Код молодости расшифрован: врачи-новаторы рассказали об уникальных методах

Наше тело — совершенная система, в которой заложены ресурсы для энергии, здоровья и сияния в любом возрасте. Интегративная медицина и есть ключ к этим ресурсам. Это философия, где вас воспринимают как единое целое, а врач становится персональным архитектором здоровья.

Врачи-новаторы из клиники «Созвездие Здоровья» рассказали, как их подход помогает не лечить болезни, а создавать (продлевать) здоровье.

Гинекология как искусство баланса

Малейшее изменение в самочувствии — это первый сигнал о нарушении баланса. В этом уверена Анастасия Михайлова, гинеколог-эндокринолог, репродуктолог, врач УЗИ клиники «Созвездие Здоровья». Она считает, что проблем «по женской части» не существует отдельно от всего организма.

— На приеме мы говорим не только о симптомах и анализах, но и о вас в целом: образе жизни, питании, уровне стресса, сне и жизненных целях.

Я глубоко убеждена, что не существует отдельной болезни женских органов или проблемы с гормонами. Существует уникальный организм, который через недомогание говорит нам, что какой-то аспект жизни вышел из равновесия.

Моя задача — не просто выписать рецепт. Моя задача — стать вашим проводником и партнером на пути к устойчивому здоровью, которое и есть главный секрет красоты и энергии.

Подход основан на пяти принципах.

Доказательная медицина: самые современные диагностические протоколы и лечение, основанное на международных рекомендациях. Индивидуальный подход: мы будем искать коренные причины недуга, а не бороться с последствиями. Внимание к питанию: как еда влияет на гормональный фон, уровень энергии и самочувствие. Образ жизни: как наладить сон, управлять стрессом и включить физическую активность, чтобы поддержать лечение. Безопасная интеграция: при необходимости мы рассмотрим возможности фитотерапии, нутритивной поддержки (витамины, микроэлементы) и других методов, которые имеют научное обоснование и дополнят основное лечение.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Точная наука о молодости: действуем на опережение

Врач-эндокринолог высшей квалификационной категории, онколог, андролог, врач УЗИ Мария Матвеева ставит своей задачей предупреждать заболевание до его появления. Ее уникальный опыт позволяет оценить здоровье комплексно — как клиницист, диагност (УЗИ, биоимпеданс) и как узкий специалист (онколог, андролог).

— Действовать на опережение — это предупредить заболевание на самом раннем этапе его возникновения. Такое по силам интегративной эндокринологии. Она рассматривает организм как единую систему и направлена на поиск и устранение глубинных причин гормональных и не только нарушений. Это высокоэффективный тандем классической и превентивной, профилактической медицины, который направлен только на одно: учесть все нюансы конкретного человека и попытаться устранить возможные риски до того, как они превратятся в конкретные диагнозы. Такой подход, на мой взгляд, закладывает прочный фундамент здорового и активного долголетия.

Превентивная медицина дополняет классическую диагностику рядом диагностических методов, которые позволяют более глубоко понимать процессы, происходящие у конкретного человека.

В арсенале Марии — уникальные диагностические инструменты, которые дают возможность заглянуть «внутрь» процессов:

Комплексный скрининг (ЭЛИ-Висцеро-Тест). Оценка состояния органов на доклинической стадии, когда болезнь еще можно предотвратить. Оценка состояния сосудов АнгиоСкан. За несколько минут определяет биологический возраст ваших сосудов, их эластичность и риски. Генетический анализ. Персональная «инструкция» к организму, позволяющая выстроить стратегию здоровья на годы вперед. Неинвазивная диагностика печени ФиброТест. Точная оценка состояния главного метаболического органа без неприятных процедур. Анализ микробиома. Подробная карта кишечника, отражающая состояние метаболических процессов, иммунитета и даже настроения.

Ключ к активному долголетию: синергия двух экспертов

Молодость — это не цифры в паспорте. Это состояние, когда организм работает оптимально. Когда гинеколог и эндокринолог работают в единой системе, их усилия умножаются. Они не просто «чинят» отдельные детали, а перенастраивают весь комплекс, возвращая пациенту:

контроль над самочувствием;

естественную энергию и сияющий вид;

уверенность в завтрашнем дне.

Это и есть медицина будущего, доступная уже сегодня. Готовы начать?

Запишитесь на консультацию и получите персональный план обновления от команды «Созвездия Здоровья». Ваш код молодости ждет, чтобы его активировали.

Тула, пр. Ленина, 66-а

(въезд и вход с ул. Ф. Энгельса)

+7 (4872) 52-60-70, +7 967 431-77-41

sozvezdie-tula.ru