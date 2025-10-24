Все для комфортной жизни в ЖК «Всё и сразу»

ГК «Стройкомплект» реализует уникальный проект, в котором действительно есть всё и сразу, — и это не просто слова.

Жилой комплекс «Всё и сразу» — это не только современное благоустройство и продуманная внутренняя инфраструктура, не только широкий выбор планировочных решений и ремонт от застройщика. Это ещё и готовые решения — полностью оборудованные кухни с мебелью и техникой, которые можно приобрести одновременно с квартирой.

Жилой комплекс «Всё и сразу» расположен в экологически чистом районе Заречья, на улице Большой, — здесь вас окружает по-настоящему свежий, чистый воздух. Всего 15 минут езды отделяют комплекс от живописного лесного массива, а за 5 минут можно добраться до Комсомольского парка и Баташевского сада. При этом удобное расположение сохраняется: ЖК находится всего в двух минутах от улицы Октябрьской — одной из главных транспортных артерий города, по которой легко попасть в центр или к другим культурным и социальным объектам.

Развитая инфраструктура обеспечивает жителям комфорт и удобство в повседневной жизни. В шаговой доступности находятся магазины, салоны красоты, спа-центр, станция технического обслуживания, АЗС, кафе.



ЖК «Всё и сразу» состоит из четырех монолитных домов разной этажности с навесными вентилируемыми фасадами. Такая технология обладает отличными показателями прочности, долговечности, теплосбережения и шумоизоляции. Дома выполнены в современном стиле с акцентом на ярких деталях и интересных цветовых решениях. Их дизайн сочетает динамику и лаконичность, создавая атмосферу комфорта и уюта.



Кроме того, в экстерьере комплекса можно увидеть эркеры, эффектно выступающие на фасаде. Они придают домам индивидуальность и архитектурную выразительность, а также позволяют увеличить полезную площадь внутри квартир.



Благоустройство двора впечатляет своим разнообразием и продумано до мелочей. Для самых маленьких жителей предусмотрены яркие развивающие и игровые площадки, где можно весело и безопасно проводить время. Любителей активного отдыха порадует современная зона воркаута с тренажёрами под навесом, беговая и велосипедные дорожки, многофункциональная спортивная площадка, которая зимой превращается в дворовый каток. Дополняет пространство прогулочная аллея с зонами отдыха с навесом и беседками, где приятно провести время с семьёй или насладиться тишиной после насыщенного дня.



Особое внимание в ЖК «Всё и сразу» уделено коммерческим пространствам. На первом этаже четвертого дома разместятся: современный фитнес-центр, мини-маркет, пункты выдачи заказов, пекарня, кофейня, салон красоты, аптека, а также детская и взрослая амбулатории. Теперь жители могут заниматься спортом, совершать покупки, ухаживать за собой или посещать врача, не покидая территории комплекса: всё необходимое находится буквально под рукой.



Жителей встречают элегантные входные группы из современных материалов, придающие комплексу неповторимый стиль. Сквозные подъезды обеспечивают удобный доступ как во двор, свободный от машин, так и на парковку. Панорамное остекление наполняет пространство светом, делая холлы просторными. В зоне ожидания расположена мягкая мебель и элементы озеленения, предусмотрена отдельная зона для корреспонденции. На первом этаже также оборудована гостевая уборная, помещения для хранения колясок и велосипедов, а также лифтовые холлы. Все интерьеры оформлены в едином дизайнерском стиле ЖК «Всё и сразу», наполняющем пространство современным комфортом.



В ЖК «Всё и сразу» представлен широкий выбор планировок, способный удовлетворить даже самых требовательных покупателей. В комплексе есть квартиры с увеличенными окнами, а также варианты с гардеробными, кладовыми, эркерами и широкими подоконниками, на которых легко организовать уютный уголок для отдыха. Ассортимент включает студии, «евро-двушки» и «евро-трёшки», продуманные с учётом различных потребностей жильцов. Каждый сможет подобрать жильё, идеально соответствующее его образу жизни и личным предпочтениям.

Группа компаний «Стройкомплект» с заботой о будущих жителях предлагает несколько вариантов отделки квартир. Если вы хотите реализовать свои дизайнерские идеи полностью, можно выбрать квартиру в формате white box*. Для тех, кто ценит время и нервы, доступны квартиры с готовым стильным ремонтом от застройщика в двух цветовых решениях — светло-сером и светло-бежевом.



Ремонт включает полный комплекс работ: закупку, хранение и доставку материалов, разводку труб ГВС, ХВС и канализации, облицовку плиткой санузла и прихожей, установку сантехники, монтаж натяжного потолка и осветительных приборов, установку розеток и выключателей, монтаж межкомнатных дверей, оклейку обоев, укладку ламината и монтаж плинтусов. Такой подход позволяет ускорить переезд в квартиру и наслаждаться готовым ремонтным решением.

Девелопер «Стройкомплект» не ограничивается только ремонтом и предлагает своим клиентам полностью готовые решения по кухонной мебели и технике. Каждая кухня продумана до мелочей: функциональные шкафы, удобные системы хранения и встроенная техника делают пространство практичным и комфортным. Жильцы могут сразу наслаждаться уютной обстановкой, не тратя время на подбор мебели и оборудования, а современный дизайн кухонь гармонично сочетается с интерьером, создавая завершённый и стильный образ вашей квартиры.

В жилом комплексе «Всё и сразу» кухни представлены в двух комплектациях: для семьи из 1-2 человек и для семьи из 3-4 человек. Мебель сделана из качественных материалов. Вы можете сами подобрать фасады и планировочные решения.



Девелопер «Стройкомплект» тщательно контролирует каждый этап строительства, используя только проверенные материалы и современные технологии, что обеспечивает высокую надежность, долговечность и комфорт в его домах. Компания делает жильё доступным, предлагая выгодные условия для покупателей.

Первая очередь ЖК «Всё и сразу» будет сдана уже в этом году, и это отличный шанс встретить Новый год в собственной уютной квартире. Именно сейчас действуют специальные предложения. Не откладывайте — записывайтесь на экскурсию и выбирайте свой новый дом уже сегодня!

