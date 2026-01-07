Где вкуснее всего можно поесть в Туле: подводим итоги 2025-го

Рубрику «Где поесть» редакция Myslo придумала почти четыре года назад – в январе 2022-го. И с тех пор она остается одной из самых просматриваемых на сайте. Мы стараемся выбирать для вас самые интересные блюда и продукты, и оценивать их исключительно субъективно и честно.
В 2025 году мы делали обзоры для вас 42 раза! Что только мы не попробовали: рисковали собой, красиво завтракали, пытались бюджетно пообедать и даже забирались туда, куда точно не следовало – в кафе на ул. Пирогова.
Мы выжили и готовы делиться итогами.
Наши материалы из рубрики «Где поесть» вы посмотрели больше
1 200 000 раз. Спасибо вам за это!
Больше всего вас интересовала контрольная закупка ветчины. Её посмотрели аж 49 142 раза. На втором месте – дегустация люля-кебаб (47 618 просмотров). На третьем – материал про сливочное масло (46 856 просмотров).
В этом году мы дегустировали много продуктов из супермаркетов, но заглядывали и в рестораны.
Чаще других в числе лучших оказывался ресторан WhatElse? и «Петр Петрович». Их мы вам очень рекомендуем!
Еще одним лидером был Ten, но он закрылся в октябре 2025 года.
Мы уже строим планы на 2026 год, и снова будем рисковать своими желудками. Оставайтесь с нами, будет много интересного!