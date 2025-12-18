Нос, который «помнит», глаза, которые «устали», скулы, которые «уплыли». Что делать?

Александр Варев, директор Клиники Л’Мед | Тула
— Звучат сложно и по-медицински. Но за ними скрываются совсем простые, очень женские желания. Желания не превратиться в куклу, а вернуться к себе; узнавать в отражении ту самую девушку — с ясным взглядом, четким овалом лица и чувством, что ее черты — это ее гармония.
Ринопластика
Глеб Кузнецов, пластический хирург
— Нос — это первое, на что часто падает взгляд. Он задает баланс и гармонию всему лицу.
Ринопластика может устранить горбинки, сузить спинки, скорректировать кончик.
Ринопластика бывает не просто «для красоты». Иногда её делают, чтобы смотреть в зеркало и не видеть «ту самую горбинку, которую дразнили». Чтобы профиль на фото не вызывал тихую панику.
Блефаропластика
Глаза — не только зеркало души, но и возраста.
Андрей Коновалов, пластический хирург
— «Ты так устало выглядишь», — говорят тебе, хотя ты полна сил. Мешки под глазами, нависшее веко — это не морщины мудрости. Это шторы, которые нечаянно задвинули на самых ярких окнах души.
Блефаропластика — про то, чтобы твой взгляд снова стал легким и открытым. Чтобы макияж ложился на четкое, красивое веко, а не «прятался» в складке.
Это операция не про молодость — про свежесть. Про то, чтобы внешность не выдавала усталость, которой внутри нет.
Чек-лифтинг
Скулы — это каркас молодости.
Если нос — это центр, а глаза — фокус, то скулы — это несущий каркас.
С возрастом мягкие ткани лица начинают «сползать» вниз из-за потери объема в средней зоне.
Кожа в этой зоне увядает быстрее. Эти подвижные ткани ослабевают и обвисают: щеки смещаются вниз, образуется отечность под глазами, очерчиваются носогубные складки, слезные борозды.
Чек-лифтинг может помочь сохранить миндалевидный разрез глаз и решить эту проблему с:
- носослезными бороздами,
- малярными мешками,
- контуром,
- носогубными складками.
Пластика лица — это про желание быть собой: без помех, усталости и случайностей природы.
