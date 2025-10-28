Елена Черных: «Долой комплексы!»

Перестаньте прятать то, что можно исправить. Стрии, шрамы, следы от акне и пигментация – не приговор, и их не нужно скрывать под одеждой. Это задачи, для которых в арсенале клиники эстетической медицины Елены Черных есть решения.

Каждое преображение начинается с диалога. Ваш путь к идеальной коже в Клинике Елены Черных стартует с индивидуальной консультации врача-косметолога. Специалист тщательно оценит состояние кожи, выслушает ваши пожелания и подберет оптимальный метод коррекции, подробно ответив на все вопросы.

LaseMD Ultra: Революция в лазерной коррекции



LaseMD Ultra от южнокорейской компании Lutronic – единственный в мире фракционный тулиевый лазер, новый стандарт в эстетической медицине! С ним лазерная шлифовка доступна в любое время года и не требует долгого восстановления.



Как работает?

Лазерная система сочетает тулиевый неабляционный фракционный лазер, работающий на высоких параметрах мощности с более глубоким воздействием, и эксклюзивную линию космецевтики ULTRA. Одна процедура – это лазерная шлифовка и безынъекционная биоревитализация одновременно, при этом не повреждающая роговой слой. Настраиваемая глубина, интенсивность воздействия в сочетании с четыремя видами насадок дает косметологу большое количество комбинаций режима воздействия лазера под запрос пациента.



Какой результат?

Устранение морщин, растяжек, рубцов, пигментации, акне, выпадения волос. Подходит для всех типов кожи, включая самую чувствительную.

Asclepion MCL 31 Dermablate: Золотой стандарт



Аблятивный эрбиевый лазер Asclepion MCL 31 Dermablate – для тех, кто ищет максимально выраженный и комплексный результат!

Как работает?

Суть процедуры – фракционный фототермолиз и абляция, что делает возможным за короткий срок устранить или сделать менее выраженными кожные проблемы и в разы улучшить качественные характеристики дермы. Точечное воздействие позволяет обрабатыватьтолько проблемные зоны, исключая окружающие ткани. Подходит и молодым, и возрастным пациентам.



Какой результат?

Значительное сокращение постакне и коррекция рубцов, снижение избытка меланина, а значит, осветление участков пигментации и темных кругов под глазами. Борется с отечностью, делая контуры лица более четкими. Уменьшает видимость растяжек и стрий, обеспечивая комплексное омоложение кожных покровов.

Skinova PRO: Клеточная реконструкция



Что если вашу кожу можно не просто «починить», а перезапустить на клеточном уровне? Технология Skinova PRO – единственный в мире 3D-ультразук, который генерирует 3 частоты одновременно.





Как работает?

Ультразвук «настраивает» клетки на правильное функционирование, работая высокоточно на нужной глубине. Это физиологическое воздействие, естественное для организма. Использование комбинации разных частот обеспечивает более стойкие, выразительные, пролонгированные результаты. Секрет действия Skinova Pro – в физиологическом эффекте, который заключается в быстрой «настройке» клеток на правильное функционирование.



Какой результат?

Устранение рубцов, стрий, растяжек, лечение воспалительных заболеваний кожи (акне, розацеа, периоральный и атопический дерматит, экзема, псориаз), профилактика постакне, гипертрофических и келоидных рубцов, заживление острых повреждений (ран, ожогов).

Коллагенотерапия



Сочетание инъекций коллагена с аппаратными процедурами позволяет усилить эффект и, соответственно, регенерацию кожи. Такой комбинированный подход – отличный выход при коррекции рубцов, постакне, растяжек (стрий), возрастных изменений кожи.

В клинике Елены Черных уверены: безупречная кожа – не роскошь, а новая норма жизни.

Здесь вас ждет не просто набор процедур, а целый парк высокоточных аппаратов, способных преобразить вашу кожу, вернув ей гладкость, упругость и сияние. Забудьте о проблемах – пришло время наслаждаться своим отражением.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

