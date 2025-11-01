Контрольная закупка Myslo: пробуем маринованные огурцы

Сегодня мы пробуем маринованные огурцы из магазинов пяти торговых марок:

«Валдайский погребок»,

«Кубань Продукт»,

«6 соток»,

«Бондюэль»,

«Станичные».

«Валдайский погребок»

Цена: 184,99 руб.

Масса нетто: 650 г. Масса огурцов: 325 г.

Производитель: ООО «Валдай», Валдайский консервный завод, Новгородская обл., г. Валдай.

Состав: огурцы, вода питьевая, укроп, соль пищевая, чеснок, регулятор кислотности — уксусная кислота, сахар, специи: лавровый лист, перец черный горошком — натуральные или в виде водной вытяжки специй.

Открываешь баночку и сразу ощущаешь приятный аромат. Рассол мутный, виднеется укроп. Огурчики внутри хрустящие, хорошего размера, некрупные. Малосоленые, ощущаются специи.

И все бы ничего, но есть у этих огурцов одна особенность — в них очень много уксуса! Хотелось бы назвать это минусом, но некоторым из дегустаторов эти огурцы понравились больше других за то, что они самые хрустящие.

Поставим высший балл, но с пометкой — «для любителей кислого».

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

«Кубань Продукт»

Цена: 269,99 руб.

Масса нетто: 680 г. Масса огурцов: 340 г.

Производитель: ООО «Кубань-Ти», Краснодарский край, г. Белореченск.

Состав: огурцы, вода, сахар, соль, регуляторы кислотности — уксусная кислота, укроп и (или) семена укропа, семена горчицы, чеснок сушеный, подсластитель — сахарин.

Очень прозрачный рассол. Такого не было больше ни в одной банке. Большинство огурцов очень крупные. Зелени почти нет.

Уксуса в этом продукте меньше, но тоже достаточно. Сами по себе огурцы почему-то сладкие и уже не такие хрустящие.

Вкус менее яркий, не совсем такой, какой обычно ждешь от баночки маринованных огурцов. А еще слабо, но ощущается какой-то непонятный привкус.

Наша оценка: 3,5 из 5 баллов.

«6 соток»

Цена: 269,99 руб.

Масса нетто: 680 руб. Масса огурцов: 360 г.

Производитель: ООО «Агро-инвест», Кабардино-Балкарская республика, Урванский район, г. Нарткала.

Состав: огурцы, вода, сахар, соль, регулятор кислотности — уксусная кислота, зелень укропа, семена горчицы.

Эти огурчики более мелкие, рассол мутный. Запах приятный, сразу ощущаются специи. Внутри банки есть не только зелень укропа, но и семена горчицы.

Вкус тоже довольно уксусный, но это не самое главное. Огурцы нормального размера, но очень мягкие! По некоторым это видно невооруженным взглядом: края огурцов как будто помяты. Это очень плохо.

Наша оценка: 3 из 5 баллов.

«Бондюэль»

Цена: 379,99 руб.

Масса нетто: 680 г. Масса огурцов: 340 г.

Производитель: ООО «Агро-инвест», Кабардино-Балкарская республика, Урванский район, г. Нарткала.

Состав: огурцы свежие, вода питьевая, сахар, зелень укропа, соль, регулятор кислотности — уксусная кислота, лук репчатый, красный сладкий перец, пряности (в том числе семена горчицы).

Как выяснилось, производитель этих огурцов и тех, что скрываются под брендом «6 соток», один и тот же. Но вот качество продукта — разное. Огурцы «Бондюэль» довольно маленькие и хрустящие.

В них ощущается много специй, в банке даже визуально видна и зелень, и перчик с горчицей. Эти огурцы оказались наименее уксусными из всех, поэтому в них больше ощущалась пряность. Нам все понравилось!

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

«Станичные»

Цена: 189,99 руб.

Масса нетто: 680 мл. Масса огурцов: 340 г.

Производитель: ООО «Агро-инвест», Кабардино-Балкарская республика, Урванский район, г. Нарткала.

Состав: огурцы, вода питьевая, зелень укропа, сахар, соль, уксусная кислота, чеснок сушеный, перец черный горошком, семена горчицы.

Перед нами еще один бренд, который производит ООО «Агро-инвест», но качество снова отличается. Размер огурцов в банке разный — от мелких до довольно крупных. Запах странный, почему-то отдает гречневой кашей.

Непонятные нотки ощущаются и во вкусе. А еще огурцы очень мягкие, вероятно, сильно переварены. Все дегустаторы были единогласны — незачет!

Наша оценка: 2,5 из 5 баллов.

Самый дорогой продукт — «Бондюэль» (379,99 руб.).

Самый дешевый продукт — «Валдайский погребок» (184,99 руб.).

Самый вкусный, по мнению редакции Myslo, — «Бондюэль» и «Валдайский погребок».