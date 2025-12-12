Как молодые родители могут получить вещи для малыша бесплатно

Фото из архива героев публикации и Дмитрия Дзюбина.

Прокат работает в Туле чуть больше полугода. Проект оказался очень востребованным среди туляков: его услугами воспользовалось более 500 семей.

Курирует пункт проката «Мой семейный центр». Здесь не только подбирают вещи, но и оказывают поддержку молодым мамам и папам.

Эвелина Шубинская, директор ГУ ТО СМФЦ «Мой семейный центр»:

– Механизм работы такой: семьи могут временно (на срок до 1 года) бесплатно взять в пользование необходимые предметы для малышей.

В случае необходимости возможно продление договора: например, кроватка может находиться у семьи до трех лет, пока малыш растет.

Вещи из проката можно забрать самостоятельно, но если семья живет далеко и приехать ей сложно, мы можем организовать доставку

в муниципалитет.

Что можно взять напрокат?

В пункте проката собрано то, что необходимо новорожденному, и ассортимент предметов очень внушительный – всего 16 позиций:

Коляски: от классических колясок для новорожденных до многофункциональных колясок-трансформеров, включая модели для близнецов, а также удобные прогулочные коляски.

от классических колясок для новорожденных до многофункциональных колясок-трансформеров, включая модели для близнецов, а также удобные прогулочные коляски. Мебель для сна и отдыха: кроватки с матрасом, манежи и шезлонги, создающие безопасное и комфортное пространст­во для малыша.

кроватки с матрасом, манежи и шезлонги, создающие безопасное и комфортное пространст­во для малыша. Аксессуары для кормления и развития: детские стулья для кормления и ходунки, облегчающие процесс кормления и способствующие развитию самостоятельности ребенка.

детские стулья для кормления и ходунки, облегчающие процесс кормления и способствующие развитию самостоятельности ребенка. Средства для купания: ванночки, делающие водные процедуры безопасными и приятными.

ванночки, делающие водные процедуры безопасными и приятными. Безопасность в дороге: автолюльки и автокресла, обеспечивающие максимальную защиту ребенка во время поездок.

По словам специалистов, чаще всего семьи обращаются в прокат за прогулочными колясками, автокреслами, шезлонгами, видеонянями и ходунками.

Кто может воспользоваться услугой?

Воспользоваться прокатом предметов для малышей могут семьи, нуждающиеся в поддер­жке:

Женщины с детьми в возрасте до 1,5 (полутора) лет, не состоящие в браке.

Семьи, где один или оба супруга обучаются по очной или заочной форме обучения, имеющие детей до 1,5 (полутора) лет.

Многодетные семьи с детьми в возрасте до 1,5 (полутора) лет.

Молодые семьи с детьми в возрасте до 1,5 (полутора) лет.

Семьи с детьми-инвалидами, имеющие в своем составе детей в возрасте до 1,5 (полутора) лет.

Малоимущие семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, имеющие детей до 1,5 (полутора) лет.

Семьи участников специальной военной операции с детьми в возрасте до 1,5 (полутора) лет.

Виктория Нуритдинова – жена участника СВО. В их семье двое детей: старшему сыну Марселю – два года, младшей дочке Адель – всего пять месяцев.

– 24 июня мы стали родителями во второй раз. Еще во время беременности я видела в соцсетях и слышала от знакомых девчонок, что можно взять вещи для новорожденного напрокат. Позвонила на горячую линию по номеру 129, мне там подробно рассказали о том, как и чем можно воспользоваться.

Мы договорились о встрече, и я забрала манеж, шезлонг и видеоняню. Все было чистое, новое. Вещами приятно пользоваться. В дальнейшем планирую взять в прокате автокресло для малышки, коляску для прогулок и стул для кормления.

Прокат предметов для новорожденных – это так удобно! Я рада, что есть возможность дать лучшее детям и при этом сэкономить.

Скажу больше: когда мы пришли в «Мой семейный центр», нам рассказали о мероприятиях, которые проходят в Туле на ул. Гоголевской, 71. Теперь мы с детьми часто посещаем центр. Ходим на тренинги, беседы, чаепития. Я искренне благодарна за огромную помощь центра и чуткость сотрудников.

Пункт проката вещей для малышей – одна из мер «демографического меню», которое появилось в этом году благодаря нацпроекту «Семья» и при поддержке губернатора Дмитрия Миляева. Также в числе новых мер поддержки:

1 млн рублей для молодых матерей (до 25 лет при рождении второго ребенка и до 28 лет – третьего и четвёртого ребёнка (в том числе двойни);

увеличение до 1 млн рублей (на 550 тысяч рублей) размера выплаты на погашение ипотеки многодетным семьям;

компенсация стоимости найма жилого помещения при рождении ребенка в молодой семье;

бесплатное обучение на очной форме в вузах Тульской области для многодетных мам;

льготы на приобретение жилья в новостройках для семей с детьми, в которых родители являются студентами очной формы обучения в вузах региона;

бесплатное обучение в Выс­шей школе экономики для детей из многодетных семей, а также для многодетных родителей-студентов в возрасте до 35 лет, получающих высшее образование в вузах.

Все меры поддержки семей в Тульской области – на сайте семья71.рф.