«Клиника Эксперт» Тула: год больших перемен

Под руководством нового директора Светланы Королевой клиника не только укрепила свои позиции в регионе, но и совершила настоящий прорыв в качестве обслуживания пациентов и технологическом оснащении. Этот год был ознаменован стратегическими изменениями, которые затронули все направления работы.
Новая команда для новых свершений
Одним из ключевых факторов успеха стало обновление управленческой команды. Более 70% руководящего состава — это новые, энергичные специалисты, которые привнесли в работу клиники современные подходы и свежие идеи.
Год под руководством нового директора стал для «Клиники Эксперт» временем динамичного роста, качественных изменений и укрепления репутации. Синергия опыта и новаторства позволила вывести на новый уровень как медицинские услуги, так и сервис.
Диагностика будущего — уже сегодня
Неизменным приоритетом «Клиники Эксперт» остается предоставление пациентам современных диагностических возможностей. На базе отделения лучевой диагностики были введены в практику новые исследования:
- Виртуальная колоноскопия – метод оценки состояния толстого кишечника, позволяющий с высокой точностью выявлять предраковые заболевания.
- МРТ плечевого сплетения – процедура, дающая врачам детальнейшую визуализацию этого сложного нервного сплетения.
- МРТ сердца – безопасное и неинвазивное исследование, открывающее возможности для глубокого анализа структуры и функции главной мышцы нашего организма.
- КТ-коронарография – «золотой стандарт» в диагностике состояния сосудов сердца, позволяющий определить малейшие нарушения кровообращения.
- КТ слезовыводящих путей с контрастированием позволяет детально оценить анатомию и выявить причину нарушения оттока слезы.
Все эти исследования проводятся исключительно на современных томографах экспертного класса с самым актуальным программным обеспечением, что гарантирует высочайшую точность и надежность результатов.
Обновленное детское отделение: путешествие в космос
Забота о самых маленьких пациентах всегда была особой миссией клиники. В этом году детское отделение преобразилось после ремонта, получив новую концепцию художественного оформления — «Космос».
Погружение в тему: яркая и позитивная космическая графика помогает детям отвлечься от тревожных мыслей и создает благоприятную атмо-сферу для лечения.
Комфорт для детей и родителей: для малышей и их близких оборудована уютная зона ожидания, где время до приема врача проходит в приятной и спокойной обстановке.
Преображение коснулось не только детского отделения. В течение года был проведен масштабный ремонт во всей клинике, чтобы сделать пребывание пациентов еще более комфортным.
Культура развития и партнерства
Год был насыщен не только рабочими, но и яркими событийными моментами. Клиника провела серию детских творческих конкурсов, таких как «Зимняя фантазия» к Новому году и конкурс рисунков ко Дню Победы. Для сотрудников были организованы профессиональные конференции и поездки в клиники сети для обмена опытом, что способствовало непрерывному профессиональному росту команды.
Техническое перевооружение и стратегические союзы
Продуктивность года подтверждается серьезными инвестициями в развитие материально-технической базы. Клиника закупила новые аппараты УЗИ экспертного класса и дооснастила отделение анестезиологии и реанимации, повысив уровень безопасности и комфорта пациентов.
Ключевым событием года стало вхождение «Клиники Эксперт» Тула в состав известной федеральной группы компаний «Мать и Дитя». Этот стратегический шаг открывает новые горизонты для развития и позволяет использовать лучшие практики ведущего медицинского холдинга страны.
Для повышения эффективности и удобства пациентов до конца года «Клиника Эксперт» завершит переход на электронный документооборот. Это решение делает взаимодействие с медцентром более современным, быстрым и прозрачным.
Обновленная команда, уникальные технологии, комфортная среда и стратегические партнерства — все это слагаемые успеха, которые позволяют с уверенностью смотреть в будущее и продолжать оказывать медицинскую помощь высокого уровня.
г. Тула, ул. Болдина, 74
+7 (4872) 700-655
tul.klinikaexpert.ru
«ВКонтакте»: clinic_expert_tula