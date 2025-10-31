Клиника IV-терапии Biorise – биохакинг уже в Туле

Myslo выяснил, что такое биохакинг, какую пользу он несет организму человека и какие возможности для туляков открывает клиника Biorise.

erid: F7NfYUJCUneTTTdQysqY

Наталия Меркулова, терапевт клиники BIORISE:



— Идея биохакинга зародилась в тех странах, где доступная медицинская помощь существенно ограничена объемом страховки. Сложности доступа к медицине сформировали ответственное отношение к здоровью. Потому что профилактика дешевле, чем лечение. Именно на профилактике и специализируется сеть клиник Biorise, — рассказывает терапевт клиники Наталия Меркулова. — За последние десять лет направление биохакинга шагнуло далеко вперед. Благодаря этому IV-терапия может быть рекомендована во многих ситуациях: для повышения иммунитета, красоты, детокса после праздников, для укрепления нервной системы, для спортсменов, беременных и т. д.

В чем смысл IV-терапии?

IV-терапия («intravenous therapy») или нутриционная терапия — это превентивная терапия, задача которой — предупредить развитие того или иного недуга.

Здоровье — это сочетание правильного питания, режима сна и отдыха, достаточной физической нагрузки. Нарушение этого баланса сначала не так заметно, однако если своевременно им не заняться, то проблема только усугубится.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Дефицит одного только витамина D3 провоцирует ухудшение самочувствия: быстрая утомляемость и сонливость, мышечная слабость, снижение концентрации внимания и ухудшение памяти, психоэмоциональная неустойчивость, перепады артериального давления, склонность к частым простудам и многое другое.

Если игнорировать сигналы организма, то постепенно иммунная защита снизится, а инфекции будут нести все более серьезные осложнения; нарушится работа репродуктивной системы и щитовидной железы, а костная ткань станет более хрупкой. И это только нехватка одного витамина. А зачастую недостаток одного ухудшает усвоение и многих других.

Восполнение дефицита в классическом варианте — процесс долгий, требующий дисциплины и ответственности со стороны пациента. Нужно не только принимать препараты, но и перестраивать образ жизни.

Но и это не гарантия достижения быстрого результата. Почему? Потому что часть витаминов, проходя через ЖКТ, разрушается и не может быть усвоена.

Решить проблему может инфузионная терапия — введение необходимой дозы витаминов непосредственно в кровь. Такую услугу в Туле предоставляет клиника Biorise.

Индивидуальный подход

— Необходимая дозировка — это ключевое в нашей работе. Прежде чем назначить лечение, пациенты проходят обследование. Собирается анамнез, сдаются анализы. Только после этого составляется индивидуальный план терапии: частота, длительность, наблюдение. Это позволяет достигать нужного эффекта в максимально короткие сроки, — поясняет Наталия Меркулова. — В ряде случаев даже одна капельница может оказать мощный положительный эффект, а после курсовой терапии эффект усиливается и сохраняется на долгое время.

Капельницы Biorise — это всегда персональный «коктейль» здоровья. Тут нет готовых универсальных вариантов. Все препараты поступают в клинику монокомпонентными — это позволяет дозировать и контролировать для каждого необходимое лично ему сочетание компонентов.

— Мы в присутствии пациента вскрываем упаковку с тем или иным препаратом, чтобы не оставалось сомнений, из чего состоит его капельница. Применяем только сертифицированные лекарства. Для введения используем одноразовые системы, соблюдаем стерильность, контролируем самочувствие во время сеанса.

Инфузионный центр BIORISE оборудован креслами, мониторингом и всем необходимым для спокойной процедуры. Введение препаратов происходит без спешки и в комфортных условиях.

Какие инфузии доступны в клинике Biorise:

для иммунитета;

детокс и печень;

для нервной системы;

для сердца и сосудов;

спорт и энергия;

для улучшения обмена веществ и коррекции веса;

для поддержания красоты/Anti-Age;

для беременных;

при аллергии.

— В условиях быстрого ритма жизни, неправильного питания, не самой лучшей экологии и большого количества источников стресса нам всем необходимо заботиться о себе и контролировать свое здоровье. Мы можем помочь в этом, ведь достижения современной медицины уже рядом, в Туле, и доступны для всех желающих, — добавляет Наталия Меркулова.

Записаться на консультацию можно по телефону +7 800 700-45-49 или онлайн на сайте: tula.biorise.ru

г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 1

Часы работы: с 8.00 до 20.00

ТГ и Wp +7 909 262-20-84

Реклама. ООО «Возрождение».