Нос, который «помнит», глаза, которые «устали», скулы, которые «уплыли». Что делать?

Почему женщины обращаются за ринопластикой (коррекцией носа), чек-лифтингом (подтяжкой средней зоны лица) и блефаропластикой (коррекцией век)? Узнали у экспертов.

Александр Варев, директор Клиники Л’Мед | Тула — Звучат сложно и по-медицински. Но за ними скрываются совсем простые, очень женские желания. Желания не превратиться в куклу, а вернуться к себе; узнавать в отражении ту самую девушку — с ясным взглядом, четким овалом лица и чувством, что ее черты — это ее гармония.

Ринопластика

Глеб Кузнецов, пластический хирург — Нос — это первое, на что часто падает взгляд. Он задает баланс и гармонию всему лицу.

Ринопластика может устранить горбинки, сузить спинки, скорректировать кончик.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Ринопластика бывает не просто «для красоты». Иногда её делают, чтобы смотреть в зеркало и не видеть «ту самую горбинку, которую дразнили». Чтобы профиль на фото не вызывал тихую панику.

Блефаропластика

Глаза — не только зеркало души, но и возраста.

Андрей Коновалов, пластический хирург — «Ты так устало выглядишь», — говорят тебе, хотя ты полна сил. Мешки под глазами, нависшее веко — это не морщины мудрости. Это шторы, которые нечаянно задвинули на самых ярких окнах души.

Блефаропластика — про то, чтобы твой взгляд снова стал легким и открытым. Чтобы макияж ложился на четкое, красивое веко, а не «прятался» в складке.

Это операция не про молодость — про свежесть. Про то, чтобы внешность не выдавала усталость, которой внутри нет.

Чек-лифтинг

Скулы — это каркас молодости.

Если нос — это центр, а глаза — фокус, то скулы — это несущий каркас.

С возрастом мягкие ткани лица начинают «сползать» вниз из-за потери объема в средней зоне.

Кожа в этой зоне увядает быстрее. Эти подвижные ткани ослабевают и обвисают: щеки смещаются вниз, образуется отечность под глазами, очерчиваются носогубные складки, слезные борозды.

Чек-лифтинг может помочь сохранить миндалевидный разрез глаз и решить эту проблему с:

носослезными бороздами,

малярными мешками,

контуром,

носогубными складками.

Пластика лица — это про желание быть собой: без помех, усталости и случайностей природы.

Прием и пластические операции проводят:

Коновалов А. В.

пластический хирург,

высшая категория,

опыт работы — 27 лет.

Кузнецов Г. В. (Москва)

пластический хирург,

к. м. н.,

опыт работы — 27 лет.

Л'Мед всегда рядом.

Клиника Л'Мед | Тула, ул. Токарева, 82

Будни: с 8.30 до 20.00.

Суббота: с 8.30 до 15.00.

Воскресенье: выходной.

