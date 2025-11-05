7 вопросов о простуде, на которые врачи отвечают иначе, чем мы привыкли

Почему нельзя ковырять в ухе ватной палочкой и можно ли есть мороженое при больном горле - нестандартные советы лор-врача.

Поговорили с лор-врачом оториноларингологического отделения больницы скорой помощи им. Д.Я. Ваныкина Дарьей Евдокимовой, что реально работает из «народных рецептов».

- Правда ли, что, если замерз, промок и ходишь без шапки, что насморк и боль в горле гарантированы?

- Нет, если вы закаленный и у вас крепкий иммунитет.

Да, если снижен иммунитет или есть хронические очаги инфекции (хронический риносинусит, хронический тонзиллит, хронический средний отит).

Поэтому рекомендации простые и старинные – закаливание (контрастные души, обливания и проч.), витаминотерапия, регулярные проветривания помещений, поддержание достаточной влажности в квартире и офисе, питьевой режим – слизистые нужно напитывать влагой. Кстати, врачи настаивают на использовании увлажнителей в период отопительного сезона, особенно в детских комнатах. Сухая слизистая не защищает организм.

Частые риниты и боли в горле могут быть связаны с кариесом. Не хотите шмыгать носом и хрипеть – лечите зубы и проводите профилактическую гигиену полости рта у стоматолога.

Все мы из детства помним мамины – «шапку надень!». Но как ЛОР-врач скажу: прямой связи синусита и больного горла с шапкой на голове нет. Правда, если у человека ослаблен иммунитет, переохлаждение может привести к простуде.

- Если свербит в носу, можно чем-то остановить развитие насморка? Или как в поговорке: лечи насморк – пройдет за 7 дней, не лечи – за неделю?

- В самом начале можно предложить только солевые растворы и спреи, которые помогают очистить слизистые носа от вирусов, бактерий, аллергенов. А дальше все зависит от вашего иммунитета и его реактивности. Если все-таки ринит случился, возникает заложенность полости носа, то можно использовать сосудосуживающие капли и спреи - для облегчения состояния, для возможности высмаркивания, а также для обеспечения оттока слизи из околоносовых пазух, чтобы это не привело к хронизации процесса. Но сосудосуживающие нужно использовать не более 7 дней. Иначе возникает привыкание, причем это психологическая зависимость: вы любую физиологическую заложенность носа будете воспринимать как неудобство и тянуться за каплями. Что делать в этом случае? Перетерпеть неудобство, используя солевые растворы для промывания носа.

Можно ли капать в нос сок алоэ? Нет. Он может вызвать ожог слизистой или аллергию. Не надо ставить над своей слизистой такие жесткие эксперименты.

И дышать над картошкой тоже не стоит - пар может обжечь дыхательные пути, особенно у детей. При необходимости врач может назначить ингаляции с лекарственными препаратами

- Может ли обычный насморк перейти в гайморит?

- Да, может. Но не всегда и не у всех. Насморк – или ринит – это острое состояние. Он может переходить в гнойные синуситы, а точнее фронтиты, гаймориты или полисинуситы, когда присоединяется бактериальная инфекция. Особенно хочется отметить частые одонтогенные синуситы (происходящие из-за патологии зубов), поэтому напоминаем о необходимости посещения стоматологов. Также следует обратить внимание на анатомические причины синуситов. Если есть искривление перегородки носа, полипы, кисты в околоносовых пазухах, необходимо дообследование и консультация оториноларинголога для решения вопроса об оперативном или консервативном лечении.

- Правда ли, что с насморком нельзя летать на самолете и подниматься в горы – можно заработать отит?

- Такое возможно. Не только при полетах, но и при погружении с аквалангом.

Нос анатомически связан с ухом слуховой (евстахиевой) трубой. Она выравнивает давление в полости среднего уха. И если в полости носа есть отек слизистой и патологическое отделяемое, эта труба блокируется и не дает уху правильно работать.

