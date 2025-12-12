  1. Моя Слобода
  Как молодые родители могут получить вещи для малыша бесплатно
Как молодые родители могут получить вещи для малыша бесплатно

Рассказываем, кто может воспользоваться мерой поддержки.

Фото из архива героев публикации и Дмитрия Дзюбина.

Прокат работает в Туле чуть больше полугода. Проект оказался очень востребованным среди туляков: его услугами воспользовалось более 500 семей.

Курирует пункт проката «Мой семейный центр». Здесь не только подбирают вещи, но и оказывают поддержку молодым мамам и папам.

9e8206b5-0909-4c27-8c17-8b90606b6f7c.jpg

Эвелина Шубинская, директор ГУ ТО СМФЦ «Мой семейный центр»:

 – Механизм работы такой: семьи могут временно (на срок до 1 года) бесплатно взять в пользование необходимые предметы для малышей. 
В случае необходимости возможно продление договора: например, кроватка может находиться у семьи до трех лет, пока малыш растет. 

Вещи из проката можно забрать самостоятельно, но если семья живет далеко и приехать ей сложно, мы можем организовать доставку 
в муниципалитет.

Что можно взять напрокат?

В пункте проката собрано то, что необходимо новорожденному, и ассортимент предметов очень внушительный – всего 16 позиций:

  • Коляски: от классических колясок для новорожденных до многофункциональных колясок-трансформеров, включая модели для близнецов, а также удобные прогулочные коляски. 
  • Мебель для сна и отдыха: кроватки с матрасом, манежи и шезлонги, создающие безопасное и комфортное пространст­во для малыша. 
  • Аксессуары для кормления и развития: детские стулья для кормления и ходунки, облегчающие процесс кормления и способствующие развитию самостоятельности ребенка. 
  • Средства для купания: ванночки, делающие водные процедуры безопасными и приятными. 
  • Безопасность в дороге: автолюльки и автокресла, обеспечивающие максимальную защиту ребенка во время поездок. 

По словам специалистов, чаще всего семьи обращаются в прокат за прогулочными колясками, автокреслами, шезлонгами, видеонянями и ходунками.

 

Кто может воспользоваться услугой?

Воспользоваться прокатом предметов для малышей могут семьи, нуждающиеся в поддер­жке:

  • Женщины с детьми в возрасте до 1,5 (полутора) лет, не состоящие в браке. 
  • Семьи, где один или оба супруга обучаются по очной или заочной форме обучения, имеющие детей до 1,5 (полутора) лет.  
  • Многодетные семьи с детьми в возрасте до 1,5 (полутора) лет.
  • Молодые семьи с детьми в возрасте до 1,5 (полутора) лет. 
  • Семьи с детьми-инвалидами, имеющие в своем составе детей в возрасте до 1,5 (полутора) лет. 
  • Малоимущие семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, имеющие детей до 1,5 (полутора) лет. 
  • Семьи участников специальной военной операции с детьми в возрасте до 1,5 (полутора) лет. 

photo_2025-12-08_14-33-19.jpg

Виктория Нуритдинова – жена участника СВО. В их семье двое детей: старшему сыну Марселю – два года, младшей дочке Адель – всего пять месяцев. 

– 24 июня мы стали родителями во второй раз. Еще во время беременности я видела в соцсетях и слышала от знакомых девчонок, что можно взять вещи для новорожденного напрокат. Позвонила на горячую линию по номеру 129, мне там подробно рассказали о том, как и чем можно воспользоваться. 

Мы договорились о встрече, и я забрала манеж, шезлонг и видеоняню. Все было чистое, новое. Вещами приятно пользоваться. В дальнейшем планирую взять в прокате автокресло для малышки, коляску для прогулок и стул для кормления.

Прокат предметов для новорожденных – это так удобно! Я рада, что есть возможность дать лучшее детям и при этом сэкономить.

Скажу больше: когда мы пришли в «Мой семейный центр», нам рассказали о мероприятиях, которые проходят в Туле на ул. Гоголевской, 71. Теперь мы с детьми часто посещаем центр. Ходим на тренинги, беседы, чаепития. Я искренне благодарна за огромную помощь центра и чуткость сотрудников.

 _DZY5678.jpg

Пункт проката вещей для малышей – одна из мер «демографического меню», которое появилось в этом году благодаря нацпроекту «Семья» и при поддержке губернатора Дмитрия Миляева. Также в числе новых мер поддержки:

  • 1 млн рублей для молодых матерей (до 25 лет при рождении второго ребенка и до 28 лет – третьего и четвёртого ребёнка (в том числе двойни); 
  • увеличение до 1 млн рублей (на 550 тысяч рублей) размера выплаты на погашение ипотеки многодетным семьям; 
  • компенсация стоимости найма жилого помещения при рождении ребенка в молодой семье;
  • бесплатное обучение на очной форме в вузах Тульской области для многодетных мам;
  • льготы на приобретение жилья в новостройках для семей с детьми, в которых родители являются студентами очной формы обучения в вузах региона;
  • бесплатное обучение в Выс­шей школе экономики для детей из многодетных семей,  а также для многодетных родителей-студентов в возрасте до 35 лет, получающих высшее образование в вузах.

Все меры поддержки семей в Тульской области – на сайте семья71.рф.

прокат детских вещей
Горящая борода, стриптиз и новогодний табор: тульские Деды Морозы рассказали курьезные случаи
Горящая борода, стриптиз и новогодний табор: тульские Деды Морозы рассказали курьезные случаи
