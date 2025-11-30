Акустические волны против боли

erid: F7NfYUJCUneTTxQ7wpH7

Ударно-волновая терапия из спортивной медицины быстро распространилась и на многие другие области применения. Методика, позволявшая ускорять процесс восстановления после травм, оказалась эффективной и при хронических болевых синдромах, заболеваниях суставов и позвоночника, а также в урологии и неврологии.

Как действует УВТ

УВТ – это неинвазивная процедура, в ходе которой на проблемный участок направляются высокоэнергетические акустические волны определенной частоты. В основе механизма действия ударных волн лежит природный фактор: чередование плотной и неплотной среды. Эти волны беспрепятственно проходят через мягкие ткани и оказывают целенаправленное воздействие на плотные структуры: кости, кальцинаты, участки фиброза.

Основой механизма лечебного эффекта является:

Воздействие на участки фиброза, кальцинаты и остеофиты. Волны разрушают кальциевые микрокристаллы и участки фиброза, которые являются причиной хронической боли, например, при пяточной шпоре. Ударная волна активизирует микроциркуляцию крови, что способствует запуску процессов естественного заживления – регенерации. Снижение болевой чувствительности и прерывание болевых импульсов. Воздействие на тонус мышц, снятие мышечного тонуса.

Спектр заболеваний, при которых показана УВТ очень широк: пяточная шпора, эпикондилит, деформирующий артрит, медленное заживление переломов и т.д. Кроме этого, эта методика широко используется в спортивной медицине.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Сколько длится курс и когда ждать эффект

УВТ – аппаратная методика применяется для курсового амбулаторного лечения. Назначается как отдельно. так и в сочетании с другими физиотерапевтическими методами.

Процедура не требует подготовки от пациента. Зону и длительность воздействия определяет врач, учитывая характер заболевания и общее состояние. Перед началом врач наносит контактный гель, обеспечивающий мягкое воздействие аппарата.

Сеанс длится всего 10- 20 минут. Индивидуально настроенная сила и частота колебания волн локально помогает решать проблему, действуя точно в нужное место. По ощущениям процесс похож на лёгкие постукивания или легкие импульсы.

После процедуры пациент сразу же может вернуться к своей обычной жизни: работать, ходить, тренироваться. Мифом об УВТ является мнение, что ударная волна – это очень больно. Да, может возникнуть легкий дискомфорт, но он вполне терпимый.

При этом уже после первого сеанса можно ощутить улучшение самочувствия. По окончании же курса это результат усилится и закрепится. В зависимости от диагноза может быть назначено от 3 до 10 сеансов с интервалами в 4-7 дней.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Преимуществом метода является неинвазивность, то есть воздействие без разрезов и операций, а также отсутствие побочных эффектов со стороны ЖКТ. Но несмотря на то, что УВТ признана одним из самых безопасным методов лечения, все же без противопоказаний он не обходится. К ним относятся: онкологические заболевания, эпилепсия, острые инфекционные процессы. Правильно определить возможность применения УВТ поможет врач. Проконсультироваться с врачом и подобрать подходящий именно вам метод лечения можно в реабилитационном центре «ФизиоЗдоровье».

Реабилитационный центр «ФизиоЗдоровье» специализируется на проведении физиотерапевтических процедур. Клиника оснащена современной физиотерапевтической аппаратурой, позволяющей быстро и качественно оказывать помощь больным с самой различной патологией. Артитрит, артроз, остеохондроз, восстановление после травм – вот далеко неполный список заболеваний, при которых команда опытных врачей поможет правильно подобрать схему лечения, чтобы попасть точно в цель.

Клиника оснащена по последнему слову техники: имеющиеся в ней аппараты высокой точности. За несколько лет работы в Туле центр «ФизиоЗдоровье» вошел в топ-10 частных клиник региона.

Реклама. ООО «Медтех».