Как молодые родители могут получить вещи для малыша бесплатно

Прокат работает в Туле чуть больше полугода. Проект оказался очень востребованным среди туляков: его услугами воспользовалось более 500 семей.
Курирует пункт проката «Мой семейный центр». Здесь не только подбирают вещи, но и оказывают поддержку молодым мамам и папам.
Эвелина Шубинская, директор ГУ ТО СМФЦ «Мой семейный центр»:
– Механизм работы такой: семьи могут временно (на срок до 1 года) бесплатно взять в пользование необходимые предметы для малышей.
В случае необходимости возможно продление договора: например, кроватка может находиться у семьи до трех лет, пока малыш растет.
Вещи из проката можно забрать самостоятельно, но если семья живет далеко и приехать ей сложно, мы можем организовать доставку
в муниципалитет.
Что можно взять напрокат?
В пункте проката собрано то, что необходимо новорожденному, и ассортимент предметов очень внушительный – всего 16 позиций:
- Коляски: от классических колясок для новорожденных до многофункциональных колясок-трансформеров, включая модели для близнецов, а также удобные прогулочные коляски.
- Мебель для сна и отдыха: кроватки с матрасом, манежи и шезлонги, создающие безопасное и комфортное пространство для малыша.
- Аксессуары для кормления и развития: детские стулья для кормления и ходунки, облегчающие процесс кормления и способствующие развитию самостоятельности ребенка.
- Средства для купания: ванночки, делающие водные процедуры безопасными и приятными.
- Безопасность в дороге: автолюльки и автокресла, обеспечивающие максимальную защиту ребенка во время поездок.
По словам специалистов, чаще всего семьи обращаются в прокат за прогулочными колясками, автокреслами, шезлонгами, видеонянями и ходунками.
Кто может воспользоваться услугой?
Воспользоваться прокатом предметов для малышей могут семьи, нуждающиеся в поддержке:
- Женщины с детьми в возрасте до 1,5 (полутора) лет, не состоящие в браке.
- Семьи, где один или оба супруга обучаются по очной или заочной форме обучения, имеющие детей до 1,5 (полутора) лет.
- Многодетные семьи с детьми в возрасте до 1,5 (полутора) лет.
- Молодые семьи с детьми в возрасте до 1,5 (полутора) лет.
- Семьи с детьми-инвалидами, имеющие в своем составе детей в возрасте до 1,5 (полутора) лет.
- Малоимущие семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, имеющие детей до 1,5 (полутора) лет.
- Семьи участников специальной военной операции с детьми в возрасте до 1,5 (полутора) лет.
Виктория Нуритдинова – жена участника СВО. В их семье двое детей: старшему сыну Марселю – два года, младшей дочке Адель – всего пять месяцев.
– 24 июня мы стали родителями во второй раз. Еще во время беременности я видела в соцсетях и слышала от знакомых девчонок, что можно взять вещи для новорожденного напрокат. Позвонила на горячую линию по номеру 129, мне там подробно рассказали о том, как и чем можно воспользоваться.
Мы договорились о встрече, и я забрала манеж, шезлонг и видеоняню. Все было чистое, новое. Вещами приятно пользоваться. В дальнейшем планирую взять в прокате автокресло для малышки, коляску для прогулок и стул для кормления.
Прокат предметов для новорожденных – это так удобно! Я рада, что есть возможность дать лучшее детям и при этом сэкономить.
Скажу больше: когда мы пришли в «Мой семейный центр», нам рассказали о мероприятиях, которые проходят в Туле на ул. Гоголевской, 71. Теперь мы с детьми часто посещаем центр. Ходим на тренинги, беседы, чаепития. Я искренне благодарна за огромную помощь центра и чуткость сотрудников.
Пункт проката вещей для малышей – одна из мер «демографического меню», которое появилось в этом году благодаря нацпроекту «Семья» и при поддержке губернатора Дмитрия Миляева. Также в числе новых мер поддержки:
- 1 млн рублей для молодых матерей (до 25 лет при рождении второго ребенка и до 28 лет – третьего и четвёртого ребёнка (в том числе двойни);
- увеличение до 1 млн рублей (на 550 тысяч рублей) размера выплаты на погашение ипотеки многодетным семьям;
- компенсация стоимости найма жилого помещения при рождении ребенка в молодой семье;
- бесплатное обучение на очной форме в вузах Тульской области для многодетных мам;
- льготы на приобретение жилья в новостройках для семей с детьми, в которых родители являются студентами очной формы обучения в вузах региона;
- бесплатное обучение в Высшей школе экономики для детей из многодетных семей, а также для многодетных родителей-студентов в возрасте до 35 лет, получающих высшее образование в вузах.
Все меры поддержки семей в Тульской области – на сайте семья71.рф.