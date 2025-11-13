Код молодости расшифрован: врачи-новаторы рассказали об уникальных методах

  1. Моя Слобода
Наше тело — совершенная система, в которой заложены ресурсы для энергии, здоровья и сияния в любом возрасте. Интегративная медицина и есть ключ к этим ресурсам. Это философия, где вас воспринимают как единое целое, а врач становится персональным архитектором здоровья.

Врачи-новаторы из клиники «Созвездие Здоровья» рассказали, как их подход помогает не лечить болезни, а создавать (продлевать) здоровье.

Гинекология как искусство баланса

Малейшее изменение в самочувствии — это первый сигнал о нарушении баланса. В этом уверена Анастасия Михайлова, гинеколог-эндокринолог, репродуктолог, врач УЗИ клиники «Созвездие Здоровья». Она считает, что проблем «по женской части» не существует отдельно от всего организма.

11zon_cropped (57).png

— На приеме мы говорим не только о симптомах и анализах, но и о вас в целом: образе жизни, питании, уровне стресса, сне и жизненных целях. 

Я глубоко убеждена, что не существует отдельной болезни женских органов или проблемы с гормонами. Существует уникальный организм, который через недомогание говорит нам, что какой-то аспект жизни вышел из равновесия.

Моя задача — не просто выписать рецепт. Моя задача — стать вашим проводником и партнером на пути к устойчивому здоровью, которое и есть главный секрет красоты и энергии.

Подход основан на пяти принципах.

  1. Доказательная медицина: самые современные диагностические протоколы и лечение, основанное на международных рекомендациях.
  2. Индивидуальный подход: мы будем искать коренные причины недуга, а не бороться с последствиями.
  3. Внимание к питанию: как еда влияет на гормональный фон, уровень энергии и самочувствие.
  4. Образ жизни: как наладить сон, управлять стрессом и включить физическую активность, чтобы поддержать лечение.
  5. Безопасная интеграция: при необходимости мы рассмотрим возможности фитотерапии, нутритивной поддержки (витамины, микроэлементы) и других методов, которые имеют научное обоснование и дополнят основное лечение.
Точная наука о молодости: действуем на опережение

Врач-эндокринолог высшей квалификационной категории, онколог, андролог, врач УЗИ Мария Матвеева ставит своей задачей предупреждать заболевание до его появления. Ее уникальный опыт позволяет оценить здоровье комплексно — как клиницист, диагност (УЗИ, биоимпеданс) и как узкий специалист (онколог, андролог).

11zon_cropped (56).png

— Действовать на опережение — это предупредить заболевание на самом раннем этапе его возникновения. Такое по силам интегративной эндокринологии. Она рассматривает организм как единую систему и направлена на поиск и устранение глубинных причин гормональных и не только нарушений. Это высокоэффективный тандем классической и превентивной, профилактической медицины, который направлен только на одно: учесть все нюансы конкретного человека и попытаться устранить возможные риски до того, как они превратятся в конкретные диагнозы. Такой подход, на мой взгляд, закладывает прочный фундамент здорового и активного долголетия.

Превентивная медицина дополняет классическую диагностику рядом диагностических методов, которые позволяют более глубоко понимать процессы, происходящие у конкретного человека.

В арсенале Марии — уникальные диагностические инструменты, которые дают возможность заглянуть «внутрь» процессов:

  1. Комплексный скрининг (ЭЛИ-Висцеро-Тест). Оценка состояния органов на доклинической стадии, когда болезнь еще можно предотвратить.
  2. Оценка состояния сосудов АнгиоСкан. За несколько минут определяет биологический возраст ваших сосудов, их эластичность и риски.
  3. Генетический анализ. Персональная «инструкция» к организму, позволяющая выстроить стратегию здоровья на годы вперед.
  4. Неинвазивная диагностика печени ФиброТест. Точная оценка состояния главного метаболического органа без неприятных процедур.
  5. Анализ микробиома. Подробная карта кишечника, отражающая состояние метаболических процессов, иммунитета и даже настроения.
Ключ к активному долголетию: синергия двух экспертов

Молодость — это не цифры в паспорте. Это состояние, когда организм работает оптимально. Когда гинеколог и эндокринолог работают в единой системе, их усилия умножаются. Они не просто «чинят» отдельные детали, а перенастраивают весь комплекс, возвращая пациенту:

  • контроль над самочувствием;
  • естественную энергию и сияющий вид;
  • уверенность в завтрашнем дне.

Это и есть медицина будущего, доступная уже сегодня. Готовы начать?

Запишитесь на консультацию и получите персональный план обновления от команды «Созвездия Здоровья». Ваш код молодости ждет, чтобы его активировали.

IMG_2457.PNG

Тула, пр. Ленина, 66-а

(въезд и вход с ул. Ф. Энгельса)

+7 (4872) 52-60-70, +7 967 431-77-41

sozvezdie-tula.ru

Реклама. ООО «Медицинский Центр „СОЗВЕЗДИЕ ЗДОРОВЬЯ“».

сегодня, в 12:59
