Успейте исполнить мечту в этом году

Приближается Новый год, а вместе с ним — время воплощать самые заветные мечты. Собственная квартира может стать лучшим подарком этого года.

Своя квартира — это домашний очаг, место семейного уюта, комфорта, встреч с родными и близкими. Чтобы ваш дом стал по-настоящему теплым и живым, важно выбрать планировку, подходящую под ваш сценарий жизни.

Создавая район «Огни», думали о разнообразии семейных историй. Поэтому архитекторы разработали коллекцию из 67 видов авторских планировочных решений — чтобы у каждой семьи был свой идеальный вариант.

Пространство для жизни, созданное с заботой о людях.

Квартиры с мастер-спальнями — это забота о приватности и комфорте родителей. Отдельный санузел создает для них личный уголок спокойствия и дарит драгоценные минуты уединения с самого утра, пока остальные члены семьи собираются в общем пространстве. А продуманные места для хранения и ниши под гардеробные помогают поддерживать порядок и ощущение простора.

Для молодых пар, делающих первые шаги в совместной жизни, или для дальновидных инвесторов подойдут продуманные квартиры с одной спальней. Это эргономичное решение, которое растёт и меняется вместе с вашими планами: сегодня это уютное гнездышко для двоих, а завтра — надежный актив или стартовая площадка для вашего ребёнка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски

Особую ценность добавляет балкон или просторная лоджия — это место

для утреннего кофе, вдохновения в работе за ноутбуком или тихих вечеров с книгой. Его легко превратить в мини-кабинет, творческую мастерскую или зелёный уголок, добавив квартире дополнительное пространство.

Высота домов в районе «Огни» — всего пять этажей. Она задает по-настоящему уютную и дружелюбную среду, где нет места суете. Здесь вы всегда будете спокойны за детей: из окна открывается полный обзор на уютные дворы, куда не заезжают машины. Это безопасное пространство, где дети играют, а взрослые могут отдохнуть на скамейке, пообщаться с соседями и почувствовать себя частью большого доброго сообщества.

В продолжение идеи продуманного пространства в квартирах установлены окна увеличенного размера — от 180 см, с низкими подоконниками. Помещения наполнены светом и ощущением простора, а из жилых комнат открываются виды на зелёные безопасные дворы.

В живом районе «Огни» вас ждёт готовая городская инфраструктура. Всё необходимое для комфортной жизни — в шаговой доступности: детские сады и школа, супермаркеты для ежедневных покупок, пункты выдачи заказов и другие полезные объекты. Это значит, что вы сможете тратить меньше времени на дорогу и больше — на общение с близкими.

Комфорт начинается с самого дома. Здесь строят дома по монолитной технологии. Внешние стены из тёплой керамики 200 мм с дополнительным утеплением 120 мм. Такая технология позволяет сохранить тепло зимой и прохладу летом. В квартирах круглый год царит комфортный микроклимат, а вы получаете заметную экономию на коммунальных платежах. Внешнее покрытие стен декоративной штукатуркой толщиной 15 мм натуральных, природных оттенков гармонично интегрирует дома в окружающую природу.

В районе «Огни» можно купить квартиру по программе семейной ипотеки* и использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса.

А чтобы новоселье стало подарком, девелопер запустил новогоднее предложение!

Успейте приобрести квартиру до 31 декабря и получите дополнительную выгоду — 10 000 рублей за каждый день, оставшийся до Нового года.**

Чем раньше вы покупаете, тем больше экономите.

10.12 ваша выгода составит 210 000 ₽.

11.12 — 200 000 ₽.

12.12 — 190 000 ₽.

13.12 — 180 000 ₽.

14.12 — 170 000 ₽.

И так до конца года.

Менеджеры компании помогут на всех этапах: от подбора планировки

и помощи в оформлении ипотеки до подписания документов. Вы можете лично посетить стройплощадку, чтобы оценить качество работ и увидеть будущий вид из окон.

Не откладывайте мечту на потом. Позвоните прямо сейчас, чтобы выбрать квартиру, рассчитать ипотеку на специальных условиях и зафиксировать новогоднюю выгоду. Подарите себе и своей семье долгожданный подарок — уютную квартиру в районе «Огни», где продумано все для счастливой жизни.

Пусть новый год начнется с новоселья!

Тула, ул. Ф. Энгельса, 1, 4-й этаж, оф. 400.

Тел. +7 (4872) 52-50-39.

*Банк-партнер: Банк ВТБ (ПАО).

**Сроки акции с 01.12.2025 по 31.12.2025, подробности по телефону +7 (4872) 52-50-39.

ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК „ОГНИ“». Реклама.

Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.