А при взлете и посадке давление в ушах резко меняется. Если нос заложен, воздух не проходит по евстахиевым трубам — появляется боль, ощущение заложенности ушей или снижение слуха.

Совет: если полет неизбежен, за 20–30 минут до взлета и посадки закапайте сосудосуживающие капли, пробуйте чаще глотать – сосите леденцы, жуйте жвачку, пейте воду.

- Когда дерет горло, «бабушкины советы» – попить горячего молока с медом. Есть и противоположный совет – поесть мороженое. Что работает?

- Если боль в горле – результат переохлаждения или вирусной инфекции, то купируем симптомы. Пьем много жидкости, исключая алкоголь и кислые жидкости типа чая с лимоном, апельсинового сока и проч. Молоко с медом – если нет аллергии и нормальная переносимость лактозы. То, что пьем, должно быть не горячее. Из еды исключаем острое, кислое, жесткое.

Пациентам с ангиной и фарингитом можно рекомендовать пососать лед, поесть мороженое. Само мороженое не может вызвать ангину или фарингит — воспаление появляется из-за вирусов и бактерий.

Если горло сильно болит, можно принимать обычные обезболивающие, например, ибупрофен, леденцы с обезболивающим эффектом. И полоскать горло антисептиками, например, раствором фурацилина.

- Удали гланды – и горло болеть не будет. Это так?

- Нет. Поскольку кроме гланд, т.е. небных миндалин, останется слизистая глотки. Небные миндалины – это часть лимфосистемы, они выполняют защитную роль. Их удаляют только по точным показаниям, если у пациента частые ангины, были паратонзиллярные абсцессы. Поэтому после удаления небных миндалин вы можете болеть фарингитом (воспалением слизистой глотки).

Некоторые пациенты отмечают у себя пробки в миндалинах. Это не гной, это скопления частичек пищи, слущенного эпителия слизистой, неактивных микроорганизмов. Если казеозные пробки вас беспокоят, вызывают дискомфорт, неприятный запах, небные миндалины можно промыть. Делает это врач, самим ковырять их ложками, палочками или зубным ирригатором не стоит. Можно поранить слизистую, вызвать гнойные осложнения.

- Если ранее были отиты, то лучше не плавать в бассейне – правда?

- Нет. Это рекомендация только если у вас была перфорация барабанной перепонки.

Воспаление уха, «возникшее после бассейна», скорее всего связано с нарушением функции слуховой трубы и проблемами в носоглотке. Вылечите нос – и плавайте на здоровье.

Если воспалилось наружное ухо, то причина не в попадании воды в него, а предшествующая этому травматизация кожи слухового прохода, чаще ватными палочками. Мы категорически не рекомендуем их для чистки ушей. Также следует быть осторожнее при использовании беруш и наушников-вкладышей. Никто их обычно не обеззараживает, а еще они ограничивают выведение серы и могут спровоцировать формирование серных пробок.

Безопаснее для ушей большие накладные наушники. Но и их лучше использовать ограниченно по времени, например, 1 час, а потом столько же быть в тишине. И громкость в наушниках никогда не включать больше 50% от максимального возможного.

МНЕНИЕ ПСИХОТЕРАПЕВТОВ

Болезнь – это способ остановиться

В моменты стресса, усталости, переизбытка задач организм включает древний защитный механизм - «замедлиться, чтобы выжить». Но если ты не можешь позволить себе отдых, тело «организует» его само:

голос пропадает, чтобы не спорить и не доказывать;

нос закладывает, чтобы перестать «вынюхать обстановку»;

уши болят, когда слишком много шума или чужих слов;

температура поднимается, чтобы выжечь накопленное раздражение и обиду.

Простуда - часто форма заботы тела о нас, когда мы забываем позаботиться о себе сами. Поэтому, если чувствуешь недомогание, позволь себе ничего не делать, отложи контроль, снизь темп, перестань «тащить» все на себе. И слушай тело - если хочется тепла, сна, уединения, просто сделай это.