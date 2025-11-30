  1. Моя Слобода
  2. Город
  3. Обзоры
  4. Здоровье
  5. Акустические волны против боли - MySlo.ru
город
город
Регистрация

Акустические волны против боли

О сфере применения ударно-волновой терапии (УВТ) рассказала физиотерапевт Татьяна Костромичева.

Акустические волны против боли
erid: F7NfYUJCUneTTxQ7wpH7

Ударно-волновая терапия из спортивной медицины быстро распространилась и на многие другие области применения. Методика, позволявшая ускорять процесс восстановления после травм, оказалась эффективной и при хронических болевых синдромах, заболеваниях суставов и позвоночника, а также в урологии и неврологии.

Как действует УВТ

УВТ – это неинвазивная процедура, в ходе которой на проблемный участок направляются высокоэнергетические акустические волны определенной частоты. В основе механизма действия ударных волн лежит природный фактор: чередование плотной и неплотной среды. Эти волны беспрепятственно проходят через мягкие ткани и оказывают целенаправленное воздействие на плотные структуры: кости, кальцинаты, участки фиброза.

Основой механизма лечебного эффекта является:

  1. Воздействие на участки фиброза, кальцинаты и остеофиты. Волны разрушают кальциевые микрокристаллы и участки фиброза, которые являются причиной хронической боли, например, при пяточной шпоре.
  2. Ударная волна активизирует микроциркуляцию крови, что способствует запуску процессов естественного заживления – регенерации.
  3. Снижение болевой чувствительности и прерывание болевых импульсов.
  4. Воздействие на тонус мышц, снятие мышечного тонуса.

Спектр заболеваний, при которых показана УВТ очень широк: пяточная шпора, эпикондилит, деформирующий артрит, медленное заживление переломов и т.д. Кроме этого, эта методика широко используется в спортивной медицине.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

_ZYB0468.jpg

Сколько длится курс и когда ждать эффект

УВТ – аппаратная методика применяется для курсового амбулаторного лечения. Назначается как отдельно. так и в сочетании с другими физиотерапевтическими методами.

Процедура не требует подготовки от пациента. Зону и длительность воздействия определяет врач, учитывая характер заболевания и общее состояние. Перед началом врач наносит контактный гель, обеспечивающий мягкое воздействие аппарата.

Сеанс длится всего 10- 20 минут. Индивидуально настроенная сила и частота колебания волн локально помогает решать проблему, действуя точно в нужное место. По ощущениям процесс похож на лёгкие постукивания или легкие импульсы.

После процедуры пациент сразу же может вернуться к своей обычной жизни: работать, ходить, тренироваться. Мифом об УВТ является мнение, что ударная волна – это очень больно. Да, может возникнуть легкий дискомфорт, но он вполне терпимый.

При этом уже после первого сеанса можно ощутить улучшение самочувствия. По окончании же курса это результат усилится и закрепится. В зависимости от диагноза может быть назначено от 3 до 10 сеансов с интервалами в 4-7 дней.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Преимуществом метода является неинвазивность, то есть воздействие без разрезов и операций, а также отсутствие побочных эффектов со стороны ЖКТ. Но несмотря на то, что УВТ признана одним из самых безопасным методов лечения, все же без противопоказаний он не обходится. К ним относятся: онкологические заболевания, эпилепсия, острые инфекционные процессы. Правильно определить возможность применения УВТ поможет врач. Проконсультироваться с врачом и подобрать подходящий именно вам метод лечения можно в реабилитационном центре «ФизиоЗдоровье».

Реабилитационный центр «ФизиоЗдоровье» специализируется на проведении физиотерапевтических процедур. Клиника оснащена современной физиотерапевтической аппаратурой, позволяющей быстро и качественно оказывать помощь больным с самой различной патологией. Артитрит, артроз, остеохондроз, восстановление после травм – вот далеко неполный список заболеваний, при которых команда опытных врачей поможет правильно подобрать схему лечения, чтобы попасть точно в цель.

Клиника оснащена по последнему слову техники: имеющиеся в ней аппараты высокой точности. За несколько лет работы в Туле центр «ФизиоЗдоровье» вошел в топ-10 частных клиник региона. 

Физиоздоровье.jpg

Тула, ул. Пушкинская, 57-б
+7 (4872) 707‑911
физиоздоровье.рф
Реклама. ООО «Медтех».

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор
Фотограф
30 ноября, в 19:53
Другие статьи по темам
Событие
УВТ ударно-волновая терапия
Прочее
ФизиоЗдоровье
Погода в Туле 2 декабря: лёгкие заморозки и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 2 декабря: лёгкие заморозки и без осадков
сегодня, в 07:00, 84 446 1
Скорость движения трамваев на Пролетарском мосту снизят до 10 км/ч
Жизнь Тулы и области
Скорость движения трамваев на Пролетарском мосту снизят до 10 км/ч
вчера, в 21:21, 59 1639 -11
«И квартиру забрала, и деньги потратила»: история очередной жертвы «эффекта Долиной» в Туле
Жизнь Тулы и области
«И квартиру забрала, и деньги потратила»: история очередной жертвы «эффекта Долиной» в Туле
вчера, в 16:00, 80 7993 4
На каких улицах Тулы 2 декабря отключат свет
Жизнь Тулы и области
На каких улицах Тулы 2 декабря отключат свет
вчера, в 22:00, 34 1297 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Что скрыто «Между строчками»: в Туле открылась выставка о моде 80-90-х
Что скрыто «Между строчками»: в Туле открылась выставка о моде 80-90-х
Настоящий мужчина не кричит — он держит удар. Интервью с бойцом ММА Элманом Сафаровым
Настоящий мужчина не кричит — он держит удар. Интервью с бойцом ММА Элманом Сафаровым
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.