Контрольная закупка Myslo: пробуем сало

Сало — калорийный, но полезный продукт. Сало благотворно влияет на сердце и сосуды, помогает стабилизировать уровень сахара в крови и служит источником натурального коллагена и витамина D.

Этот продукт незаслуженно не попадал в обзоры Myslo, и мы решили это исправить. Купили в супермаркете соленое сало пяти торговых марок:

«Окраина»,

«Микоян»,

«Велком»,

«Папа может»,

«БахрушинЪ».

«Окраина»

Цена: 999, 90 руб. за 1 кг.

Производитель: ООО «МПЗ Богородский», Московская область, г. Ногинск.

Состав: шпик, соль пищевая, сахар, чеснок, перец черный молотый, фиксатор окраски (нитрит натрия).

Это выглядит красиво. Без шкурки, много мяса, но и сала тоже достаточно. Приятно пахнет чесноком, на вкус он тоже ощущается.

В этом продукте в меру соли и перца. Это классическая версия, которую мы и хотели найти. Единственное — из-за того, что прослойка мяса очень большая, сало плохо жуется. Но это уже особенность продукта. Для тех, кто любит сало именно такого формата — то, что нужно.

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

«Микоян»

Цена: 939,90 руб. за 1 кг.

Производитель: ООО «Микояновский мясокомбинат», Москва.

Состав: шпик со шкурой, вода, соль, посолочно-нитритная смесь (соль, фиксатор окраски (нитрит натрия)), перец красный молотый.

Это сало очень похоже на грудинку и по внешнему виду, и на запах, и по вкусу. На этикетке написано, что продукт соленый, но, по ощущениям, кажется, что он копченый.

Есть совсем небольшая шкурка. Сало в посыпке из красного перца. Хорошо жуется, мягкое, яркое на вкус. Островатое, кажется даже, что приправлено специей «со вкусом бекона». Это вкусно, но на соленое сало вообще не похоже. Снизим за это оценку.

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

«Велком»

Цена: 1869,90 руб. за 1 кг.

Производитель: ООО «Мясокомбинат „Павловская Слобода“, Московская область, г. Истра.

Состав: свинина, посолочная смесь (соль, фиксатор окраски нитрит натрия), перец черный, чеснок, консервант пиросульфит натрия, регуляторы кислотности: ацетат натрия, лимонная кислота, рапсовое масло.

Внешне похоже на сало бренда «Окраина», но на вкус совершенно другое. Достаточно много мяса, но хорошо жуется. Сало мягкое, как будто немного приваренное. На это намекает и цвет продукта.

Есть небольшой посторонний привкус. Мало чеснока, но довольно много перца. А еще у этого продукта самый большой состав с разными добавками. Это нормально на вкус, но высший балл продукт не получит.

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

«Папа может»

Цена: 1319,90 руб. за 1 кг.

Производитель: АО «ОМПК», Москва.

Состав: свинина, соль, вода, смесь посолочно-нитритная (соль, фиксатор окраски нитрит натрия), чеснок, перец черный молотый.

Это сало для тех, кто любит, чтобы в нем было минимум мяса. Хорошо жуется, в меру соленое. Немного пахнет чесноком, ощущается черный перец. Но не слишком ярко.

Приятное на вкус. Шкурки нет. В этом сале все хорошо сочетается, и нет ничего лишнего. Ставим высший балл!

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

«БахрушинЪ»

Цена: 1089,90 руб. за 1 кг.

Производитель: ООО «Мясокомбинат ЭКО», Московская область, г. Дмитров.

Состав: шпик, соль пищевая.

Это единственное сало с большой шкуркой. На нем сверху была крупная соль. Это самый простой состав, лишнего вообще ничего нет.

Никаких приправ и специй. Сало очень соленое. Но самое главное — у сала запах и вкус хряка. Этот продукт понравился нам меньше, чем все остальные в обзоре.

Наша оценка: 2 из 5 баллов.

Самый дорогой продукт — «Велком» (1869,90 руб. за 1 кг.).

Самый дешевый продукт — «Микоян» (939,90 руб. за 1 кг.).

Самый вкусный, по мнению редакции Myslo, — «Окраина» и «Папа может».