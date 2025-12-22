Контрольная закупка Myslo: пробуем оливье из магазинов

Начинается неделя корпоративов и посиделок в офисе. Какой праздничный стол обходится без оливье? Если готовить самим некогда, закупиться традиционным салатом можно в магазине. Мы купили оливье в супермаркетах, попробовали и готовы поделиться впечатлениями.

В нашем обзоре сегодня оливье пяти торговых марок:

«Самокат»,

GLOBUS,

«Перекресток Select»,

«ВкусВилл»,

«Магнит Кухня».

«Самокат»

Цена: 249 руб.

Вес: 200 г.

Производитель: ООО «Кулинарная Фабрика Королевский Вкус», Московская обл., г. Люберцы.

Состав: колбаса варёная, меланж яичный отварной, горошек зелёный консервированный, картофель отварной, огурцы маринованные, огурцы свежие, майонез, морковь отварная, укроп свежий, соль.

Классика оливье — колбаса, картофель, горошек, морковь и огурцы. Огурцов и моркови достаточно мало, но на вкусе это не сказывается. Зато есть укроп, он здесь в тему.

Майонез находится на дне тарелки, так что можно разбавить им салат на свой вкус. Это явный плюс.

На вкус это приятно. Салат похож на домашний. Если не хочется возиться — можно взять этот оливье и угостить им гостей. Рекомендуем!

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

GLOBUS

Цена: 639 руб./кг.

Производитель: ООО «Гиперглобус», Тула.

Состав: картофель, ветчина, майонез, огурцы маринованные, морковь, яйцо, горох консервированный, соль, перец черный молотый.

Будем честными: на вид этот салат не очень. Он щедро заправлен майонезом, который только что не стекает с вилки. Но на удивление, этот оливье показался вкусным.

Ветчина приятная, соус тоже и почему-то не кажется жирным. В этом салате всего в меру, он не сухой. Ингредиенты на вкус достойные. Неожиданно, но этот оливье во время дегустации съели первым.

Мы не будем отнимать баллы. Оливье из «Глобуса» получает пятерку, но с оговоркой — если вы решили податься во все тяжкие и не отказывать себе в майонезе.

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

«Перекресток Select»

Цена: 229 руб.

Вес: 180 г.

Производитель: АО «Перекресток вкусов», Москва.

Состав: Яйцо куриное маринованное, колбаса, горошек консервированный, майонез, картофель, морковь, огурцы соленые, соль, консерванты: бензоат натрия, сорбат калия.

Когда мы попробовали этот салат, обнаружили необычный копченый привкус. Грешили на колбасу, но оказалось иначе: в этом оливье добавлены маринованные куриные яйца.

Помимо них — крупно нарезанная колбаса, горошек, картофель, морковь, соленые огурцы. Все должно быть идеально, но копченый привкус нас смутил. Оригинальный ход повара мы не оценили.

Наша оценка: 3,5 из 5 баллов.

«ВкусВилл»

Цена: 350 руб.

Вес: 300 г.

Производитель: ООО «ГУД-ФУД», Москва.

Состав: майонез, картофель отварной, горошек зелёный консервированный, говядина отварная, морковь столовая отварная, яйцо куриное пищевое отварное, огурцы солёные, ветчина куриная, филе куриной грудки отварное, огурцы свежие, петрушка свежая, укроп свежий, соль пищевая, перец чёрный молотый.

В этом оливье сразу три мясных ингредиента: вареная говядина, куриная ветчина и вареная куриная грудка. Богато! Майонез снова на дне контейнера — за это плюсуем.

В остальном салат не впечатлил. Возможно, это самый здоровый вариант оливье, но на вкус он оказался довольно пресным. Нарезан крупно, при этом мяса и ветчины много. Ощущается говядина. А вот яйцо показалось нам странным: желтка мы не обнаружили, а белок был желтоватым. Вероятно, яичную смесь сначала смешали, а потом сварили и порезали.

Похож на столичный. Приятный. Но как оливье высшую оценку не заслужил.

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

«Магнит Кухня»

Цена: 129, 99 руб

Вес: 200 г.

Производитель: ООО «Тандер», Московская обл.

Состав: Картофель отварной стерилизованный, майонезный соус, колбаса вареная, огурцы маринованные, морковь отварная стерилизованная, полуфабрикат яичная масса отварная, зеленый горошек консервированный, соль, перец черный молотый.

Очередной закос под классику, но на этот раз совершенно неудавшийся. Колбаса в оливье не очень, как будто самая дешевая. Очень много огурцов, что дает излишнюю кислоту.

Огурцы маринованные, и в них явно чувствуются приправы, которые к оливье никак не подходят. Такое мы вам не рекомендуем.

Наша оценка: 2,5 из 5 баллов.

Самый дорогой продукт — «Перекресток Select» (127,2 руб. за 100 г).

Самый дешевый продукт — GLOBUS (63,9 руб. за 100 г).

Самый вкусный, по мнению редакции Myslo, — GLOBUS и «Самокат».