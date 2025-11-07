  1. Моя Слобода
  2. Город
  3. Обзоры
  4. Еда
  5. Контрольная закупка Myslo: пробуем говяжий холодец - MySlo.ru
город
город
Регистрация

Контрольная закупка Myslo: пробуем говяжий холодец

Еду оцениваем субъективно, но честно!

Контрольная закупка Myslo: пробуем говяжий холодец

7 ноября в России отмечается День холодца. Скорее всего, вы об этом не знали. А мы увидели, решили, что это знак, и пошли по магазинам.

Сегодня мы оцениваем говяжий холодец пяти торговых марок:

  • «Ремит»,
  • «Вкус и польза»,
  • «Зеленая линия»,
  • «ВкусВилл»,
  • «Окраина».
 

«Ремит»

_ZYB6706.jpg

Цена: 359,99 руб.

Вес: 300 г.

Производитель: ООО «Мясоперерабатывающий завод РЕМИТ», Московская область, г. Подольск. 

Состав: бульон, говядина, желатин, соль пищевая, лук репчатый, чеснок, регуляторы кислотности (ацетаты натрия, цитрат натрия 3-замещенный), загуститель и стабилизатор каррагинан, сахар, пряности и экстракты пряностей (перец черный, перец душистый, лавровый лист), агент желирующий хлорид калия, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия 1-замещенный, консервант сорбат калия.

Этот холодец выглядит странно. Он не просто мутный, но еще и отталкивающего серого цвета. Мяса мало, желе очень плотное, есть ощущение, что переборщили с желатином. 

Холодец соленый, а еще в нем явно ощущается привкус ненатуральных специй, как будто ешь приправу от вермишели быстрого приготовления. Не советуем. 

Наша оценка: 2 из 5 баллов.

 

«Вкус и польза»

_ZYB6707.jpg

Цена: 249,99 руб.

Вес: 300 г.

Производитель: ООО «Мясной мармелад», Московская обл., г. Кашира.

Состав: бульон, говядина, желатин, лук репчатый, соль пищевая, экстракт чеснока, экстракт перца черного, лавровый лист, L-лизин. 

Этот холодец выглядит гораздо приятнее своего предшественника. Желе в нем прозрачное. Красиво!

На вкус тоже вполне себе. Мяса много, оно поделено на большие волокна, из-за этого обращает на себя внимание еще сильнее.

Нежирный, в меру соленый. Вкус не очень яркий, но приятный. А еще здесь нет добавок со страшными названиями, за это тоже ставим плюс.

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

 

«Зеленая линия»

_ZYB6708.jpg

Цена: 229, 99 руб.

Вес: 300 г.

Производитель: ООО «Мясной мармелад», Московская обл., г. Кашира.

Состав: бульон (вода питьевая, говядина), мясо говядины, желатин, соль пищевая, лук репчатый, экстракт чеснока, экстракт перца черного, перец душистый, лавровый лист, L-лизин.

А этот тоже неплох! Похож на предыдущий, и как потом оказалось (когда мы вчитались в этикетку внимательнее), сделан на том же производстве, что и предыдущий. 

Этот холодец тоже хорош на вкус. Мяса в нем достаточно, оно мелко порезано, но это не портит продукт. Специи натуральные и более выражены. Ощущается чеснок и лавровый лист. 

Желе менее твердое, приятное. Баланс соли соблюден. Зачет!

Оценка: 5 из 5 баллов.

 

«ВкусВилл»

_ZYB6710.jpg

Цена: 355 руб.

Вес: 300 г.

Производитель: ООО «Мясной мармелад», Московская обл., г. Кашира.

Состав: бульон (вода питьевая, желатин, лук репчатый свежий, соль пищевая, экстракт чеснока, перец душистый молотый, экстракт перца черного, лавровый лист сухой), говядина 1 сорт.

Мы нашли холодец, похожий на тот, что в детстве готовила бабушка. Домашний, с менее ярко выраженными специями, небольшим шлейфом чеснока и приятной текстурой. 

Желе мягкое. Мясо вкусное. Производитель все тот же – «Мясной мармелад», но у холодцов разных марок рецептура отличается, и эта пришлась нам по вкусу больше всех.

Оценка: 5 из 5 баллов.

 

«Окраина»

_ZYB6715.jpg

Цена: 380 руб.

Вес: 300 г.

Производитель: ООО «МПЗ Богородицкий», Московская обл., Ногинск.

Состав: бульон, говядина, желатин пищевой, соль пищевая, чесночная паста (пюре из натурального чеснока, соль, регулятор кислотности (лимонная кислота), усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия 1-замещенный), специи (горчица, перец черный, перец белый). виноградный сахар, экстракты пряностей (перец белый, перец черный), регулятор кислотности (ацетат натрия, Е331), антиокислители (аскорбат натрия, Е223). 

Здесь нас ожидал холодец, который не может держать форму. Даже отрезать красивый кусочек для фото у нас не получилось. А еще вернулся огромный состав с такими словами, что страшно. 

По вкусу неплохо, с приправами и усилителями вкуса не переборщили. Мясо поделено на большие волокна, поэтому кажется, что его много. На самом деле, его примерно треть. от общего веса 

Есть нюанс – этот холодец по вкусу больше напоминает тушенку. Есть можно, но вкус неклассический. Учитывая все эти обстоятельства и состав, поставить высший балл не можем.

Оценка: 4 из 5 баллов.

 

Самый дорогой продукт — «Окраина» (380 руб.).

Самый дешевый продукт — «Зеленая линия» (229,99 руб.).

Самый вкусный, по мнению редакции Myslo, — «Зеленая линия» и «ВкусВилл».

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор
Фотограф
7 ноября, в 19:46 +3
Другие статьи по темам
Прочее
Где поесть Где поесть в Туле
Свадьба Shaman'a, нападение на семью в Михалково и взрыв газа в Куркино: топ новостей недели от Myslo
Жизнь Тулы и области
Свадьба Shaman'a, нападение на семью в Михалково и взрыв газа в Куркино: топ новостей недели от Myslo
вчера, в 19:10, 66 947 1
Где в Туле 10 ноября отключат электроэнергию
Жизнь Тулы и области
Где в Туле 10 ноября отключат электроэнергию
вчера, в 21:45, 43 876 1
Туляк убил отца бывшей, напал на ее мать и поджег дом: подозреваемого заключили под стражу
Дежурная часть
Туляк убил отца бывшей, напал на ее мать и поджег дом: подозреваемого заключили под стражу
вчера, в 16:38, 35 2139 1
Демонтировал заглушку с трубы и поджег скопившийся газ: задержан виновник взрыва в жилом доме в Куркино
Дежурная часть
Демонтировал заглушку с трубы и поджег скопившийся газ: задержан виновник взрыва в жилом доме в Куркино
вчера, в 11:32, 92 6016 4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
IT-образование — старт в успешное будущее! 
IT-образование — старт в успешное будущее! 
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.