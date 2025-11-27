Тихие истории нашего тела: камни в желчном и узелки в щитовидке – лечить или оперировать?

erid: F7NfYUJCUneTTxAxSXhz

Александр Варев, директор Клиники Л’Мед | Тула:

Александр Варев — Желчный пузырь и щитовидная железа — что между ними общего? Один — скромный «мешочек», хранящий желчь для пищеварения. Другая — «бабочка-дирижер», управляющая нашим метаболизмом, энергией и настроением. Их объединяет не причина, а реакция, которую мы слышим в кабинете каждый день: «Жить не мешает; может, само рассосется?», «Боюсь слова „операция“ больше, чем самой болезни», «Как же я без него?».

Желчнокаменная болезнь: когда камешки превращаются в булыжники

Алексей Нуждихин, врач-хирург высшей категории:

Алексей Нуждихин — Во время приступа: острейшая, сковывающая боль в правом боку, «под ложечкой», тошнота, горечь во рту. Камень пытается выйти, закупоривая протоки, и это может привести к грозным осложнениям — желтухе, острому панкреатиту.

Когда операция (холецистэктомия) — это спасение, а не наказание?

Если приступы повторяются.

Если камни крупные или их много.

Если есть риск осложнений.

Самое важное, что нужно знать: желчный пузырь — это не жизненно важный орган. Это хранилище. Ваша печень продолжит вырабатывать желчь и без него, просто она будет поступать в кишечник постоянно, а не порциями.

Узлы щитовидной железы: когда «бабочка запуталась в паутине»

Щитовидка — нежная «бабочка», чутко реагирующая на все: стрессы, экологию, гормональные бури. Иногда ее клетки начинают разрастаться, образуя узелки. Большинство из них доброкачественные и тихо «сидят» годами.

Когда «бабочку» нужно отпустить на операцию?

Если узел большой и мешает глотать или дышать.

Если он продолжает расти, несмотря на лечение.

Если по результатам биопсии есть подозрение на онкологию.

Операция — это не просто лечение, это облегчение. Вы снова можете свободно вдохнуть полной грудью, надеть любимый свитер с высоким воротником без чувства удушья.

Современные операции (лапароскопия) — это несколько крошечных проколов: быстрое восстановление, минимум боли и возвращение к полноценной жизни уже на следующий день.

Прием и операции проводят:

Иван Дмитриевич Шутов

хирург-онколог,

опыт работы — 10 лет.

Алексей Витальевич Нуждихин

врач-хирург высшей категории,

опыт работы — 22 года.

Теперь можно удалить грыжу за один день с минимальным сроком восстановления.

Хирургия одного дня в «Л’МЕД»: лечение грыж любой сложности.

