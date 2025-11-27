Тихие истории нашего тела: камни в желчном и узелки в щитовидке – лечить или оперировать?

Александр Варев, директор Клиники Л’Мед | Тула:
Александр Варев
— Желчный пузырь и щитовидная железа — что между ними общего? Один — скромный «мешочек», хранящий желчь для пищеварения. Другая — «бабочка-дирижер», управляющая нашим метаболизмом, энергией и настроением.
Их объединяет не причина, а реакция, которую мы слышим в кабинете каждый день: «Жить не мешает; может, само рассосется?», «Боюсь слова „операция“ больше, чем самой болезни», «Как же я без него?».
Желчнокаменная болезнь: когда камешки превращаются в булыжники
Алексей Нуждихин, врач-хирург высшей категории:
Алексей Нуждихин
— Во время приступа: острейшая, сковывающая боль в правом боку, «под ложечкой», тошнота, горечь во рту. Камень пытается выйти, закупоривая протоки, и это может привести к грозным осложнениям — желтухе, острому панкреатиту.
Когда операция (холецистэктомия) — это спасение, а не наказание?
- Если приступы повторяются.
- Если камни крупные или их много.
- Если есть риск осложнений.
Самое важное, что нужно знать: желчный пузырь — это не жизненно важный орган. Это хранилище. Ваша печень продолжит вырабатывать желчь и без него, просто она будет поступать в кишечник постоянно, а не порциями.
Узлы щитовидной железы: когда «бабочка запуталась в паутине»
Щитовидка — нежная «бабочка», чутко реагирующая на все: стрессы, экологию, гормональные бури. Иногда ее клетки начинают разрастаться, образуя узелки. Большинство из них доброкачественные и тихо «сидят» годами.
Когда «бабочку» нужно отпустить на операцию?
- Если узел большой и мешает глотать или дышать.
- Если он продолжает расти, несмотря на лечение.
- Если по результатам биопсии есть подозрение на онкологию.
Операция — это не просто лечение, это облегчение. Вы снова можете свободно вдохнуть полной грудью, надеть любимый свитер с высоким воротником без чувства удушья.
Современные операции (лапароскопия) — это несколько крошечных проколов: быстрое восстановление, минимум боли и возвращение к полноценной жизни уже на следующий день.
Прием и операции проводят:
- хирург-онколог,
- опыт работы — 10 лет.
- врач-хирург высшей категории,
- опыт работы — 22 года.
