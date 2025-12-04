«Клиника Эксперт» Тула: год больших перемен

Прошедший год стал для «Клиники Эксперт» в Туле временем масштабных преобразований и уверенного движения вперед.

Под руководством нового директора Светланы Королевой клиника не только укрепила свои позиции в регионе, но и совершила настоящий прорыв в качестве обслуживания пациентов и технологическом оснащении. Этот год был ознаменован стратегическими изменениями, которые затронули все направления работы.

Новая команда для новых свершений

Одним из ключевых факторов успеха стало обновление управленческой команды. Более 70% руководящего состава — это новые, энергичные специалисты, которые привнесли в работу клиники современные подходы и свежие идеи.

Год под руководством нового директора стал для «Клиники Эксперт» временем динамичного роста, качественных изменений и укрепления репутации. Синергия опыта и новаторства позволила вывести на новый уровень как медицинские услуги, так и сервис.

Диагностика будущего — уже сегодня

Неизменным приоритетом «Клиники Эксперт» остается предоставление пациентам современных диагностических возможностей. На базе отделения лучевой диагностики были введены в практику новые исследования:

Виртуальная колоноскопия – метод оценки состояния толстого кишечника, позволяющий с высокой точностью выявлять предраковые заболевания.

– метод оценки состояния толстого кишечника, позволяющий с высокой точностью выявлять предраковые заболевания. МРТ плечевого сплетения – процедура, дающая врачам детальнейшую визуализацию этого сложного нервного сплетения.

– процедура, дающая врачам детальнейшую визуализацию этого сложного нервного сплетения. МРТ сердца – безопасное и неинвазивное исследование, открывающее возможности для глубокого анализа структуры и функции главной мышцы нашего организма.

– безопасное и неинвазивное исследование, открывающее возможности для глубокого анализа структуры и функции главной мышцы нашего организма. КТ-коронарография – «золотой стандарт» в диагностике состояния сосудов сердца, позволяющий определить малейшие нарушения кровообращения.

– «золотой стандарт» в диагностике состояния сосудов сердца, позволяющий определить малейшие нарушения кровообращения. КТ слезовыводящих путей с контрастированием позволяет детально оценить анатомию и выявить причину нарушения оттока слезы.

Все эти исследования проводятся исключительно на современных томографах экспертного класса с самым актуальным программным обеспечением, что гарантирует высочайшую точность и надежность результатов.

Обновленное детское отделение: путешествие в космос

Забота о самых маленьких пациентах всегда была особой миссией клиники. В этом году детское отделение преобразилось после ремонта, получив новую концепцию художественного оформления — «Космос».

Погружение в тему: яркая и позитивная космическая графика помогает детям отвлечься от тревожных мыслей и создает благоприятную атмо-сферу для лечения.

Комфорт для детей и родителей: для малышей и их близких оборудована уютная зона ожидания, где время до приема врача проходит в приятной и спокойной обстановке.

Преображение коснулось не только детского отделения. В течение года был проведен масштабный ремонт во всей клинике, чтобы сделать пребывание пациентов еще более комфортным.

Культура развития и партнерства

Год был насыщен не только рабочими, но и яркими событийными моментами. Клиника провела серию детских творческих конкурсов, таких как «Зимняя фантазия» к Новому году и конкурс рисунков ко Дню Победы. Для сотрудников были организованы профессиональные конференции и поездки в клиники сети для обмена опытом, что способствовало непрерывному профессиональному росту команды.

Техническое перевооружение и стратегические союзы

Продуктивность года подтверждается серьезными инвестициями в развитие материально-технической базы. Клиника закупила новые аппараты УЗИ экспертного класса и дооснастила отделение анестезиологии и реанимации, повысив уровень безопасности и комфорта пациентов.

Ключевым событием года стало вхождение «Клиники Эксперт» Тула в состав известной федеральной группы компаний «Мать и Дитя». Этот стратегический шаг открывает новые горизонты для развития и позволяет использовать лучшие практики ведущего медицинского холдинга страны.

Для повышения эффективности и удобства пациентов до конца года «Клиника Эксперт» завершит переход на электронный документооборот. Это решение делает взаимодействие с медцентром более современным, быстрым и прозрачным.

Обновленная команда, уникальные технологии, комфортная среда и стратегические партнерства — все это слагаемые успеха, которые позволяют с уверенностью смотреть в будущее и продолжать оказывать медицинскую помощь высокого уровня.

