Баланс – новый антиэйдж: почему он важнее силы и как развить его в любом возрасте

Баланс, равновесие и координация — наша внутренняя GPS-система. Она в любой момент сообщает телу, где мы, как двигаемся и как не упасть. И да, тренировать ее можно в любом возрасте — хоть в 15, хоть в 45, хоть в 75.

Мы редко об этом думаем, но каждый день совершаем маленькое чудо — удерживаем себя в пространстве. Идем по лестнице, не падаем на гололеде, подхватываем сумку на ходу, ловим ребенка, который вдруг бросился обниматься. Наше тело все время балансирует, как канатоходец, только без барабанной дроби и зрителей.

Но стоит системе дать сбой — и мир начинает «плыть». Одни чувствуют легкую неустойчивость, другим кажется, что земля уходит из-под ног, третьим — что стены вращаются вокруг. И тут уже не до романтики.

Что такое баланс, если по-человечески?

Баланс — умение держать центр тяжести и не теряться в неожиданных ситуациях: будь то скользкая плитка или внезапный поворот.

Равновесие — наша устойчивость в пространстве.

Координация — как красиво и слаженно работает тело.

Когда человек двигается легко, точно и уверенно, мы говорим: «Ловкий». Ловкость — это и есть красивый микс из баланса, координации и равновесия.

За это отвечают: вестибулярный аппарат, глаза, мышцы и суставы, мозжечок, проприоцептивная система — наш внутренний навигатор, который говорит телу: «Нога — вот здесь, рука — вот там».

Зачем вообще это развивать?

Чтобы красиво двигаться. Уверенная походка, расправленные плечи, плавные движения — это про ощущение себя. Когда тело собрано, и настроение другое. Чтобы защититься от травм. Баланс — это когда ты не падаешь на льду, не сбиваешь стул бедром и успеваешь «поймать» себя, если оступился. Чтобы сохранить мозг молодым. Исследования говорят: у людей с хорошим балансом лучше память, внимание и скорость мышления.

Когда равновесие дает сбой — что это может быть?

Невролог клиники «Семейная» Надежда Чикова объясняет:

— Причин много, и часто они неопасны. Например:

доброкачественное позиционное головокружение,

вестибулярный нейронит (внезапное нарушение работы вестибулярного нерва после вирусной инфекции),

вестибулярная мигрень,

психогенное головокружение (частое последствие стресса, переутомления и менопаузы).

Часто головокружения возникают из-за банальной анемии. Она выявляется простым анализом крови.

Но есть и причины посерьезнее: инсульт, рассеянный склероз, токсическое воздействие, приступы эпилепсии.

Важно: человек сам почти никогда не может отличить одно от другого. Если появилась слабость, двоение, онемение — это повод пойти к врачу сегодня же.

Какие бывают нарушения?

Центральные (проблема в структурах мозга).

Периферические (нарушения вестибулярного аппарата или нервов ног).

Психогенные.

Токсические. Например, алкоголь бьет и по мозжечку, и по нервам.

И да, диагноз «вам защемило сосуды остеохондрозом» — ненаучный. При таких словах стоит пойти к другому врачу.

Вертиго или просто неустойчивость? Есть разница:

истинное вертиго — кажется, что все вращается вокруг;

неустойчивость — ощущение, что вот-вот упадешь, но мир не крутится.

С возрастом чаще встречается именно неустойчивость: из-за ухудшения зрения, слуха, чувствительности стоп, изменений мозга. Но хорошая новость: это прекрасно тренируется.

Тренировки для равновесия: от космонавтов до тибетских монахов

Баланс и координация контролируются одними и теми же структурами мозга. Тренировать их можно и нужно — как вестибулярной гимнастикой, танцами, так и специальными упражнениями из фитнеса.

А можно, как в детстве, просто кружиться. Или выполнять модную ныне практику тибетских монахов «око возрождения». О ней много мифов. Но ритуал действительно делает хорошее дело: тренирует вестибулярный аппарат и гармонизирует нервную систему.

Как это работает? Вращение вокруг собственной оси мягко стимулирует рецепторы равновесия. Мозг получает поток новой информации и учится быстрее стабилизировать тело. Это безопасная «тренировка реакции» и одновременно мини-перезагрузка.

Как делать правильно: встаньте прямо, ноги на ширине таза, живот внутрь, копчик под себя, руки в стороны, взгляд — в одну точку перед собой. Медленно начните вращаться по часовой стрелке. В идеале сделать 21 оборот. Но начинать лучше с 3-5. После вращения сделать три глубоких вдоха.

В теле будет приятное волнение и усиление чувства устойчивости, в голове — ясность и улучшение концентрации.

Что еще помогает тренировать равновесие: советы тренера

Фитнес-директор клуба «Гоголь» и студии пилатеса Таисия Бойко уверена:

— Баланс можно развить в любом возрасте. И нужно. На тренировке, проговаривая вслух то, что нужно сделать, человек создает в мозге новые нейронные цепочки. И они разрастаются, когда повторяешь телом все то, что сказал словами.

Насколько вы не сбалансированы, легко проверить. Встаньте на одну ногу, руки вытяните вперед. Закройте глаза, поднимитесь на цыпочки. Если устояли хотя бы пару секунд — все неплохо.

Почему подростки неловкие? Тело выросло быстрее, чем мозг обновил «карту». Это нормальный период — и отлично тренируется.

Упражнения, которые творят чудеса:

восстановление нейтральной оси тела (стопы—таз—грудная клетка—плечи—голова в одном столбе);

работа на четвереньках (противоположная рука и нога);

удержание позиции на боку;

тандемная ходьба — пятка к носку;

тренировки на нестабильных поверхностях: босу, коры, балансборды, упражнения на которых развивают и силу мышц, и баланс.

3D-тренировки — функциональные движения, как в жизни. Это, на самом деле, открытие в физподготовке. В жизни мы двигаемся во всех плоскостях, это функциональные движения. А то, как качают бицепсы в зале, — такие движения в реальной жизни мы не делаем, если только не поднимаем на публику пакет с покупками. То же самое можно сказать про упражнения на скручивание для пресса. Кубики на животе — это красиво на фотографии, но для тела это ограничение в разгибании грудной клетки назад. А для баланса и гармонии тела нужно работать с глубокими мышцами кора, развивать мобильность тазобедренных суставов. Когда кор включен — вы устойчивее, быстрее реагируете и реже падаете.

Баланс — это про жизнь

Это не только физический навык, но и внутреннее состояние. То, как мы стоим в этом мире, на что опираемся. Как ловим себя, когда жизнь слегка раскачивает канат.

И хорошая новость: баланс тренируется всегда. В любом возрасте. И результаты ощущаются уже через пару недель.