меня родился второй сын, а в 23 – третий. Многие спрашивают меня, как я все успеваю. Совмещать учебу и родительство действительно сложно. Детям нужно уделять время, а не просто забирать их из садика и заниматься своими делами дома. И это не говоря про периоды, когда ребята болеют.

Учеба тоже требует вовлеченности. На помощь приходит моя семья – мама, папа, братья и сестры. Благодаря им у меня все и получается!

Финансовая помощь от государ­ства важна. Мне компенсируют плату за обучение в вузе, это большие деньги. Такую помощь многодетным мамам ввели только в этом году, и она пришлась нам очень кстати.

Как помогают родителям-студентам

50 000 рублей – единовременная выплата при рождении ребенка в семье, в которой один из родителей – студент очной формы обучения в профессиональной образовательной организации или вузе. Назначается при условии регистрации рождения ребенка на территории Тульской области.

4000 рублей – ежемесячная выплата на ребенка с рождения до трех лет родителям – гражданам РФ, являющимся студентами очной формы обучения в профессиональной образовательной организации или вузе, расположенных в Тульской области. Ребенок должен быть зарегистрирован по месту жительства в Тульской области. Выплата предоставляется семьям со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, не получающим ежемесячную выплату на каждого ребенка до трех лет в соответствии с Законом «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

Дополнительные меры социальной поддержки, направленные на повышение рождаемости в Тульской области:

Прокат предметов первой необходимости для новорожденных. Предоставляется семьям с детьми в возрасте до 1,5 года, где один или оба супруга обучаются по очной или заочной форме обучения и постоянно проживают в Тульской области.

Ежемесячная денежная компенсация за наем одного жилого помещения молодой семье, проживающей в Тульской области:

– при рождении с 1 января 2025 года первого ребенка до дня исполнения ребенку трех лет – в размере 50% фактических расходов по договору найма, но не более 15 тысяч рублей;

– при рождении с 1 января 2025 года второго и последующих детей до трехлетия младшего ребенка – в размере 75% фактиче­ских расходов по договору найма, но не более 30 тысяч рублей.

Ежемесячная компенсация предоставляется при условии отсутствия у супругов либо единственного родителя в соб­ственности жилого помещения, пригодного к проживанию в населенном пункте по месту найма жилого помещения.

150 000 рублей – единовременная выплата женщине, вставшей на учет по беременности в медицинской организации начиная с 1 января 2025 года и обучающейся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях, профессиональных организациях по образовательным программам среднего профессионального образования или в вузах, а также по программам профессионального обучения, за исключением программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих.

Право на получение единовременной денежной выплаты начиная с 1 января 2025 года имеет женщина при одновременном соблюдении ею следующих условий (на день обращения за получением единовременной денежной выплаты):

является гражданином Российской Федерации;

постоянно проживает на территории Тульской области;

обучается в организациях, расположенных на территории Тульской области (либо находится в академическом отпуске);

состоит на учете по беременности в медицинской организации, расположенной на территории Тульской области;

срок беременности составляет не менее 12 недель.

Единовременная денежная выплата не предоставляется при обращении за ней после родоразрешения.

Оплата стоимости обучения при получении первого высшего образования соответствующего уровня в очной форме в государственных образовательных организациях высшего образования или их филиалах, осуществляющих деятельность в Тульской области, – многодетным родителям-студентам в возрасте до 35 лет включительно, проживающим на территории Тульской области.

Предоставляется студентам в соответствии с договором об оказании платных образовательных услуг за учебный год (семестр) при условии его окончания без академических задолженностей:

на протяжении всего периода обучения – зачисленным на обучение в 2025 и 2026 годах;

с 1 сентября 2025 года до окончания обучения – зачисленным на обучение до 2025 года.

Молодые семьи, а также семьи, где один из родителей – студент, могут бесплатно воспользоваться услугой по кратковременному присмотру и уходу за детьми.

Информацию о мерах поддержки можно найти на сайте «Семья 71».

Заявления о назначении мер социальной поддержки можно подать в электронном виде через региональный портал «Госуслуги», в любом отделении МФЦ и УСЗН.

Консультации о назначении и порядке выплат можно получить на горячей линии семейного МФЦ «Мой семейный центр» – тел. 129.